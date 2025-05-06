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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/hindistan-pakistana-fuzelerle-saldirdi-1095995834.html
Hindistan, Pakistan'a füzelerle saldırdı
Hindistan, Pakistan'a füzelerle saldırdı
Sputnik Türkiye
Pakistan Ordu Sözcüsü, Hindistan'ın füze saldırısı düzenlediğini açıklayarak bölgede gerilimin yeniden yükseldiğini duyurdu. Pakistan yetkilileri, bu saldırıya... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
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Pakistan, Hindistan'ın füze saldırısı düzenlediğini açıklarken Hint ordusu terör operasyonu olduğunu belirtti.Hindistan tarafından yapılan resmi açıklamada, Pakistan sınırları içinde yer alan terör altyapılarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, toplam 9 noktanın hedef alındığı ifade edilirken, Pakistan’a ait askeri tesislerin saldırı kapsamında olmadığı vurgulandı. Operasyonun, terörle mücadele çerçevesinde gerçekleştirildiği kaydedildi.Pakistan tarafı ise Hindistan'ın füze saldırısı düzenlediğini açıklayarak bu saldırıya karşılık verileceğini duyurdu. Pakistan Ordu Sözcüsü uluslararası toplumu duruma müdahale etmeye çağırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/hint-basini-hindistan-chenab-nehrinden-pakistana-su-akisini-kesti-1095920933.html
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hindistan, asya & pasifik, abd, pakistan, saldırı, silahlı saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi, keşmir, keşmir sorunu, keşmir saldırısı
hindistan, asya & pasifik, abd, pakistan, saldırı, silahlı saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi, keşmir, keşmir sorunu, keşmir saldırısı

Hindistan, Pakistan'a füzelerle saldırdı

23:33 06.05.2025 (güncellendi: 23:42 06.05.2025)
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturHindistan-Pakistan
Hindistan-Pakistan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Pakistan Ordu Sözcüsü, Hindistan'ın füze saldırısı düzenlediğini açıklayarak bölgede gerilimin yeniden yükseldiğini duyurdu. Pakistan yetkilileri, bu saldırıya karşılık verileceğini belirterek uluslararası toplumu duruma müdahale etmeye çağırdı. İki nükleer güç arasındaki bu son çatışma, bölgesel güvenlik endişelerini yeniden alevlendirdi.
Pakistan, Hindistan'ın füze saldırısı düzenlediğini açıklarken Hint ordusu terör operasyonu olduğunu belirtti.
Hindistan tarafından yapılan resmi açıklamada, Pakistan sınırları içinde yer alan terör altyapılarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, toplam 9 noktanın hedef alındığı ifade edilirken, Pakistan’a ait askeri tesislerin saldırı kapsamında olmadığı vurgulandı. Operasyonun, terörle mücadele çerçevesinde gerçekleştirildiği kaydedildi.
Pakistan tarafı ise Hindistan'ın füze saldırısı düzenlediğini açıklayarak bu saldırıya karşılık verileceğini duyurdu. Pakistan Ordu Sözcüsü uluslararası toplumu duruma müdahale etmeye çağırdı.
Hint basını: Hindistan, Chenab Nehri'nden Pakistan'a su akışını kesti - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
DÜNYA
Hint basını öne sürdü: Hindistan, Chenab Nehri'nden Pakistan'a su akışını kesti
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