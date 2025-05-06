SGK'dan yıpranma payı kararı: Erken emeklilik hakkı kaldırılan meslekler tek tek açıklandı
© AAMemur
© AA
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SGK, fiili hizmet süresi zammı kapsamında erken emeklilik hakkına sahip mesleklerde düzenlemeye gitti. Müdürden balık toptancısına kadar yüzlerce meslek için artık “yıpranma” ispatı zorunlu hale geldi. Yeni uygulama Nisan 2025'te yürürlüğe girecek. İşte mesleğe yıpranma payı hakkı kaldırılan meslekler...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fiili hizmet süresi zammı uygulamasında kapsam dışı bırakılan meslek gruplarını resmen açıkladı. Erken emeklilik hakkı sağlayan bu uygulamada artık meslek kodu sınırlamasıyla bildirim yapılamayacak alanlar netleşti. SGK'nın yayımladığı genelge ile, müdürden balık toptancısına, bar çalışanından muhasebeciye kadar birçok meslek için erken emeklilik hakkı kaldırıldı.
Yıpranma payı i̇çin i̇spat şartı getirildi
Yeni düzenlemeye göre, fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki işlerde çalıştığını SGK'ya bildirmek isteyen işverenlerin, bu işi belgeyle kanıtlaması gerekiyor. Eğer çalışan, SGK'nın belirlediği 98 sayfalık meslek kodları arasında yer alıyorsa, bu kişilere artık otomatik olarak erken emeklilik hakkı tanınmayacak. Bunun yerine, işverenin belgeyle ispat yükümlülüğü olacak.
Sistem Nisan 2025’te devreye girecek
Düzenleme kapsamında yeni uygulama Nisan 2025 itibarıyla geçerli olacak. SGK, fiili hizmet süresi zammına tabi işlerde çalışanlar için belge sunulmasını zorunlu kılacak. SGK sistemine, meslek kodları 4/a sigortalılık kapsamında sınırlama getirilecek şekilde güncellenecek. Belge sunulmadan yapılan bildirimlerde hata mesajı uyarısı verilecek ve kayıtlar alınmayacak.
Fiili hizmet süresi zammı nedir?
Fiili hizmet süresi zammı, ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlara tanınan bir ayrıcalıktır. Bu uygulama sayesinde, çalışanların gerçek hizmet süresine ek olarak belirli bir zaman daha eklenir ve bu da erken emeklilik kapısını açar. Ancak SGK, bu hakkın suistimal edildiğini belirterek, düzenleme yapma kararı aldı.
Hangi meslekler etkilendi?
SGK’nın yeni düzenlemesiyle birlikte fiili hizmet süresi zammı bildirimi yapılamayacak mesleklerden bazıları şunlar:
Belediye başkanları
Bar çalışanları
Balık toptancıları
Uluslararası ticaret uzmanları
Muhasebeciler
Mali işler sorumluları
Spor kulübü yöneticileri
Bu mesleklerde çalışanlar için erken emeklilik ancak işverenin SGK’ya sunduğu resmi belgelerle ispat edilmesi halinde mümkün olacak.
SGK’dan kötüye kullanıma karşı önlem
SGK, fiili hizmet süresi zammı hakkının suistimal edilmesinin önüne geçmek için bu adımı attı. Meslek kodlarının dikkatli seçilmesi ve doğru beyan edilmesi gerektiği vurgulandı. Fiili hizmet süresi zammına tabi belge türleriyle hatalı bildirim yapılması halinde sistem otomatik olarak uyarı verecek.
Erken emeklilikte dönüşüm başladı
Bu düzenlemeyle birlikte SGK, erken emeklilik uygulamasını daha kontrollü ve belgeli hale getirmeyi amaçlıyor. Hem işverenler hem de çalışanlar açısından daha şeffaf bir sistem kurulması hedefleniyor. Özellikle kamu ve özel sektördeki binlerce çalışanın bu yeni kurallara uyum sağlaması gerekecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fiili hizmet süresi zammı uygulamasında kapsam dışı bırakılan meslek gruplarını resmen açıkladı. Erken emeklilik hakkı sağlayan bu uygulamada artık meslek kodu sınırlamasıyla bildirim yapılamayacak alanlar netleşti. SGK'nın yayımladığı genelge ile, müdürden balık toptancısına, bar çalışanından muhasebeciye kadar birçok meslek için erken emeklilik hakkı kaldırıldı.
SGK'nın yayınladığı listede yer alan ve 'yıpranma payı' kapsamında erken emeklilikten yararlanma hakkını kısıtlama getirilen meslek gruplarından ilk 100'ü şöyle:
1111.08 İlçe Belediye Başkan Yardımcısı
1111.09 İl Belediye Başkan Yardımcısı
1112.02 Kurum Başkanı-Kamu
1112.03 Daire Başkanı
1112.04 Kurum Başkan Üyeleri
1112.05 Genel Müdür
1112.06 Genel Sekreter-Kamu
1112.07 Genel Sekreter-Üniversite
1112.12 Hukuk Müşaviri-Kamu
1112.13 Diğer Müşavirler-Kamu
1112.21 Bölge Müdürü-Kamu
1112.22 Kurum Başkan Yardımcısı-Kamu
1112.23 Genel Müdür Yardımcısı
1112.28 Üst Kurul Üyesi
1112.34 Genel Sekreter Yardımcısı
1112.39 Teftiş Kurulu Başkanı
1112.40 Baş Müdür Yardımcısı
1112.41 Daire Başkan Yardımcısı
1114.01 İşçi Sendikası Genel Sekreteri
1114.02 İşveren Sendikası Genel Sekreteri
1114.04 Oda Başkanı
1114.05 Siyasi Parti Genel Başkanı
1114.06 Siyasi Parti Üst Düzey Yöneticisi
1114.07 Siyasi Parti Genel Sekreteri
1114.08 Siyasi Parti MKYK Üyesi
1114.09 İşçi Sendikası Üst Düzey Yöneticisi
1114.10 İşveren Sendikası Üst Düzey Yöneticisi
1114.11 Memur Sendikası Üst Düzey Yöneticisi
1114.12 İşçi Sendikası Genel Başkanı
1114.13 İşveren Sendikası Genel Başkanı
1114.14 Memur Sendikası Genel Başkanı
1114.15 Dernek, Vakıf, Birlik Ve STK Başkan Ve Üst Düzey
1114.16 Kızılay Genel Başkanı
1114.17 İşyeri Sendika Temsilcisi
1114.18 Genel Sekreter (Sivil Toplum Kuruluşları)
1114.19 Genel Sekreter Yardımcısı (Sivil Toplum Kuruluşları)
1114.20 Genel Sekreter Yardımcısı (Memur Sendikaları)
1114.21 Genel Sekreter Yardımcısı (İşveren Sendikaları)
1114.22 Genel Sekreter Yardımcısı (İşçi Sendikaları)
1114.23 Genel Sekreter Yardımcısı (Siyasi Parti)
1120.01 Armatör
1120.04 Başkan-Özel Sektör
1120.05 Bölge Müdürü-Özel Sektör
1120.06 Genel Müdür-Avcılık, Balıkçılık, Ormancılık Ve...
1120.07 Genel Müdür-Bankalar Ve Mali Müesseseler (Özel)
1120.08 Genel Müdür-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma (Özel)
1120.09 Genel Müdür-Eğitim, Sağlık, Spor (Özel Sektör)
1120.10 Genel Müdür-Eğlence, Lokanta, Otel (Özel Sektör)
1120.11 Genel Müdür-Gayrimenkul Ticareti (Özel Sektör)
1120.12 Genel Müdür-İnşaat Ve İmalat Sanayi (Özel Sektör)
1120.13 Genel Müdür-Kişisel Bakım Ve Temizlik (Özel)
1120.14 Genel Müdür-Kültürel Etkinlikler, Sosyal İşler...
1120.15 Genel Müdür-Perakende Ve Toptan Ticaret (Özel)
1120.16 Genel Müdür-Turizm (Özel Sektör)
1120.17 Diğer Özel Sektör Genel Müdürler
1120.18 Genel Müdür Yardımcısı-Avcılık, Balıkçılık,...
1120.19 Genel Müdür Yardımcısı-Bankalar Ve Mali Ö...
1120.20 Genel Müdür Yardımcısı-Depolama, İletişim Ve Ö...
1120.21 Genel Müdür Yardımcısı-Eğitim, Sağlık, Spor (Özel Ö)
1120.22 Genel Müdür Yardımcısı-Eğlence, Lokanta, Otel
1120.23 Genel Müdür Yardımcısı-Gayrimenkul Ticareti / Özel
1120.24 Genel Müdür Yardımcısı-İnşaat Ve İmalat Sanayi
1120.25 Genel Müdür Yardımcısı-Kişisel Bakım Ve Temizlik Ö
1120.26 Genel Müdür Yardımcısı-Kültürel Etkinlikler, Sosyal
1120.27 Genel Müdür Yardımcısı-Perakende Ve Toptan
1120.28 Diğer Özel Sektör Genel Müdür Yardımcıları Ö
1120.30 Kooperatif Birliği Genel Müdürü
1120.31 Kooperatif Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
1120.32 Koordinatör-Avcılık, Balıkçılık, Ormancılık Ve Tarım
1120.33 Koordinatör-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma
1120.34 Koordinatör-Eğitim, Sağlık, Spor, Kültür, Sosyal İşler
1120.35 Koordinatör-Eğlence, Lokanta, Otel
1120.36 Koordinatör-İnşaat, İmalat Sanayi
1120.37 Koordinatör-İş Hizmetleri, Temizleme, Kişisel Bakım
1120.38 Koordinatör-Seyahat Acentesi
1120.39 Koordinatör-Toptan Ve Perakende Satış
1120.40 Koordinatör-Uluslararası Teşkilatlar
1120.42 Tepe Yönetici-İcra Kurulu Başkanı (CEO)
1120.43 Tepe Yönetici-Mali İşlerden Sorumlu (CFO)
1120.44 Yazılım Proje Yöneticisi
1120.45 Yönetici-Spor Kulübü
1120.46 Yönetim Kurulu Başkanı (Özel Sektör)
1120.47 Yönetim Kurulu Üyesi (Özel Sektör)
1120.48 Diğer Üst Düzey Yöneticiler
1120.49 Rektör
1120.50 Rektör Yardımcısı
1120.54 İç Denetim Başkanı
1120.55 Risk Yönetim Başkanı (Banka)
1120.56 Genel Müdür-Madencilik