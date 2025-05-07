https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/galatasaraydan-turk-futbol-tarihine-gececek-transfer-osimhen-icin-66-milyon-euro-hazir-1096002431.html
Galatasaray’dan Türk futbol tarihine geçecek transfer: Osimhen için 66 milyon euro hazır
Galatasaray’dan Türk futbol tarihine geçecek transfer: Osimhen için 66 milyon euro hazır
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Victor Osimhen için eşi benzeri görülmemiş bir operasyon başlattı. 66 milyon euroyu gözden çıkaran Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı yıldızı... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T08:31+0300
2025-05-07T08:31+0300
2025-05-07T08:31+0300
spor
galatasaray
süper lig
napoli
osimhen
suudi arabistan
al hilal
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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verirken bir yandan da Avrupa sahnesinde ses getirecek bir kadro kurma hedefindeki Galatasaray, Türk futbol tarihine geçecek dev bir transfer için kolları sıvadı. Hedefteki isim: Napoli’nin gol makinesi Victor Osimhen.İtalyan ekibiyle sezon başında 9 milyon euro bedelle kiralanan Nijeryalı yıldız için Sarı-Kırmızılılar, 66 milyon euro bonservis bedelini ödemeye hazır.75 milyon euroluk çıkış bedeli, 66 milyon euroya düşürüldüOsimhen’in Napoli ile yaptığı sözleşmede 75 milyon euro’luk serbest kalma maddesi yer alıyor. Ancak sezon başında yapılan kiralama anlaşmasıyla birlikte Galatasaray, bu rakamı 66 milyon euroya düşürdü. Kulüp kaynakları, Osimhen’in "Evet" demesi durumunda bu tutarın hemen ödenebileceğini belirtiyor.“Gel, Şampiyonlar Ligi’nde oyna”Galatasaray yönetiminin Osimhen ile görüşmelerinde, şu teklifin yapıldığı öğrenildi:Bu yaklaşım, oyuncunun kariyer planlamasına uyduğu için ikna edici bulunuyor. Ayrıca Şampiyonlar Ligi vitrininde yeniden değer kazanma ihtimali Osimhen için cazip bir fırsat sunuyor.Suudi Arabistan ve Juventus’u geri çevirdiTransferde dikkat çeken bir başka gelişme ise Suudi Arabistan’dan gelen teklife dair oldu. Al Hilal, serbest kalma bedelini ödemek için izin aldı ancak Osimhen, Suudi kulübünün astronomik teklifini reddetti.Aynı şekilde Juventus’un ilgisi de oyuncunun kararını değiştirmedi. Osimhen’e yakın kaynaklara göre, Galatasaray’ın projesi daha samimi, sportif açıdan daha tatmin edici bulundu.Türk futbolunda bir i̇lk olabilirEğer bu transfer gerçekleşirse, Türk futbol tarihinde ödenen en yüksek bonservis bedeli olacak. Bu durum, yalnızca Galatasaray değil, tüm Süper Lig için marka değerini artırabilecek bir gelişme.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/babasinin-izinde-ronaldonun-14-yasindaki-oglu-milli-takima-cagrildi-1096001554.html
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galatasaray, süper lig, napoli, osimhen, suudi arabistan, al hilal
galatasaray, süper lig, napoli, osimhen, suudi arabistan, al hilal
Galatasaray’dan Türk futbol tarihine geçecek transfer: Osimhen için 66 milyon euro hazır
Galatasaray, Victor Osimhen için eşi benzeri görülmemiş bir operasyon başlattı. 66 milyon euroyu gözden çıkaran Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı yıldızı Şampiyonlar Ligi için ikna etmeye çalışıyor.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verirken bir yandan da Avrupa sahnesinde ses getirecek bir kadro kurma hedefindeki Galatasaray, Türk futbol tarihine geçecek dev bir transfer için kolları sıvadı. Hedefteki isim: Napoli’nin gol makinesi Victor Osimhen.
İtalyan ekibiyle sezon başında 9 milyon euro bedelle kiralanan Nijeryalı yıldız için Sarı-Kırmızılılar, 66 milyon euro bonservis bedelini ödemeye hazır.
75 milyon euroluk çıkış bedeli, 66 milyon euroya düşürüldü
Osimhen’in Napoli
ile yaptığı sözleşmede 75 milyon euro’luk serbest kalma maddesi
yer alıyor. Ancak sezon başında yapılan kiralama anlaşmasıyla birlikte Galatasaray
, bu rakamı 66 milyon euroya düşürdü
. Kulüp kaynakları, Osimhen’in "Evet" demesi durumunda bu tutarın hemen ödenebileceğini belirtiyor.
“Gel, Şampiyonlar Ligi’nde oyna”
Galatasaray yönetiminin Osimhen ile görüşmelerinde, şu teklifin yapıldığı öğrenildi:
“Gel, Şampiyonlar Ligi’nde bizimle oyna. Bir yıl daha kal, sonra seni Avrupa’ya göndeririz.”
Bu yaklaşım, oyuncunun kariyer planlamasına uyduğu için ikna edici bulunuyor. Ayrıca Şampiyonlar Ligi vitrininde yeniden değer kazanma ihtimali Osimhen için cazip bir fırsat sunuyor.
Suudi Arabistan ve Juventus’u geri çevirdi
Transferde dikkat çeken bir başka gelişme ise Suudi Arabistan’dan gelen teklife dair oldu. Al Hilal
, serbest kalma bedelini ödemek için izin aldı ancak Osimhen, Suudi kulübünün astronomik teklifini reddetti
.
Aynı şekilde Juventus’un ilgisi
de oyuncunun kararını değiştirmedi. Osimhen’e yakın kaynaklara göre, Galatasaray’ın projesi daha samimi, sportif açıdan daha tatmin edici
bulundu.
Türk futbolunda bir i̇lk olabilir
Eğer bu transfer gerçekleşirse, Türk futbol tarihinde ödenen en yüksek bonservis bedeli
olacak. Bu durum, yalnızca Galatasaray değil, tüm Süper Lig
için marka değerini artırabilecek bir gelişme.