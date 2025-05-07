https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/galatasaraydan-turk-futbol-tarihine-gececek-transfer-osimhen-icin-66-milyon-euro-hazir-1096002431.html

Galatasaray’dan Türk futbol tarihine geçecek transfer: Osimhen için 66 milyon euro hazır

Galatasaray’dan Türk futbol tarihine geçecek transfer: Osimhen için 66 milyon euro hazır

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Victor Osimhen için eşi benzeri görülmemiş bir operasyon başlattı. 66 milyon euroyu gözden çıkaran Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı yıldızı... 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T08:31+0300

2025-05-07T08:31+0300

2025-05-07T08:31+0300

spor

galatasaray

süper lig

napoli

osimhen

suudi arabistan

al hilal

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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verirken bir yandan da Avrupa sahnesinde ses getirecek bir kadro kurma hedefindeki Galatasaray, Türk futbol tarihine geçecek dev bir transfer için kolları sıvadı. Hedefteki isim: Napoli’nin gol makinesi Victor Osimhen.İtalyan ekibiyle sezon başında 9 milyon euro bedelle kiralanan Nijeryalı yıldız için Sarı-Kırmızılılar, 66 milyon euro bonservis bedelini ödemeye hazır.75 milyon euroluk çıkış bedeli, 66 milyon euroya düşürüldüOsimhen’in Napoli ile yaptığı sözleşmede 75 milyon euro’luk serbest kalma maddesi yer alıyor. Ancak sezon başında yapılan kiralama anlaşmasıyla birlikte Galatasaray, bu rakamı 66 milyon euroya düşürdü. Kulüp kaynakları, Osimhen’in "Evet" demesi durumunda bu tutarın hemen ödenebileceğini belirtiyor.“Gel, Şampiyonlar Ligi’nde oyna”Galatasaray yönetiminin Osimhen ile görüşmelerinde, şu teklifin yapıldığı öğrenildi:Bu yaklaşım, oyuncunun kariyer planlamasına uyduğu için ikna edici bulunuyor. Ayrıca Şampiyonlar Ligi vitrininde yeniden değer kazanma ihtimali Osimhen için cazip bir fırsat sunuyor.Suudi Arabistan ve Juventus’u geri çevirdiTransferde dikkat çeken bir başka gelişme ise Suudi Arabistan’dan gelen teklife dair oldu. Al Hilal, serbest kalma bedelini ödemek için izin aldı ancak Osimhen, Suudi kulübünün astronomik teklifini reddetti.Aynı şekilde Juventus’un ilgisi de oyuncunun kararını değiştirmedi. Osimhen’e yakın kaynaklara göre, Galatasaray’ın projesi daha samimi, sportif açıdan daha tatmin edici bulundu.Türk futbolunda bir i̇lk olabilirEğer bu transfer gerçekleşirse, Türk futbol tarihinde ödenen en yüksek bonservis bedeli olacak. Bu durum, yalnızca Galatasaray değil, tüm Süper Lig için marka değerini artırabilecek bir gelişme.

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