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Uşakov: 9 Mayıs Zafer Günü'nde 29 yabancı liderin Moskova'ya gelmesini bekliyoruz
Uşakov: 9 Mayıs Zafer Günü'nde 29 yabancı liderin Moskova'ya gelmesini bekliyoruz
Sputnik Türkiye
Nazilere karşı kazanılan Zafer'in 80. yıldönümü için hazırlıklarda sona yaklaşılırken Kremlin'den bu özel güne katılacak liderlere dair açıklama geldi. 06.05.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, 9 Mayıs Zafer Günü'nde Kızıl Meydan'da düzenlenecek Zafer Geçidi'ne 29 yabancı liderin katılmasını beklediklerini söyledi.Brezilya, Çin, Filistin ve Mısır liderleri Moskova'daki Zafer Geçidi'ne katılacağını anlatan Uşakov, Hindistan, Nikaragua ve Güney Afrika üst düzey heyetlerle temsil edileceğinin altını çizdi.Uşakov, 9 Mayıs geçit töreni sırasında 13 ülkeden tören birliklerinin Kızıl Meydan'da yürüyeceğini vurguladı.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov'un öne çıkan açıklamaları:'Rusya, ABD'yle Ukrayna'daki toprak meselelerini aktif olarak konuşuyor'
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yuriy uşakov, moskova, çin, nikaragua, kremlin, 9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı, nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü, büyük zafer'in 80. yıldönümü, zafer'in 80. yıldönümü

Uşakov: 9 Mayıs Zafer Günü'nde 29 yabancı liderin Moskova'ya gelmesini bekliyoruz

16:57 06.05.2025 (güncellendi: 17:15 06.05.2025)
Kızıl Meydan 9 Mayıs
Kızıl Meydan 9 Mayıs - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
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Nazilere karşı kazanılan Zafer'in 80. yıldönümü için hazırlıklarda sona yaklaşılırken Kremlin'den bu özel güne katılacak liderlere dair açıklama geldi.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, 9 Mayıs Zafer Günü'nde Kızıl Meydan'da düzenlenecek Zafer Geçidi'ne 29 yabancı liderin katılmasını beklediklerini söyledi.

Brezilya, Çin, Filistin ve Mısır liderleri Moskova'daki Zafer Geçidi'ne katılacağını anlatan Uşakov, Hindistan, Nikaragua ve Güney Afrika üst düzey heyetlerle temsil edileceğinin altını çizdi.

Uşakov, 9 Mayıs geçit töreni sırasında 13 ülkeden tören birliklerinin Kızıl Meydan'da yürüyeceğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov'un öne çıkan açıklamaları:

Moskova, 9 Mayıs'taki Zafer Geçidi'ne 29 yabancı liderin katılmasını bekliyor
Brezilya, Çin, Filistin ve Mısır liderleri Moskova'daki Zafer Geçidi'ne katılacak
Venezüella, başkentteki Zafer Geçidi'nde en üst düzeyde temsil edilecek, Devlet Başkanı Maduro 7-9 Mayıs tarihlerinde Rusya'yı ziyaret edecek
Hindistan, Nikaragua ve Güney Afrika üst düzey heyetlerle temsil edilecek
Kuzey Kore, Zafer'in 80. yıldönümünde büyükelçi düzeyinde temsil edilecek
9 Mayıs geçit töreni sırasında 13 ülkeden tören birlikleri Kızıl Meydan'da yürüyecek
ABD de dahil birçok yabancı ülkeden gaziler Moskova'daki Zafer Geçidi'ne katılacak

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