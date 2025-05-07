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Eski milli futbolcu Ümit Karan Metris Cezaevi’ne gönderildi
Eski milli futbolcu Ümit Karan Metris Cezaevi’ne gönderildi
Sputnik Türkiye
Eski milli futbolcu Ümit Karan'ın 1 yıl 8 ay hapis cezasını onanmıştı. Karan, onanan cezası kapsamında bugün Bakırköy Adliyesi’ne geldi ve Metris Cezaevi’ne... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T14:26+0300
2025-05-07T14:26+0300
2025-05-07T14:28+0300
türki̇ye
ümit karan
cinsel saldırı
metris cezaevi
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Eski milli futbolcu Ümit Karan "Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" suçundan Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği beraat kararı verilmişti. Ümit Karan Metris Cezaevi'ne gönderildiSabah gazetesinin haberine göre Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından bozularak 1 yıl 8 ay hapis cezasını onanmıştı. Karan, onanan cezası kapsamında bugün Bakırköy Adliyesi’ne geldi ve Metris Cezaevi’ne gönderildi.
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ümit karan, cinsel saldırı, metris cezaevi
ümit karan, cinsel saldırı, metris cezaevi
Eski milli futbolcu Ümit Karan Metris Cezaevi’ne gönderildi
14:26 07.05.2025 (güncellendi: 14:28 07.05.2025)
Ayrıntılar geliyor
Eski milli futbolcu Ümit Karan'ın 1 yıl 8 ay hapis cezasını onanmıştı. Karan, onanan cezası kapsamında bugün Bakırköy Adliyesi’ne geldi ve Metris Cezaevi’ne gönderildi.
Eski milli futbolcu Ümit Karan "Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" suçundan Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği beraat kararı verilmişti.
Ümit Karan Metris Cezaevi'ne gönderildi
Sabah gazetesinin haberine göre Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından bozularak 1 yıl 8 ay hapis cezasını onanmıştı. Karan, onanan cezası kapsamında bugün Bakırköy Adliyesi’ne geldi ve Metris Cezaevi’ne gönderildi.