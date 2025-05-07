https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/eski-milli-futbolcu-umit-karan-metris-cezaevine-gonderildi-1096027355.html

Eski milli futbolcu Ümit Karan Metris Cezaevi’ne gönderildi

Eski milli futbolcu Ümit Karan Metris Cezaevi’ne gönderildi

Sputnik Türkiye

Eski milli futbolcu Ümit Karan'ın 1 yıl 8 ay hapis cezasını onanmıştı. Karan, onanan cezası kapsamında bugün Bakırköy Adliyesi’ne geldi ve Metris Cezaevi’ne... 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T14:26+0300

2025-05-07T14:26+0300

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türki̇ye

ümit karan

cinsel saldırı

metris cezaevi

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Eski milli futbolcu Ümit Karan "Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" suçundan Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği beraat kararı verilmişti. Ümit Karan Metris Cezaevi'ne gönderildiSabah gazetesinin haberine göre Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından bozularak 1 yıl 8 ay hapis cezasını onanmıştı. Karan, onanan cezası kapsamında bugün Bakırköy Adliyesi’ne geldi ve Metris Cezaevi’ne gönderildi.

türki̇ye

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Sputnik Türkiye

ümit karan, cinsel saldırı, metris cezaevi