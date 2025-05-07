https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/dev-banka-goldman-sachs-acikladi-gram-altinda-buyuk-surpriz-5-bin-tl-icin-geri-sayim-basladi-mi-1096000150.html
Dev banka Goldman Sachs açıkladı, gram altında büyük sürpriz: 5 bin TL için geri sayım başladı mı?
Dev banka Goldman Sachs açıkladı, gram altında büyük sürpriz: 5 bin TL için geri sayım başladı mı?
Sputnik Türkiye
2025’in en çok kazandıran yatırım aracı altın oldu. Gram altın yeniden 4.200 TL’yi aşarken, dev bankalardan tahminler geldi. Peki gram altın 5.000 TL’yi... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T07:31+0300
2025-05-07T07:31+0300
2025-05-07T07:31+0300
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goldman sachs
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külçe altın
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Altın fiyatlarında geçen hafta yaşanan sert düşüş sonrası yeni haftaya hızlı bir çıkışla başlandı. 7 Mayıs 2025 Salı günü itibarıyla gram altın yeniden 4.200 TL’yi aştı. Bu yükselişin arkasında ise küresel gelişmeler, Fed beklentileri ve büyük yatırım bankalarının analizleri bulunuyor.ABD’li yatırım devi Goldman Sachs, ons altın için 4.000 dolar hedefini korumaya devam ediyor. Bu tahmin, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesini desteklerken, iç piyasada da gram altın fiyatlarının yönünü yukarı çevirdi.💬 Uzman yorumu: Faiz i̇ndirimi beklentisi altını uçurabilirEkonomist Hikmet Baydar, milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada, altındaki bu sert yükselişin Fed’in yaklaşan toplantısından çıkacak mesajlara bağlı olduğunu belirtti:5 bin TL mümkün mü?Uzmanlara göre, ons altının 4.000 dolara ulaşması halinde mevcut döviz kuru üzerinden gram altın 4963 TL seviyesine ulaşabilir. Ancak bu senaryo için Fed’in güven kaybı yaşaması ve yatırımcıların dolardan altına yönelmesi gerekiyor.Baydar’a göre: Dalgalanma riski devam ediyorHer ne kadar kısa vadede yükseliş potansiyeli öne çıksa da piyasada ciddi dalgalanma ihtimali bulunuyor. Eğer Fed beklentilerin tersine açıklamalarda bulunursa, altın fiyatlarında hızlı geri çekilmeler yaşanabilir.2025: Altının yılı oldu2025’in ilk yarısında altın, yatırımcısına en fazla kazandıran enstrüman olarak öne çıktı. Özellikle belirsizlik dönemlerinde güvenli liman arayışı, fiziki ve dijital altın yatırımlarını zirveye taşıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/araci-kurumlardan-7-hisse-icin-15-yeni-hedef-fiyat-aselsan-thy-arcelik-dikkat-cekiyor-1095998667.html
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fed, goldman sachs, tl, altın, yarım gram altın, gram altın, külçe altın, ons altın, abd
fed, goldman sachs, tl, altın, yarım gram altın, gram altın, külçe altın, ons altın, abd
Dev banka Goldman Sachs açıkladı, gram altında büyük sürpriz: 5 bin TL için geri sayım başladı mı?
2025’in en çok kazandıran yatırım aracı altın oldu. Gram altın yeniden 4.200 TL’yi aşarken, dev bankalardan tahminler geldi. Peki gram altın 5.000 TL’yi görebilir mi? Cevabı haberimizde...
Altın fiyatlarında geçen hafta yaşanan sert düşüş sonrası yeni haftaya hızlı bir çıkışla başlandı. 7 Mayıs 2025 Salı günü itibarıyla gram altın yeniden 4.200 TL’yi aştı. Bu yükselişin arkasında ise küresel gelişmeler, Fed beklentileri ve büyük yatırım bankalarının analizleri bulunuyor.
ABD’li yatırım devi Goldman Sachs
, ons altın için 4.000 dolar hedefini
korumaya devam ediyor. Bu tahmin, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesini desteklerken, iç piyasada da gram altın fiyatlarının yönünü yukarı çevirdi.
💬 Uzman yorumu: Faiz i̇ndirimi beklentisi altını uçurabilir
Ekonomist Hikmet Baydar, milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada, altındaki bu sert yükselişin Fed’in yaklaşan toplantısından çıkacak mesajlara bağlı olduğunu belirtti:
“Fed’in
faiz indirimi yönünde olumlu sinyaller vermesi ons altını yukarı taşır. 3462 dolar seviyesi, teknik olarak yeni bir trendin başlangıcı olabilir.”
📊 Teknik Seviyeler Ne Diyor?
Seviyeler
Yorum
3462 USD (ons altın)
Yeni trendin başlangıcı olabilir
4283 TL (gram altın)
Kısa vadeli direnç seviyesi
4000 USD (ons altın)
Orta vade hedef
4963 TL (gram altın)
4000 USD senaryosunda olası hedef
Uzmanlara göre, ons altının 4.000 dolara ulaşması halinde mevcut döviz kuru üzerinden gram altın 4963 TL seviyesine ulaşabilir. Ancak bu senaryo için Fed’in güven kaybı yaşaması ve yatırımcıların dolardan altına yönelmesi gerekiyor.
“Fed’in siyasi kaygılarla hareket ettiği düşünülürse yatırımcılar güvenli liman olarak altına yönelebilir. Bu durumda 4000 dolar hedefi gerçekçi hale gelir.”
Dalgalanma riski devam ediyor
Her ne kadar kısa vadede yükseliş potansiyeli öne çıksa da piyasada ciddi dalgalanma ihtimali bulunuyor. Eğer Fed beklentilerin tersine açıklamalarda bulunursa, altın fiyatlarında hızlı geri çekilmeler yaşanabilir.
2025’in ilk yarısında altın, yatırımcısına en fazla kazandıran enstrüman olarak öne çıktı. Özellikle belirsizlik dönemlerinde güvenli liman arayışı, fiziki ve dijital altın yatırımlarını zirveye taşıdı.