https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/dev-banka-goldman-sachs-acikladi-gram-altinda-buyuk-surpriz-5-bin-tl-icin-geri-sayim-basladi-mi-1096000150.html

Dev banka Goldman Sachs açıkladı, gram altında büyük sürpriz: 5 bin TL için geri sayım başladı mı?

Dev banka Goldman Sachs açıkladı, gram altında büyük sürpriz: 5 bin TL için geri sayım başladı mı?

Sputnik Türkiye

2025’in en çok kazandıran yatırım aracı altın oldu. Gram altın yeniden 4.200 TL’yi aşarken, dev bankalardan tahminler geldi. Peki gram altın 5.000 TL’yi... 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T07:31+0300

2025-05-07T07:31+0300

2025-05-07T07:31+0300

fed

goldman sachs

tl

ekonomi̇

altın

yarım gram altın

gram altın

külçe altın

ons altın

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/02/1092275157_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_838807b84b336afddcd7d7f8ca8ee9df.jpg

Altın fiyatlarında geçen hafta yaşanan sert düşüş sonrası yeni haftaya hızlı bir çıkışla başlandı. 7 Mayıs 2025 Salı günü itibarıyla gram altın yeniden 4.200 TL’yi aştı. Bu yükselişin arkasında ise küresel gelişmeler, Fed beklentileri ve büyük yatırım bankalarının analizleri bulunuyor.ABD’li yatırım devi Goldman Sachs, ons altın için 4.000 dolar hedefini korumaya devam ediyor. Bu tahmin, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesini desteklerken, iç piyasada da gram altın fiyatlarının yönünü yukarı çevirdi.💬 Uzman yorumu: Faiz i̇ndirimi beklentisi altını uçurabilirEkonomist Hikmet Baydar, milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada, altındaki bu sert yükselişin Fed’in yaklaşan toplantısından çıkacak mesajlara bağlı olduğunu belirtti:5 bin TL mümkün mü?Uzmanlara göre, ons altının 4.000 dolara ulaşması halinde mevcut döviz kuru üzerinden gram altın 4963 TL seviyesine ulaşabilir. Ancak bu senaryo için Fed’in güven kaybı yaşaması ve yatırımcıların dolardan altına yönelmesi gerekiyor.Baydar’a göre: Dalgalanma riski devam ediyorHer ne kadar kısa vadede yükseliş potansiyeli öne çıksa da piyasada ciddi dalgalanma ihtimali bulunuyor. Eğer Fed beklentilerin tersine açıklamalarda bulunursa, altın fiyatlarında hızlı geri çekilmeler yaşanabilir.2025: Altının yılı oldu2025’in ilk yarısında altın, yatırımcısına en fazla kazandıran enstrüman olarak öne çıktı. Özellikle belirsizlik dönemlerinde güvenli liman arayışı, fiziki ve dijital altın yatırımlarını zirveye taşıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/araci-kurumlardan-7-hisse-icin-15-yeni-hedef-fiyat-aselsan-thy-arcelik-dikkat-cekiyor-1095998667.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fed, goldman sachs, tl, altın, yarım gram altın, gram altın, külçe altın, ons altın, abd