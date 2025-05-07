https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/cerrahpasanin-yikimina-iliskin-olarak-ihalenin-detaylari-ortaya-cikti-ihale-bedeli-40-milyon-lira-1096030008.html

Cerrahpaşa'nın yıkımına ilişkin olarak ihalenin detayları ortaya çıktı: İhale bedeli 40 milyon lira

Cerrahpaşa'nın yıkımına ilişkin olarak ihalenin detayları ortaya çıktı: İhale bedeli 40 milyon lira

Sputnik Türkiye

Cerrahpaşa'nın yıkımına ilişkin olarak ihalenin detayları ortaya çıktı. Yerleşkelerin yıkımı için 40 milyon 590 milyon liralık ihale bedeli bulunuyor. 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T16:00+0300

2025-05-07T16:00+0300

2025-05-07T16:00+0300

türki̇ye

i̇stanbul üniversitesi-cerrahpaşa

ihale

yıkım

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İstanbul'da bulunan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi binalarının yenilenme süreçleri devam ediyor. Cerrahpaşa yıkılacakOluşan depremler, inşa yılına da bağlı olarak riskli yapı kapsamında bulunan fakülte binalarının yıkımı ve hurdaları için ihaleye çıkıldı.İstanbul'un merkezinde bulunan binaların yıkım ve hurdaları için biçilen değer de belli olmuş oldu.Resmi Gazete'de yer aldıResmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Fatih'te bulunan yerleşkelerin yıkımı için 40 milyon 590 milyon liralık ihale bedeli ortaya çıktı.İhale kapsamında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Yerleşkesi, muhtelif binalar, planında belirtilen toplam 16.564 metrekare, taban oturumuna sahip toplam 91.763 metrekare kapalı alan yıkılacak.İhale dokümanı 500 TLİhaleye ait dokümanın satış bedeli 500 lira olarak belirlendi. İhale İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Ek Bina Konferans Salonu, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Avcılar Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek.İhalenin tarihi 20 Mayıs 2025 saat 10:00 olarak belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/istanbuldaki-fakultenin-faaliyetleri-deprem-sonrasinda-durduruldu-bina-tasinacak-1095689703.html

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i̇stanbul üniversitesi-cerrahpaşa, ihale, yıkım