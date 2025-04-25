https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/istanbuldaki-fakultenin-faaliyetleri-deprem-sonrasinda-durduruldu-bina-tasinacak-1095689703.html

İstanbul'daki fakültenin faaliyetleri deprem sonrasında durduruldu: Bina taşınacak

İstanbul'daki fakültenin faaliyetleri deprem sonrasında durduruldu: Bina taşınacak

Sputnik Türkiye

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, kentteki deprem nedeniyle Şişli'deki hemşirelik fakültesinin faaliyetlerinin 20 gün... 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T16:20+0300

2025-04-25T16:20+0300

2025-04-25T16:21+0300

türki̇ye

i̇stanbul florence nightingale hastanesi

avcılar yerleşkesi

i̇stanbul üniversitesi-cerrahpaşa

i̇stanbul

deprem

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095689543_0:0:1948:1097_1920x0_80_0_0_56e69d100ebf94b7f321e3fe1c7eff50.jpg

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın Şişli'deki hemşirelik fakültesi deprem nedeniyle taşınıyor.İstanbul depremi sonrası güvenlik sorunuProf. Dr. Aydın, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından üniversitenin deprem güvenliği konusunda aldığı kararlara ilişkin Şişli'de basın mensuplarına açıklamada bulundu.Öğrencilere, çalışanlara ve tüm İstanbul halkına "geçmiş olsun" dileklerini ileten Aydın, üniversitenin kentin 7 ilçesinde çeşitli fakülte ve birimleri bulunduğunu, bunlardan biri olan Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesinin de kuruluşundan bugüne Şişli'de hizmet sunduğunu söyledi.'Zaten taşınacaktı ama depremden dolayı öne çektik'Aydın, fakültenin toplamda bin 537 öğrenciye hizmet verdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:Fakülte binasının güçlendirme ve yeniden inşasıyla ilgili görüşmelerin mülk sahibi Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastahaneleri Vakfı ile yapıldığını dile getiren Aydın, vakfa bugüne kadar verdikleri ve bundan sonra verecekleri destek nedeniyle teşekkür etti.Hedeflerinin, gelecekte hemşirelik fakültesinin, kurulduğu bu tarihi alana yeniden dönmesi olduğunu belirten Aydın, öğrencilere ve akademik kadroya da gösterecekleri sabır için teşekkürlerini iletti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/depremde-pencereden-arabanin-ustune-atlayan-genc-havada-arabayla-bakistigim-an-uyandim-1095657284.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul florence nightingale hastanesi, avcılar yerleşkesi, i̇stanbul üniversitesi-cerrahpaşa, i̇stanbul, deprem