https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/istanbuldaki-fakultenin-faaliyetleri-deprem-sonrasinda-durduruldu-bina-tasinacak-1095689703.html
İstanbul'daki fakültenin faaliyetleri deprem sonrasında durduruldu: Bina taşınacak
İstanbul'daki fakültenin faaliyetleri deprem sonrasında durduruldu: Bina taşınacak
Sputnik Türkiye
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, kentteki deprem nedeniyle Şişli'deki hemşirelik fakültesinin faaliyetlerinin 20 gün... 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T16:20+0300
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avcılar yerleşkesi
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın Şişli'deki hemşirelik fakültesi deprem nedeniyle taşınıyor.İstanbul depremi sonrası güvenlik sorunuProf. Dr. Aydın, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından üniversitenin deprem güvenliği konusunda aldığı kararlara ilişkin Şişli'de basın mensuplarına açıklamada bulundu.Öğrencilere, çalışanlara ve tüm İstanbul halkına "geçmiş olsun" dileklerini ileten Aydın, üniversitenin kentin 7 ilçesinde çeşitli fakülte ve birimleri bulunduğunu, bunlardan biri olan Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesinin de kuruluşundan bugüne Şişli'de hizmet sunduğunu söyledi.'Zaten taşınacaktı ama depremden dolayı öne çektik'Aydın, fakültenin toplamda bin 537 öğrenciye hizmet verdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:Fakülte binasının güçlendirme ve yeniden inşasıyla ilgili görüşmelerin mülk sahibi Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastahaneleri Vakfı ile yapıldığını dile getiren Aydın, vakfa bugüne kadar verdikleri ve bundan sonra verecekleri destek nedeniyle teşekkür etti.Hedeflerinin, gelecekte hemşirelik fakültesinin, kurulduğu bu tarihi alana yeniden dönmesi olduğunu belirten Aydın, öğrencilere ve akademik kadroya da gösterecekleri sabır için teşekkürlerini iletti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/depremde-pencereden-arabanin-ustune-atlayan-genc-havada-arabayla-bakistigim-an-uyandim-1095657284.html
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i̇stanbul florence nightingale hastanesi, avcılar yerleşkesi, i̇stanbul üniversitesi-cerrahpaşa, i̇stanbul, deprem
i̇stanbul florence nightingale hastanesi, avcılar yerleşkesi, i̇stanbul üniversitesi-cerrahpaşa, i̇stanbul, deprem
İstanbul'daki fakültenin faaliyetleri deprem sonrasında durduruldu: Bina taşınacak
16:20 25.04.2025 (güncellendi: 16:21 25.04.2025)
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, kentteki deprem nedeniyle Şişli'deki hemşirelik fakültesinin faaliyetlerinin 20 gün süreyle durdurulacağını ve taşınacağı Avcılar Yerleşkesi'nde 20 Mayıs'ta yeniden eğitim öğretime başlanacağını bildirdi.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın Şişli'deki hemşirelik fakültesi deprem nedeniyle taşınıyor.
İstanbul depremi sonrası güvenlik sorunu
Prof. Dr. Aydın, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından üniversitenin deprem güvenliği konusunda aldığı kararlara ilişkin Şişli'de basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Öğrencilere, çalışanlara ve tüm İstanbul halkına "geçmiş olsun" dileklerini ileten Aydın, üniversitenin kentin 7 ilçesinde çeşitli fakülte ve birimleri bulunduğunu, bunlardan biri olan Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesinin de kuruluşundan bugüne Şişli'de hizmet sunduğunu söyledi.
'Zaten taşınacaktı ama depremden dolayı öne çektik'
Aydın, fakültenin toplamda bin 537 öğrenciye hizmet verdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Deprem riski nedeniyle üniversitemizin tüm birimlerinde, binaların yapısal emniyetiyle ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çalışmalar, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi binaları için de yapıldı. Bundan yaklaşık 2 ay önce üniversitemiz yönetim kurulunca, fakültenin yaz aylarında planlı bir şekilde taşınmasına karar verildi. Ancak 2 gün önce İstanbul'da yaşadığımız deprem, fakültenin taşınma kararının öne çekilmesi gerekliliğini doğurmuştur. Bu kapsamda üniversitemiz senatosunun bugün aldığı kararla fakültenin faaliyetleri 20 gün süreyle durdurulmuştur. Bu süre zarfında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Avcılar Yerleşkemizdeki bir binaya taşınacaktır. Fakültemiz, taşınmasına müteakip eğitim ve öğretim faaliyetlerine 20 Mayıs'ta yeni yerinde başlayacaktır. Bu karardan 4. sınıf klinik uygulama dersi alan öğrencilerimiz etkilenmeyecektir."
Fakülte binasının güçlendirme ve yeniden inşasıyla ilgili görüşmelerin mülk sahibi Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastahaneleri Vakfı ile yapıldığını dile getiren Aydın, vakfa bugüne kadar verdikleri ve bundan sonra verecekleri destek nedeniyle teşekkür etti.
Hedeflerinin, gelecekte hemşirelik fakültesinin, kurulduğu bu tarihi alana yeniden dönmesi olduğunu belirten Aydın, öğrencilere ve akademik kadroya da gösterecekleri sabır için teşekkürlerini iletti.