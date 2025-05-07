https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/bm-genel-sekreter-sozcusu-dujarric-dunya-hindistan-ve-pakistan-arasinda-askeri-bir-catismayi-goze-1095996744.html

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric: Dünya, Hindistan ve Pakistan arasında askeri bir çatışmayı göze alamaz

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric: Dünya, Hindistan ve Pakistan arasında askeri bir çatışmayı göze alamaz

Sputnik Türkiye

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Hindistan ve Pakistan'a azami itidal çağrısında bulunduğunu söyledi. 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T02:29+0300

2025-05-07T02:29+0300

2025-05-07T02:29+0300

dünya

hindistan

pakistan

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Hindistan'ın Pakistan içindeki hedeflere yönelik saldırılarından son derece endişe duyduğunu ve her iki ülkeye de azami itidal çağrısında bulunduğunu söyledi.Dujarric, "Genel Sekreter, Hindistan'ın kontrol hattı ve uluslararası sınırı aşarak gerçekleştirdiği askeri operasyonlardan son derece endişe duymaktadır. Her iki ülkeyi de azami askeri itidal göstermeye çağırıyor. Dünya, Hindistan ve Pakistan arasında askeri bir çatışmayı göze alamaz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/hindistan-pakistana-fuzelerle-saldirdi-1095995834.html

hindistan

pakistan

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hindistan, pakistan, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi