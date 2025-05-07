https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/bm-genel-sekreter-sozcusu-dujarric-dunya-hindistan-ve-pakistan-arasinda-askeri-bir-catismayi-goze-1095996744.html
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric: Dünya, Hindistan ve Pakistan arasında askeri bir çatışmayı göze alamaz
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric: Dünya, Hindistan ve Pakistan arasında askeri bir çatışmayı göze alamaz
Sputnik Türkiye
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Hindistan ve Pakistan'a azami itidal çağrısında bulunduğunu söyledi. 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T02:29+0300
2025-05-07T02:29+0300
2025-05-07T02:29+0300
dünya
hindistan
pakistan
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Hindistan'ın Pakistan içindeki hedeflere yönelik saldırılarından son derece endişe duyduğunu ve her iki ülkeye de azami itidal çağrısında bulunduğunu söyledi.Dujarric, "Genel Sekreter, Hindistan'ın kontrol hattı ve uluslararası sınırı aşarak gerçekleştirdiği askeri operasyonlardan son derece endişe duymaktadır. Her iki ülkeyi de azami askeri itidal göstermeye çağırıyor. Dünya, Hindistan ve Pakistan arasında askeri bir çatışmayı göze alamaz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/hindistan-pakistana-fuzelerle-saldirdi-1095995834.html
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hindistan, pakistan, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
hindistan, pakistan, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric: Dünya, Hindistan ve Pakistan arasında askeri bir çatışmayı göze alamaz
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Hindistan ve Pakistan'a azami itidal çağrısında bulunduğunu söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Hindistan'ın Pakistan içindeki hedeflere yönelik saldırılarından son derece endişe duyduğunu ve her iki ülkeye de azami itidal çağrısında bulunduğunu söyledi.
Dujarric, "Genel Sekreter, Hindistan'ın kontrol hattı ve uluslararası sınırı aşarak gerçekleştirdiği askeri operasyonlardan son derece endişe duymaktadır. Her iki ülkeyi de azami askeri itidal göstermeye çağırıyor. Dünya, Hindistan ve Pakistan arasında askeri bir çatışmayı göze alamaz" dedi.