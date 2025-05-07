https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/akaryakitta-fiyatlar-degisti-motorine-indirim-pompaya-yansidi-1096001268.html

Akaryakıtta fiyatlar değişti: Motorine indirim pompaya yansıdı

Akaryakıtta fiyatlar değişti: Motorine indirim pompaya yansıdı

Sputnik Türkiye

Brent petrol ve döviz kurlarındaki değişim motorine indirim olarak yansıdı. 7 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları... 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T07:56+0300

2025-05-07T07:56+0300

2025-05-07T07:56+0300

i̇zmir

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akaryakıt

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2025 yılı içinde akaryakıt fiyatları hem uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar hem de iç piyasada döviz kuru hareketliliği nedeniyle sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu oynak yapıya son olarak motorine gelen 1 lira 25 kuruşluk indirim eklendi. Söz konusu indirim 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü itibarıyla pompaya yansıdı.İndirimin hemen ardından akaryakıt istasyonlarında benzinin, motorinin ve otogazın (LPG) fiyatları yeniden güncellendi.İstanbul’da akaryakıt fiyatları ne kadar?Avrupa Yakası:Anadolu Yakası:Ankara'da benzin ve motorin fiyatlarıBaşkent Ankara'da motorin ve benzin fiyatları şu şekilde listelendi:🏖İzmir akaryakıt fiyatları 7 Mayıs 2025İzmir’de ise güncel fiyatlar şöyle:Fiyatlar neden değişiyor?Akaryakıt fiyatlarındaki değişimin başlıca sebepleri:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/dev-banka-goldman-sachs-acikladi-gram-altinda-buyuk-surpriz-5-bin-tl-icin-geri-sayim-basladi-mi-1096000150.html

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