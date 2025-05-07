https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/akaryakitta-fiyatlar-degisti-motorine-indirim-pompaya-yansidi-1096001268.html
Akaryakıtta fiyatlar değişti: Motorine indirim pompaya yansıdı
Akaryakıtta fiyatlar değişti: Motorine indirim pompaya yansıdı
Sputnik Türkiye
Brent petrol ve döviz kurlarındaki değişim motorine indirim olarak yansıdı. 7 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T07:56+0300
2025-05-07T07:56+0300
2025-05-07T07:56+0300
i̇zmir
i̇stanbul
ankara
motorin
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benzin istasyonu
benzin fiyatları
indirim
i̇ndirim
akaryakıt
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2025 yılı içinde akaryakıt fiyatları hem uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar hem de iç piyasada döviz kuru hareketliliği nedeniyle sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu oynak yapıya son olarak motorine gelen 1 lira 25 kuruşluk indirim eklendi. Söz konusu indirim 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü itibarıyla pompaya yansıdı.İndirimin hemen ardından akaryakıt istasyonlarında benzinin, motorinin ve otogazın (LPG) fiyatları yeniden güncellendi.İstanbul’da akaryakıt fiyatları ne kadar?Avrupa Yakası:Anadolu Yakası:Ankara'da benzin ve motorin fiyatlarıBaşkent Ankara'da motorin ve benzin fiyatları şu şekilde listelendi:🏖İzmir akaryakıt fiyatları 7 Mayıs 2025İzmir’de ise güncel fiyatlar şöyle:Fiyatlar neden değişiyor?Akaryakıt fiyatlarındaki değişimin başlıca sebepleri:
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i̇zmir
i̇stanbul
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Akaryakıtta fiyatlar değişti: Motorine indirim pompaya yansıdı
Brent petrol ve döviz kurlarındaki değişim motorine indirim olarak yansıdı. 7 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları belli oldu. İşte son durum…
2025 yılı içinde akaryakıt fiyatları hem uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar hem de iç piyasada döviz kuru hareketliliği nedeniyle sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu oynak yapıya son olarak motorine gelen 1 lira 25 kuruşluk indirim eklendi. Söz konusu indirim 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü itibarıyla pompaya yansıdı.
İndirimin hemen ardından akaryakıt istasyonlarında benzinin, motorinin ve otogazın (LPG) fiyatları yeniden güncellendi.
İstanbul’da akaryakıt fiyatları ne kadar?
Ankara'da benzin ve motorin fiyatları
Başkent Ankara'da motorin ve benzin fiyatları şu şekilde listelendi:
🏖İzmir akaryakıt fiyatları 7 Mayıs 2025
İzmir’de
ise güncel fiyatlar şöyle:
Fiyatlar neden değişiyor?
Akaryakıt fiyatlarındaki değişimin başlıca sebepleri:
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma Dolar/TL kuru üzerindeki baskı ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) düzenlemeleri Dağıtım firmalarının maliyet yansımaları