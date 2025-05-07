Akaryakıtta fiyatlar değişti: Motorine indirim pompaya yansıdı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Kıbrıs’taki Külliye açılışı sonrası havalimanında gerginlik iddiası
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kayıtdışından 150 milyar liralık vergi kaybı’
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
12:11
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
36 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘ABD büyükelçisi istenmeyen kişi ilan edilmeli’
14:38
9 dk
ANKARA FARKI
CHP'ye yönelik saldırılar arttı: Amaç ne?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Almanya'da yeni hükümet bir silahlanma hükümeti'
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
18:17
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Türkiye tarihinde siyasi liderlere yönelik saldırılar
19:46
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/akaryakitta-fiyatlar-degisti-motorine-indirim-pompaya-yansidi-1096001268.html
Akaryakıtta fiyatlar değişti: Motorine indirim pompaya yansıdı
Akaryakıtta fiyatlar değişti: Motorine indirim pompaya yansıdı
Sputnik Türkiye
Brent petrol ve döviz kurlarındaki değişim motorine indirim olarak yansıdı. 7 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T07:56+0300
2025-05-07T07:56+0300
i̇zmir
i̇stanbul
ankara
motorin
benzin
benzin istasyonu
benzin fiyatları
indirim
i̇ndirim
akaryakıt
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091781167_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f7a56a66f0b6ff045f854ba94eb0bdb3.jpg
2025 yılı içinde akaryakıt fiyatları hem uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar hem de iç piyasada döviz kuru hareketliliği nedeniyle sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu oynak yapıya son olarak motorine gelen 1 lira 25 kuruşluk indirim eklendi. Söz konusu indirim 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü itibarıyla pompaya yansıdı.İndirimin hemen ardından akaryakıt istasyonlarında benzinin, motorinin ve otogazın (LPG) fiyatları yeniden güncellendi.İstanbul’da akaryakıt fiyatları ne kadar?Avrupa Yakası:Anadolu Yakası:Ankara'da benzin ve motorin fiyatlarıBaşkent Ankara'da motorin ve benzin fiyatları şu şekilde listelendi:🏖İzmir akaryakıt fiyatları 7 Mayıs 2025İzmir’de ise güncel fiyatlar şöyle:Fiyatlar neden değişiyor?Akaryakıt fiyatlarındaki değişimin başlıca sebepleri:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/dev-banka-goldman-sachs-acikladi-gram-altinda-buyuk-surpriz-5-bin-tl-icin-geri-sayim-basladi-mi-1096000150.html
i̇zmir
i̇stanbul
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091781167_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4fd216951e596a72031bcc5007078495.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇zmir, i̇stanbul, ankara, motorin, benzin, benzin istasyonu, benzin fiyatları, indirim, i̇ndirim, akaryakıt, akaryakıt zammı, akaryakıt fiyatları, akaryakıt indirimi
i̇zmir, i̇stanbul, ankara, motorin, benzin, benzin istasyonu, benzin fiyatları, indirim, i̇ndirim, akaryakıt, akaryakıt zammı, akaryakıt fiyatları, akaryakıt indirimi

Akaryakıtta fiyatlar değişti: Motorine indirim pompaya yansıdı

07:56 07.05.2025
© AAAkaryakıt zam
Akaryakıt zam - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
© AA
Abone ol
Brent petrol ve döviz kurlarındaki değişim motorine indirim olarak yansıdı. 7 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları belli oldu. İşte son durum…
2025 yılı içinde akaryakıt fiyatları hem uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar hem de iç piyasada döviz kuru hareketliliği nedeniyle sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu oynak yapıya son olarak motorine gelen 1 lira 25 kuruşluk indirim eklendi. Söz konusu indirim 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü itibarıyla pompaya yansıdı.
İndirimin hemen ardından akaryakıt istasyonlarında benzinin, motorinin ve otogazın (LPG) fiyatları yeniden güncellendi.

İstanbul’da akaryakıt fiyatları ne kadar?

Avrupa Yakası:

Benzin: 45,27 TL
Motorin: 44,20 TL
LPG: 26,19 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 45,12 TL
Motorin: 44,08 TL
LPG: 25,59 TL

Ankara'da benzin ve motorin fiyatları

Başkent Ankara'da motorin ve benzin fiyatları şu şekilde listelendi:
Benzin: 45,90 TL
Motorin: 45,02 TL
LPG: 26,09 TL

🏖İzmir akaryakıt fiyatları 7 Mayıs 2025

İzmir’de ise güncel fiyatlar şöyle:
Benzin: 46,24 TL
Motorin: 45,35 TL
LPG: 26,04 TL

Fiyatlar neden değişiyor?

Akaryakıt fiyatlarındaki değişimin başlıca sebepleri:
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma
Dolar/TL kuru üzerindeki baskı
ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) düzenlemeleri
Dağıtım firmalarının maliyet yansımaları
Altın alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
EKONOMİ
Dev banka Goldman Sachs açıkladı, gram altında büyük sürpriz: 5 bin TL için geri sayım başladı mı?
07:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала