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Bahçeli'den DEM Parti'ye taziye ziyareti: Sırrı Süreyya Önder için TBMM'de düzenlenen programa katıldı
Bahçeli'den DEM Parti'ye taziye ziyareti: Sırrı Süreyya Önder için TBMM'de düzenlenen programa katıldı
Sputnik Türkiye
Sırrı Süreyya Önder, TBMM'de anılıyor. Anma törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T13:07+0300
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için DEM Parti'ye taziye ziyaretinde bulundu.Bahçeli aylar sonra ilk kez Meclis'teAnma törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.Sırrı Süreyya Önder için törenZiyaret, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un taziye dileklerini iletmek için Meclis Tören Salonu'nda bulunduğu sırada gerçekleşti.DEM Parti heyetine başsağlığı dileklerini ileten Bahçeli, TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder ile bir süre sohbet etti.Ziyarette, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç ile bazı MHP milletvekilleri de yer aldı.
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devlet bahçeli, tbmm, sırrı süreyya önder
devlet bahçeli, tbmm, sırrı süreyya önder

Bahçeli'den DEM Parti'ye taziye ziyareti: Sırrı Süreyya Önder için TBMM'de düzenlenen programa katıldı

13:07 07.05.2025 (güncellendi: 14:05 07.05.2025)
Bahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
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Sırrı Süreyya Önder, TBMM'de anılıyor. Anma törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için DEM Parti'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Bahçeli aylar sonra ilk kez Meclis'te

Anma törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

Sırrı Süreyya Önder için tören

Ziyaret, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un taziye dileklerini iletmek için Meclis Tören Salonu'nda bulunduğu sırada gerçekleşti.
DEM Parti heyetine başsağlığı dileklerini ileten Bahçeli, TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder ile bir süre sohbet etti.
Ziyarette, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç ile bazı MHP milletvekilleri de yer aldı.
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
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Bahçeli'nin rahatsızlığı sonrası ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Lideri ile bir araya geldi
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