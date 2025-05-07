https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/bahceliden-dem-partiye-taziye-ziyareti-sirri-sureyya-onder-icin-tbmmde-duzenlenen-programa-1096018269.html

Bahçeli'den DEM Parti'ye taziye ziyareti: Sırrı Süreyya Önder için TBMM'de düzenlenen programa katıldı

Bahçeli'den DEM Parti'ye taziye ziyareti: Sırrı Süreyya Önder için TBMM'de düzenlenen programa katıldı

Sputnik Türkiye

Sırrı Süreyya Önder, TBMM'de anılıyor. Anma törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T13:07+0300

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poli̇ti̇ka

devlet bahçeli

tbmm

sırrı süreyya önder

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için DEM Parti'ye taziye ziyaretinde bulundu.Bahçeli aylar sonra ilk kez Meclis'teAnma törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.Sırrı Süreyya Önder için törenZiyaret, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un taziye dileklerini iletmek için Meclis Tören Salonu'nda bulunduğu sırada gerçekleşti.DEM Parti heyetine başsağlığı dileklerini ileten Bahçeli, TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder ile bir süre sohbet etti.Ziyarette, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç ile bazı MHP milletvekilleri de yer aldı.

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devlet bahçeli, tbmm, sırrı süreyya önder