https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/aymden-tartisilan-sokak-hayvanlari-yasasi-icin-karar-1096028019.html
AYM'den tartışılan Sokak Hayvanları Yasası için karar
AYM'den tartışılan Sokak Hayvanları Yasası için karar
Sputnik Türkiye
Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda tartışmalara neden olan ve sokak hayvanları düzenlemesi olarak bilinen 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T14:47+0300
2025-05-07T14:47+0300
2025-05-07T14:56+0300
türki̇ye
anayasa mahkemesi (aym)
sokak hayvanları
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Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP tarafından yapılan ve sokak hayvanları düzenlemesi olarak bilinen yasanın iptali istemiyle açılan davayı bugün karara bağladı. Mahkeme, 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun iptalini oybirliğiyle reddetti.CHP 16 maddenin i̇ptalini talep etmiştiCHP, söz konusu yasanın hayvan haklarına, yaşam hakkına ve kamu yararına aykırı olduğunu savunarak, 15 Ağustos tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Dava dilekçesinde, 17 maddeden 16’sının iptali istenmişti.Yasa ne zaman yürürlüğe girdi?Sokakta yaşayan köpeklerin “uyutulmasını” da içeren ve kamuoyunda geniş tartışmalara yol açan 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 2 Ağustos 2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Kanun, başta hayvan hakları savunucuları olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerinden yoğun eleştiri aldı.Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeler içeren 17 maddelik yasa, belediyelere ciddi sorumluluklar yüklüyor. Bu kapsamda;
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anayasa mahkemesi (aym), sokak hayvanları
anayasa mahkemesi (aym), sokak hayvanları
AYM'den tartışılan Sokak Hayvanları Yasası için karar
14:47 07.05.2025 (güncellendi: 14:56 07.05.2025)
Ayrıntılar geliyor
Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda tartışmalara neden olan ve sokak hayvanları düzenlemesi olarak bilinen 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun iptali istemini reddetti. CHP, 17 maddeden 16’sının iptalini talep etmişti.
Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP tarafından yapılan ve sokak hayvanları düzenlemesi olarak bilinen yasanın iptali istemiyle açılan davayı bugün karara bağladı. Mahkeme, 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun iptalini oybirliğiyle reddetti.
CHP 16 maddenin i̇ptalini talep etmişti
CHP, söz konusu yasanın hayvan haklarına, yaşam hakkına ve kamu yararına aykırı olduğunu savunarak, 15 Ağustos tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Dava dilekçesinde, 17 maddeden 16’sının iptali istenmişti.
Yasa ne zaman yürürlüğe girdi?
Sokakta yaşayan köpeklerin “uyutulmasını” da içeren ve kamuoyunda geniş tartışmalara yol açan 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 2 Ağustos 2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Kanun, başta hayvan hakları savunucuları olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerinden yoğun eleştiri aldı.
Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeler içeren 17 maddelik yasa, belediyelere ciddi sorumluluklar yüklüyor. Bu kapsamda;
Sahipsiz köpeklerin toplanarak barınaklara yerleştirilmesi
,
Tehlikeli ırkların kontrol altına alınması
,
İyileşme ihtimali bulunmayan hayvanların uyutulması
gibi uygulamalar öne çıkıyor.