https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/aymden-tartisilan-sokak-hayvanlari-yasasi-icin-karar-1096028019.html

AYM'den tartışılan Sokak Hayvanları Yasası için karar

AYM'den tartışılan Sokak Hayvanları Yasası için karar

Sputnik Türkiye

Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda tartışmalara neden olan ve sokak hayvanları düzenlemesi olarak bilinen 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik... 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T14:47+0300

2025-05-07T14:47+0300

2025-05-07T14:56+0300

türki̇ye

anayasa mahkemesi (aym)

sokak hayvanları

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Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP tarafından yapılan ve sokak hayvanları düzenlemesi olarak bilinen yasanın iptali istemiyle açılan davayı bugün karara bağladı. Mahkeme, 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun iptalini oybirliğiyle reddetti.CHP 16 maddenin i̇ptalini talep etmiştiCHP, söz konusu yasanın hayvan haklarına, yaşam hakkına ve kamu yararına aykırı olduğunu savunarak, 15 Ağustos tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Dava dilekçesinde, 17 maddeden 16’sının iptali istenmişti.Yasa ne zaman yürürlüğe girdi?Sokakta yaşayan köpeklerin “uyutulmasını” da içeren ve kamuoyunda geniş tartışmalara yol açan 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 2 Ağustos 2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Kanun, başta hayvan hakları savunucuları olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerinden yoğun eleştiri aldı.Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeler içeren 17 maddelik yasa, belediyelere ciddi sorumluluklar yüklüyor. Bu kapsamda;

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anayasa mahkemesi (aym), sokak hayvanları