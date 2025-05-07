https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/ali-koctan-mourinho-ile-ilgili-aciklama-devam-etmesini-daha-dogru-buluyorum-1096039178.html
Ali Koç'tan Mourinho ile ilgili açıklama: Devam etmesini daha doğru buluyorum
Ali Koç'tan Mourinho ile ilgili açıklama: Devam etmesini daha doğru buluyorum
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü'nden ayrılıp ayrılmayacağı yönündeki tartışmalara "Devam etmesini daha doğru... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T20:16+0300
2025-05-07T20:16+0300
2025-05-07T20:16+0300
spor
ali koç
jose mourinho
fenerbahçe
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Ali Koç, "Fenerbahçe’nin menfaatleri çerçevesinde Jose Mourinho’nun devam etmesini daha doğru buluyorum" açıklamasında bulundu.Taraftarlarından yoğun eleştiri alan Ali Koç olağanüstü kongre kararı almayacaklarını da açıkladı: "Ben ve arkadaşlarım yüksek divan kurulunda söylediklerimizle aynı noktadayız" diyen Koç, Beşiktaş mağlubiyetinin ve bu seneki derbi performanslarının kabul edilemez olduğunu belirtti.Ali Koç taraftarlara yönelik de "Taraftarın tepkisini saygıyla karşılıyorum. Üzülüyorum çünkü ben de taraftarım. Onlar bir üzülüyorsa biz yüz üzülüyoruz. Taraftar hancıdır yönetimler yolcudur ama kulübü yönetimler yönetir" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/mourinhonun-sozlesme-detaylari-ortaya-cikti-baska-takimla-anlassa-bile-fenerbahce-15-milyon-euro-1096037622.html
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ali koç, jose mourinho, fenerbahçe
ali koç, jose mourinho, fenerbahçe
Ali Koç'tan Mourinho ile ilgili açıklama: Devam etmesini daha doğru buluyorum
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü'nden ayrılıp ayrılmayacağı yönündeki tartışmalara "Devam etmesini daha doğru buluyorum" yanıtını verdi.
Ali Koç, "Fenerbahçe’nin menfaatleri çerçevesinde Jose Mourinho’nun devam etmesini daha doğru buluyorum" açıklamasında bulundu.
Taraftarlarından yoğun eleştiri alan Ali Koç olağanüstü kongre kararı almayacaklarını da açıkladı: "Ben ve arkadaşlarım yüksek divan kurulunda söylediklerimizle aynı noktadayız" diyen Koç, Beşiktaş mağlubiyetinin ve bu seneki derbi performanslarının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Ali Koç taraftarlara yönelik de "Taraftarın tepkisini saygıyla karşılıyorum. Üzülüyorum çünkü ben de taraftarım. Onlar bir üzülüyorsa biz yüz üzülüyoruz. Taraftar hancıdır yönetimler yolcudur ama kulübü yönetimler yönetir" dedi.