https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/ali-koctan-mourinho-ile-ilgili-aciklama-devam-etmesini-daha-dogru-buluyorum-1096039178.html

Ali Koç'tan Mourinho ile ilgili açıklama: Devam etmesini daha doğru buluyorum

Ali Koç'tan Mourinho ile ilgili açıklama: Devam etmesini daha doğru buluyorum

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü'nden ayrılıp ayrılmayacağı yönündeki tartışmalara "Devam etmesini daha doğru... 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T20:16+0300

2025-05-07T20:16+0300

2025-05-07T20:16+0300

spor

ali koç

jose mourinho

fenerbahçe

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Ali Koç, "Fenerbahçe’nin menfaatleri çerçevesinde Jose Mourinho’nun devam etmesini daha doğru buluyorum" açıklamasında bulundu.Taraftarlarından yoğun eleştiri alan Ali Koç olağanüstü kongre kararı almayacaklarını da açıkladı: "Ben ve arkadaşlarım yüksek divan kurulunda söylediklerimizle aynı noktadayız" diyen Koç, Beşiktaş mağlubiyetinin ve bu seneki derbi performanslarının kabul edilemez olduğunu belirtti.Ali Koç taraftarlara yönelik de "Taraftarın tepkisini saygıyla karşılıyorum. Üzülüyorum çünkü ben de taraftarım. Onlar bir üzülüyorsa biz yüz üzülüyoruz. Taraftar hancıdır yönetimler yolcudur ama kulübü yönetimler yönetir" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/mourinhonun-sozlesme-detaylari-ortaya-cikti-baska-takimla-anlassa-bile-fenerbahce-15-milyon-euro-1096037622.html

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ali koç, jose mourinho, fenerbahçe