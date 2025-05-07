https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/ak-parti-sozcusu-omer-celik-teror-orgutunun-feshini-ilan-etmesi-gerekmekte--1096019588.html

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terör örgütünün feshini ilan etmesi gerekmekte

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terör örgütünün feshini ilan etmesi gerekmekte

Sputnik Türkiye

Gündeme ilişkin konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, PKK'nın kararını kısa sürede açıklaması ve feshini ilan etmesi gerektiğini söyledi. 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T13:33+0300

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye sürecinin tüm yönleriyle takip edildiğini dile getirip "PKK'nın feshi yeni aşama olacak." dedi. Çelik, 'Süreç bütün yönleriyle takip ediliyor. Bu süreç bir devlet politikasıdır. Terör örgütünün bütün uzantılarıyla birlikte silah bırakması ve feshi gerekmektedir' ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik Terörsüz Türkiye süreci ve Erdoğan-Bahçeli görüşmesine ilişkin açıklamalar yaptı. AK Parti Sözcüsü Çelik şunları söyledi:Yeni adımları beraberinde getirecektirÇelik, terör örgütünün silahları bırakmasıyla birlikte tansiyonun ortadan kalkmasının demokrasinin daha güçlü bir siyasi enerji ile donanacağını belirterek, "Terörün sona ermesine dönük, kendisini feshetmesine, silahları bırakmasına dönük attığı her somut adım yeni olumlu adımları beraberinde getirecektir. Terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili kararını en kısa zamanda açıklanması son derece önemlidir" dedi.Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmesiyle ilgili soruyu da Çelik, "Görüşmenin mahremiyeti esastır. Bütün siyasi konuların üzerinden geçiliyor. Cumhur İttifakı'nın birinci maddesi Terörsüz Türkiye sürecidir. Bunun ele alındığını söyleyebiliriz." diye yanıtladı.

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ömer çelik, recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, pkk