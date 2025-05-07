https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/ak-parti-sozcusu-omer-celik-teror-orgutunun-feshini-ilan-etmesi-gerekmekte--1096019588.html
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terör örgütünün feshini ilan etmesi gerekmekte
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terör örgütünün feshini ilan etmesi gerekmekte
Sputnik Türkiye
Gündeme ilişkin konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, PKK'nın kararını kısa sürede açıklaması ve feshini ilan etmesi gerektiğini söyledi. 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T13:33+0300
2025-05-07T13:33+0300
2025-05-07T13:33+0300
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye sürecinin tüm yönleriyle takip edildiğini dile getirip "PKK'nın feshi yeni aşama olacak." dedi. Çelik, 'Süreç bütün yönleriyle takip ediliyor. Bu süreç bir devlet politikasıdır. Terör örgütünün bütün uzantılarıyla birlikte silah bırakması ve feshi gerekmektedir' ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik Terörsüz Türkiye süreci ve Erdoğan-Bahçeli görüşmesine ilişkin açıklamalar yaptı. AK Parti Sözcüsü Çelik şunları söyledi:Yeni adımları beraberinde getirecektirÇelik, terör örgütünün silahları bırakmasıyla birlikte tansiyonun ortadan kalkmasının demokrasinin daha güçlü bir siyasi enerji ile donanacağını belirterek, "Terörün sona ermesine dönük, kendisini feshetmesine, silahları bırakmasına dönük attığı her somut adım yeni olumlu adımları beraberinde getirecektir. Terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili kararını en kısa zamanda açıklanması son derece önemlidir" dedi.Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmesiyle ilgili soruyu da Çelik, "Görüşmenin mahremiyeti esastır. Bütün siyasi konuların üzerinden geçiliyor. Cumhur İttifakı'nın birinci maddesi Terörsüz Türkiye sürecidir. Bunun ele alındığını söyleyebiliriz." diye yanıtladı.
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ömer çelik, recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, pkk
ömer çelik, recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, pkk
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terör örgütünün feshini ilan etmesi gerekmekte
Gündeme ilişkin konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, PKK'nın kararını kısa sürede açıklaması ve feshini ilan etmesi gerektiğini söyledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye sürecinin tüm yönleriyle takip edildiğini dile getirip "PKK'nın feshi yeni aşama olacak." dedi. Çelik, 'Süreç bütün yönleriyle takip ediliyor. Bu süreç bir devlet politikasıdır. Terör örgütünün bütün uzantılarıyla birlikte silah bırakması ve feshi gerekmektedir' ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik Terörsüz Türkiye süreci ve Erdoğan-Bahçeli görüşmesine ilişkin açıklamalar yaptı. AK Parti Sözcüsü Çelik şunları söyledi:
"Bazı MYK üyelerimiz toplantıda hazır bulundu. İç ve dış politika ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız vekillerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanımızın toplantı açılışında yaptığı bir konuşma var. Bu konuşma çerçevesinde Cumhur İttifakı'nın öncülük ettiği Terörsüz Türkiye süreci için gerekli hassasiyeti göstermelerini, sürecin yakından takip edilmesini ve bu sürece destek verilmesini ifade ettiler. Süreç bütün yönleriyle takip ediliyor. Bu süreç bir devlet politikasıdır. Terör örgütünün bütün uzantılarıyla birlikte silah bırakması ve feshi gerekmektedir. Bölgemizdeki kaynamanın fay hatlarının tetiklenmesini engellemeye dönük son derece stratejik olacak."
Yeni adımları beraberinde getirecektir
Çelik, terör örgütünün silahları bırakmasıyla birlikte tansiyonun ortadan kalkmasının demokrasinin daha güçlü bir siyasi enerji ile donanacağını belirterek, "Terörün sona ermesine dönük, kendisini feshetmesine, silahları bırakmasına dönük attığı her somut adım yeni olumlu adımları beraberinde getirecektir. Terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili kararını en kısa zamanda açıklanması son derece önemlidir" dedi.
Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmesiyle ilgili soruyu da Çelik, "Görüşmenin mahremiyeti esastır. Bütün siyasi konuların üzerinden geçiliyor. Cumhur İttifakı'nın birinci maddesi Terörsüz Türkiye sürecidir. Bunun ele alındığını söyleyebiliriz." diye yanıtladı.