https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/cumhurbaskani-erdogan-bahceli-ile-gorusuyor-1092503104.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşüyor

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyor. 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T16:34+0300

2025-01-09T16:34+0300

2025-01-09T16:36+0300

politika

recep tayyip erdoğan

devlet bahçeli

mhp

ak parti

cumhurbaşkanı

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Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.Görüşme saat 16.30'da başladı. Görüşmenin adresi ise Bahçeli'nin konutu.

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2025

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, mhp, ak parti, cumhurbaşkanı