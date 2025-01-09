https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/cumhurbaskani-erdogan-bahceli-ile-gorusuyor-1092503104.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşüyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyor. 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T16:34+0300
2025-01-09T16:34+0300
2025-01-09T16:36+0300
politika
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
mhp
ak parti
cumhurbaşkanı
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Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.Görüşme saat 16.30'da başladı. Görüşmenin adresi ise Bahçeli'nin konutu.
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, mhp, ak parti, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, mhp, ak parti, cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşüyor
16:34 09.01.2025 (güncellendi: 16:36 09.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyor.
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Görüşme saat 16.30'da başladı. Görüşmenin adresi ise Bahçeli'nin konutu.