https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/afaddan-turkiyenin-deprem-tehlike-haritasi-diri-faylar-tek-tek-gosterildi-1096000085.html

AFAD'dan Türkiye'nin deprem tehlike haritası: Diri faylar tek tek gösterildi

AFAD'dan Türkiye'nin deprem tehlike haritası: Diri faylar tek tek gösterildi

Sputnik Türkiye

AFAD, Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nı güncelledi. Haritada 485 diri fay segmenti yer alırken, deprem riskini açık sarıdan koyu kırmızıya giden renklerle gösteriyor.

2025-05-07T07:33+0300

2025-05-07T07:33+0300

2025-05-07T07:39+0300

son depremler

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

deprem haritası

türkiye deprem tehlike haritası

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası’nı kamuoyuyla paylaştı. Haritaya göre, Türkiye genelinde toplam 485 diri fay segmenti tespit edilmiş durumda. Deprem Tehlike Haritası'nda açık sarıdan koyu kırmızıya doğru değişen renkler ivmenin düşükten yükseğe doğru artışını ifade ettiğini belirten AFAD, haritaya e-devlet üzerinden ulaşılabileceğini belirtti. AFAD açıklamasında, haritada yer alan renk geçişlerinin ivme büyüklüğüne göre tehlike seviyesini ifade ettiğini ve açık sarıdan koyu kırmızıya doğru ilerledikçe deprem riskinin arttığını vurguladı.AFAD sosyal medya hesabından Deprem Tehlike Haritası'na ilişkin açıklama ve yetkililerin bilgilendirmelerinin yer aldığı bir video paylaşarak şunları kaydetti:Paylaşılan videoda, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, harita üzerinden şu bilgileri verdi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/malatyada-34-buyuklugunde-deprem-1095937928.html

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