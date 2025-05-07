https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/afaddan-turkiyenin-deprem-tehlike-haritasi-diri-faylar-tek-tek-gosterildi-1096000085.html
AFAD'dan Türkiye'nin deprem tehlike haritası: Diri faylar tek tek gösterildi
AFAD'dan Türkiye'nin deprem tehlike haritası: Diri faylar tek tek gösterildi
Sputnik Türkiye
AFAD, Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nı güncelledi. Haritada 485 diri fay segmenti yer alırken, deprem riskini açık sarıdan koyu kırmızıya giden renklerle gösteriyor.
2025-05-07T07:33+0300
2025-05-07T07:33+0300
2025-05-07T07:39+0300
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem haritası
türkiye deprem tehlike haritası
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası’nı kamuoyuyla paylaştı. Haritaya göre, Türkiye genelinde toplam 485 diri fay segmenti tespit edilmiş durumda. Deprem Tehlike Haritası'nda açık sarıdan koyu kırmızıya doğru değişen renkler ivmenin düşükten yükseğe doğru artışını ifade ettiğini belirten AFAD, haritaya e-devlet üzerinden ulaşılabileceğini belirtti. AFAD açıklamasında, haritada yer alan renk geçişlerinin ivme büyüklüğüne göre tehlike seviyesini ifade ettiğini ve açık sarıdan koyu kırmızıya doğru ilerledikçe deprem riskinin arttığını vurguladı.AFAD sosyal medya hesabından Deprem Tehlike Haritası'na ilişkin açıklama ve yetkililerin bilgilendirmelerinin yer aldığı bir video paylaşarak şunları kaydetti:Paylaşılan videoda, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, harita üzerinden şu bilgileri verdi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/malatyada-34-buyuklugunde-deprem-1095937928.html
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AFAD'dan Türkiye'nin deprem tehlike haritası: Diri faylar tek tek gösterildi
07:33 07.05.2025 (güncellendi: 07:39 07.05.2025)
AFAD tarafından yayımlanan Türkiye Deprem Tehlike Haritası’na göre, ülkede 485 diri fay segmenti bulunuyor. Haritada kullanılan renkler, deprem tehlikesini düşükten yükseğe açık sarıdan koyu kırmızıya doğru gösteriyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası’nı kamuoyuyla paylaştı. Haritaya göre, Türkiye genelinde toplam 485 diri fay segmenti tespit edilmiş durumda.
Deprem Tehlike Haritası'nda açık sarıdan koyu kırmızıya doğru değişen renkler ivmenin düşükten yükseğe doğru artışını ifade ettiğini belirten AFAD, haritaya e-devlet üzerinden ulaşılabileceğini belirtti.
AFAD açıklamasında, haritada yer alan renk geçişlerinin ivme büyüklüğüne göre tehlike seviyesini ifade ettiğini ve açık sarıdan koyu kırmızıya doğru ilerledikçe deprem riskinin arttığını vurguladı.
AFAD sosyal medya hesabından Deprem Tehlike Haritası'na ilişkin açıklama ve yetkililerin bilgilendirmelerinin yer aldığı bir video paylaşarak şunları kaydetti:
"Ocak 2019’da yürürlüğe giren Türkiye Deprem Tehlike Haritası; çok paydaşlı bir yaklaşımla, üniversitelerimiz ve kamu kurumlarından alanında uzman çok sayıda araştırmacı tarafından hazırlanan, bir yerin deprem tehlikesini en büyük yer ivmesi cinsinden gösteren haritadır."
Paylaşılan videoda, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, harita üzerinden şu bilgileri verdi
"Türkiye Diri Fay Haritası, MTA tarafından en son 2013 yılında güncellenmiştir. Bu haritaya göre ülkemizde toplam 485 diri fay segmenti bulunmaktadır. Diri faylar ve oluşturdukları deprem verileri arttıkça bu tür diri fay haritaları da güncellenmektedir."