AFAD'dan Türkiye'nin deprem tehlike haritası: Diri faylar tek tek gösterildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Kıbrıs’taki Külliye açılışı sonrası havalimanında gerginlik iddiası
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kayıtdışından 150 milyar liralık vergi kaybı’
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
12:11
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
36 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘ABD büyükelçisi istenmeyen kişi ilan edilmeli’
14:38
9 dk
ANKARA FARKI
CHP'ye yönelik saldırılar arttı: Amaç ne?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Almanya'da yeni hükümet bir silahlanma hükümeti'
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
18:17
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Türkiye tarihinde siyasi liderlere yönelik saldırılar
19:46
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/afaddan-turkiyenin-deprem-tehlike-haritasi-diri-faylar-tek-tek-gosterildi-1096000085.html
AFAD'dan Türkiye'nin deprem tehlike haritası: Diri faylar tek tek gösterildi
AFAD'dan Türkiye'nin deprem tehlike haritası: Diri faylar tek tek gösterildi
Sputnik Türkiye
AFAD, Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nı güncelledi. Haritada 485 diri fay segmenti yer alırken, deprem riskini açık sarıdan koyu kırmızıya giden renklerle gösteriyor.
2025-05-07T07:33+0300
2025-05-07T07:39+0300
son depremler
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem haritası
türkiye deprem tehlike haritası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/07/1096000539_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_405cfa94e74dba3ae615e4e05dde6220.png
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası’nı kamuoyuyla paylaştı. Haritaya göre, Türkiye genelinde toplam 485 diri fay segmenti tespit edilmiş durumda. Deprem Tehlike Haritası'nda açık sarıdan koyu kırmızıya doğru değişen renkler ivmenin düşükten yükseğe doğru artışını ifade ettiğini belirten AFAD, haritaya e-devlet üzerinden ulaşılabileceğini belirtti. AFAD açıklamasında, haritada yer alan renk geçişlerinin ivme büyüklüğüne göre tehlike seviyesini ifade ettiğini ve açık sarıdan koyu kırmızıya doğru ilerledikçe deprem riskinin arttığını vurguladı.AFAD sosyal medya hesabından Deprem Tehlike Haritası'na ilişkin açıklama ve yetkililerin bilgilendirmelerinin yer aldığı bir video paylaşarak şunları kaydetti:Paylaşılan videoda, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, harita üzerinden şu bilgileri verdi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/malatyada-34-buyuklugunde-deprem-1095937928.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/07/1096000539_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_f5fde66a27ef3a84645f6d477470f463.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
afad deprem haritası, türkiye deprem haritası 2025, diri fay hattı listesi, afad diri fay segmentleri, türkiye diri faylar, e-devlet deprem haritası, afad deprem riski, güncel deprem tehlike haritası, afad fay hattı sorgulama, diri fay haritası afad
afad deprem haritası, türkiye deprem haritası 2025, diri fay hattı listesi, afad diri fay segmentleri, türkiye diri faylar, e-devlet deprem haritası, afad deprem riski, güncel deprem tehlike haritası, afad fay hattı sorgulama, diri fay haritası afad

AFAD'dan Türkiye'nin deprem tehlike haritası: Diri faylar tek tek gösterildi

07:33 07.05.2025 (güncellendi: 07:39 07.05.2025)
© FotoğrafAFAD, Türkiye'nin deprem tehlike haritası: Diri faylar tek tek gösterildi
AFAD, Türkiye'nin deprem tehlike haritası: Diri faylar tek tek gösterildi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
© Fotoğraf
Abone ol
AFAD tarafından yayımlanan Türkiye Deprem Tehlike Haritası’na göre, ülkede 485 diri fay segmenti bulunuyor. Haritada kullanılan renkler, deprem tehlikesini düşükten yükseğe açık sarıdan koyu kırmızıya doğru gösteriyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası’nı kamuoyuyla paylaştı. Haritaya göre, Türkiye genelinde toplam 485 diri fay segmenti tespit edilmiş durumda.
Deprem Tehlike Haritası'nda açık sarıdan koyu kırmızıya doğru değişen renkler ivmenin düşükten yükseğe doğru artışını ifade ettiğini belirten AFAD, haritaya e-devlet üzerinden ulaşılabileceğini belirtti.
AFAD açıklamasında, haritada yer alan renk geçişlerinin ivme büyüklüğüne göre tehlike seviyesini ifade ettiğini ve açık sarıdan koyu kırmızıya doğru ilerledikçe deprem riskinin arttığını vurguladı.
AFAD sosyal medya hesabından Deprem Tehlike Haritası'na ilişkin açıklama ve yetkililerin bilgilendirmelerinin yer aldığı bir video paylaşarak şunları kaydetti:
"Ocak 2019’da yürürlüğe giren Türkiye Deprem Tehlike Haritası; çok paydaşlı bir yaklaşımla, üniversitelerimiz ve kamu kurumlarından alanında uzman çok sayıda araştırmacı tarafından hazırlanan, bir yerin deprem tehlikesini en büyük yer ivmesi cinsinden gösteren haritadır."
Paylaşılan videoda, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, harita üzerinden şu bilgileri verdi

"Türkiye Diri Fay Haritası, MTA tarafından en son 2013 yılında güncellenmiştir. Bu haritaya göre ülkemizde toplam 485 diri fay segmenti bulunmaktadır. Diri faylar ve oluşturdukları deprem verileri arttıkça bu tür diri fay haritaları da güncellenmektedir."

deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
SON DEPREMLER
Malatya'da 3.4 büyüklüğünde deprem
5 Mayıs, 19:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала