https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/malatyada-34-buyuklugunde-deprem-1095937928.html

Malatya'da 3.4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 3.4 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

AFAD, Malatya'nın Kale ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. İlk... 05.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-05T19:29+0300

2025-05-05T19:29+0300

2025-05-05T20:08+0300

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deprem

malatya

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Malatya'nın Kale ilçesinde saat 18.12'de 3.4 büyüklüğünde, 5 km derinlikte bir deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, Malatya'nın Kale ilçesi Sarıot mevkii yakınlarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem, 5 Mayıs 2025 tarihinde saat 18:12'de kaydedildi. Yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250504/deprem-firtinasi-dinmiyor-kutahya-bir-kez-daha-salladi-1095896788.html

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deprem, malatya, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)