https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/malatyada-34-buyuklugunde-deprem-1095937928.html
Malatya'da 3.4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 3.4 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Malatya'nın Kale ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. İlk... 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T19:29+0300
2025-05-05T19:29+0300
2025-05-05T20:08+0300
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Malatya'nın Kale ilçesinde saat 18.12'de 3.4 büyüklüğünde, 5 km derinlikte bir deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, Malatya'nın Kale ilçesi Sarıot mevkii yakınlarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem, 5 Mayıs 2025 tarihinde saat 18:12'de kaydedildi. Yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250504/deprem-firtinasi-dinmiyor-kutahya-bir-kez-daha-salladi-1095896788.html
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deprem, malatya, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem, malatya, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Malatya'da 3.4 büyüklüğünde deprem
19:29 05.05.2025 (güncellendi: 20:08 05.05.2025)
AFAD, Malatya'nın Kale ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.
Malatya'nın Kale ilçesinde saat 18.12'de 3.4 büyüklüğünde, 5 km derinlikte bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, Malatya'nın Kale ilçesi Sarıot mevkii yakınlarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem, 5 Mayıs 2025 tarihinde saat 18:12'de kaydedildi. Yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.