https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/10-bin-liraya-oturdugu-evden-cikmayan-kaya-cilingiroglu-icin-mahkemeden-tahliye-karari-cikti-1096007906.html

10 bin liraya oturduğu evden çıkmayan Kaya Çilingiroğlu için mahkeme kararını açıkladı

10 bin liraya oturduğu evden çıkmayan Kaya Çilingiroğlu için mahkeme kararını açıkladı

Sputnik Türkiye

Etiler'de havuzlu sitede 10 bin kiraya oturan spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun ev sahibiyle olan davasında mahkeme kararını verdi. 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T11:05+0300

2025-05-07T11:05+0300

2025-05-07T11:06+0300

yaşam

kaya çilingiroğlu

etiler

mahkeme

kentsel dönüşüm

kiracı

ev sahibi

dava

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Ünlü spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Etiler'de havuzlu sitede 10 bin liraya kirada oturduğu evin sahibiyle mahkemelik olmuştu. Kentsel dönüşüme girecek olan site boşalmasına rağmen oturmaya devam eden Çilingiroğlu için mahkeme kararını verdi. Mahkeme heyeti, Çilingiroğlu'nun evindeki elektriğinin kesilip evi tahliye etmesine hükmetti. Kararın ardından Çilingiroğlu dosyayı üst mahkemeye taşıdı.Daha önce çıkan tahliye kararına itiraz etmiştiÇilingiroğlu bir süre önce Etiler'de kirada oturduğu evin sahibiyle mahkemelik olmuştu. Günaydın'ın haberine göre, ev sahibi Numan C., binada güçlendirme yapılacağını öne sürerek geçen yıl temmuz ayında Kaya Çilingiroğlu'ndan evi tahliye etmesini istemişti. Binada tadilat olacağına dair ev sahibinden belge isteyen Çilingiroğlu, herhangi bir dönüş alamamasının ardından, binanın 15 gün sonra elektrik ve su bağlantısı kesilmişti.Çilingiroğlu bunun üzerine su ve elektrik aboneliklerinin yeniden bağlanılması, hidrofor, temizlik, havuz ve asansör bakımlarının durdurulmaması için de Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Mahkeme tarafından tedbir kararı uyarınca, elektrik, su ve bakım hizmetlerinin geri verilmesine karar verildi.Bir tek Çilingiroğlu kaldıEv sahibi Numan C., sitenin kentsel dönüşüme gireceği gerekçesiyle bina sakinlerinin tahliye edilmesine rağmen sadece Kaya Çilingiroğlu'nun evi boşaltmaması nedeniyle yeniden mahkemenin yolunu tuttu. Ev sahibi Çilingiroğlu'nun dairesindeki elektriğinin kesilip evi tahliye etmesi için dava açtı. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava dosyasını mahkeme karara bağladı.Mahkemeden tahliye kararı çıktıMahkeme heyeti, Kaya Çilingiroğlu'nun evindeki elektriğinin kesilip evi tahliye etmesine hükmetti. Kararın ardından Çilingiroğlu dosyayı üst mahkemeye taşıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/depreme-dayanikli-degil-kaya-cilingiroglunun-kentsel-donusum-direnisi-site-sakinlerini-cileden-1087441873.html

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kaya çilingiroğlu, etiler, mahkeme, kentsel dönüşüm, kiracı, ev sahibi , dava