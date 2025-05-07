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10 bin liraya oturduğu evden çıkmayan Kaya Çilingiroğlu için mahkeme kararını açıkladı
10 bin liraya oturduğu evden çıkmayan Kaya Çilingiroğlu için mahkeme kararını açıkladı
Sputnik Türkiye
Etiler'de havuzlu sitede 10 bin kiraya oturan spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun ev sahibiyle olan davasında mahkeme kararını verdi. 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T11:05+0300
2025-05-07T11:06+0300
yaşam
kaya çilingiroğlu
etiler
mahkeme
kentsel dönüşüm
kiracı
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Ünlü spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Etiler'de havuzlu sitede 10 bin liraya kirada oturduğu evin sahibiyle mahkemelik olmuştu. Kentsel dönüşüme girecek olan site boşalmasına rağmen oturmaya devam eden Çilingiroğlu için mahkeme kararını verdi. Mahkeme heyeti, Çilingiroğlu'nun evindeki elektriğinin kesilip evi tahliye etmesine hükmetti. Kararın ardından Çilingiroğlu dosyayı üst mahkemeye taşıdı.Daha önce çıkan tahliye kararına itiraz etmiştiÇilingiroğlu bir süre önce Etiler'de kirada oturduğu evin sahibiyle mahkemelik olmuştu. Günaydın'ın haberine göre, ev sahibi Numan C., binada güçlendirme yapılacağını öne sürerek geçen yıl temmuz ayında Kaya Çilingiroğlu'ndan evi tahliye etmesini istemişti. Binada tadilat olacağına dair ev sahibinden belge isteyen Çilingiroğlu, herhangi bir dönüş alamamasının ardından, binanın 15 gün sonra elektrik ve su bağlantısı kesilmişti.Çilingiroğlu bunun üzerine su ve elektrik aboneliklerinin yeniden bağlanılması, hidrofor, temizlik, havuz ve asansör bakımlarının durdurulmaması için de Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Mahkeme tarafından tedbir kararı uyarınca, elektrik, su ve bakım hizmetlerinin geri verilmesine karar verildi.Bir tek Çilingiroğlu kaldıEv sahibi Numan C., sitenin kentsel dönüşüme gireceği gerekçesiyle bina sakinlerinin tahliye edilmesine rağmen sadece Kaya Çilingiroğlu'nun evi boşaltmaması nedeniyle yeniden mahkemenin yolunu tuttu. Ev sahibi Çilingiroğlu'nun dairesindeki elektriğinin kesilip evi tahliye etmesi için dava açtı. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava dosyasını mahkeme karara bağladı.Mahkemeden tahliye kararı çıktıMahkeme heyeti, Kaya Çilingiroğlu'nun evindeki elektriğinin kesilip evi tahliye etmesine hükmetti. Kararın ardından Çilingiroğlu dosyayı üst mahkemeye taşıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/depreme-dayanikli-degil-kaya-cilingiroglunun-kentsel-donusum-direnisi-site-sakinlerini-cileden-1087441873.html
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kaya çilingiroğlu, etiler, mahkeme, kentsel dönüşüm, kiracı, ev sahibi , dava
kaya çilingiroğlu, etiler, mahkeme, kentsel dönüşüm, kiracı, ev sahibi , dava

10 bin liraya oturduğu evden çıkmayan Kaya Çilingiroğlu için mahkeme kararını açıkladı

11:05 07.05.2025 (güncellendi: 11:06 07.05.2025)
© Fotoğraf : InstagramKaya Çilingiroğlu
Kaya Çilingiroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
© Fotoğraf : Instagram
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Etiler'de havuzlu sitede 10 bin kiraya oturan spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun ev sahibiyle olan davasında mahkeme kararını verdi.
Ünlü spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Etiler'de havuzlu sitede 10 bin liraya kirada oturduğu evin sahibiyle mahkemelik olmuştu. Kentsel dönüşüme girecek olan site boşalmasına rağmen oturmaya devam eden Çilingiroğlu için mahkeme kararını verdi. Mahkeme heyeti, Çilingiroğlu'nun evindeki elektriğinin kesilip evi tahliye etmesine hükmetti. Kararın ardından Çilingiroğlu dosyayı üst mahkemeye taşıdı.

Daha önce çıkan tahliye kararına itiraz etmişti

Çilingiroğlu bir süre önce Etiler'de kirada oturduğu evin sahibiyle mahkemelik olmuştu. Günaydın'ın haberine göre, ev sahibi Numan C., binada güçlendirme yapılacağını öne sürerek geçen yıl temmuz ayında Kaya Çilingiroğlu'ndan evi tahliye etmesini istemişti. Binada tadilat olacağına dair ev sahibinden belge isteyen Çilingiroğlu, herhangi bir dönüş alamamasının ardından, binanın 15 gün sonra elektrik ve su bağlantısı kesilmişti.
Çilingiroğlu bunun üzerine su ve elektrik aboneliklerinin yeniden bağlanılması, hidrofor, temizlik, havuz ve asansör bakımlarının durdurulmaması için de Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Mahkeme tarafından tedbir kararı uyarınca, elektrik, su ve bakım hizmetlerinin geri verilmesine karar verildi.

Bir tek Çilingiroğlu kaldı

Ev sahibi Numan C., sitenin kentsel dönüşüme gireceği gerekçesiyle bina sakinlerinin tahliye edilmesine rağmen sadece Kaya Çilingiroğlu'nun evi boşaltmaması nedeniyle yeniden mahkemenin yolunu tuttu. Ev sahibi Çilingiroğlu'nun dairesindeki elektriğinin kesilip evi tahliye etmesi için dava açtı. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava dosyasını mahkeme karara bağladı.

Mahkemeden tahliye kararı çıktı

Mahkeme heyeti, Kaya Çilingiroğlu'nun evindeki elektriğinin kesilip evi tahliye etmesine hükmetti. Kararın ardından Çilingiroğlu dosyayı üst mahkemeye taşıdı.

Çilingiroğlu'nun evi boşaltmak için taşınma masrafları kapsamında ev sahibinden 2 milyon lira istediği iddiaları da gündeme gelmişti. Çilingiroğlu geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, "Olay yargıya taşındı. Ev sahibi elektriği, suyu kesti. Asansörü kapattı. İki aydır suyum yok, bu asırda su kesmek ne demek? Üstüne üstlük mahkemeden tedbir kararım var, onu da uygulamıyorlar. Madem haklılar gitsinler yargıya. Benim bildiğim mağdursanız kolluk kuvvetlerine gidersiniz. Gazeteciye gitmezsiniz. Onlara benden tavsiye kendilerine iyi bir avukat bulsunlar" ifadelerini kullanmıştı.

Kaya Çilingiroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2024
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