https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/depreme-dayanikli-degil-kaya-cilingiroglunun-kentsel-donusum-direnisi-site-sakinlerini-cileden-1087441873.html
'Depreme dayanıklı değil': Kaya Çilingiroğlu’nun Kentsel Dönüşüm direnişi site sakinlerini 'çileden çıkardı'
'Depreme dayanıklı değil': Kaya Çilingiroğlu’nun Kentsel Dönüşüm direnişi site sakinlerini 'çileden çıkardı'
Sputnik Türkiye
Ünlü magazin figürü ve spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Etiler’de kiracı olarak oturduğu daireden çıkmaması nedeniyle site sakinlerinin tepkisini çekiyor... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T08:08+0300
2024-08-30T08:08+0300
2024-08-30T08:08+0300
kaya çilingiroğlu
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deprem
istanbul
konut
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Aylık 10 bin lira kira ödediği daireden çıkmak için ev sahibinden taşınma masraflarının karşılanmasını talep eden Çilingiroğlu’nun, iddiaya göre bu masraflar için 2 milyon lira istediği belirtiliyor. Sabah gazetesinin haberine göre Çilingiroğlu’nun bu tutumu, inşaat sürecini geciktirirken, komşuları ise bu durumdan şikayetçi. Site sakinleri, Çilingiroğlu ve diğer iki kiracının direnişi nedeniyle yetkililere şikayette bulunarak mahkemeye başvurmuş durumda.İnşaat sürecinde gecikme yaşanıyorKaya Çilingiroğlu’nun daireyi boşaltmaması, binanın yıkılıp yeniden yapılması sürecini geciktiriyor. Site sakinleri, inşaatın zamanında başlayamamasından dolayı mağdur olduklarını belirterek, Çilingiroğlu'nun bir an önce evi boşaltmasını talep ediyor. Çilingiroğlu'nun bu direnişi, kamuoyunda da tartışmalara yol açmış durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/meteoroloji-alarma-gecti-sel-uyarisi-verdi-istanbul-basta-olmak-uzere-pek-cok-sehre-kuvvetli-1087440445.html
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kaya çilingiroğlu, site, kira, kira bedeli, kira yardımı, deprem, deprem, istanbul, konut, toplu konut, emlak konut, konut satışı, sosyal konut, konut fiyatları, kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm eylem planı
'Depreme dayanıklı değil': Kaya Çilingiroğlu’nun Kentsel Dönüşüm direnişi site sakinlerini 'çileden çıkardı'
Ünlü magazin figürü ve spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Etiler’de kiracı olarak oturduğu daireden çıkmaması nedeniyle site sakinlerinin tepkisini çekiyor. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak olan ve depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen binada, 14 daire sakini evlerini boşaltırken, Çilingiroğlu ve iki komşusu bu karara direniş gösteriyor.
Aylık 10 bin lira kira ödediği daireden çıkmak için ev sahibinden taşınma masraflarının karşılanmasını talep eden Çilingiroğlu’nun, iddiaya göre bu masraflar için 2 milyon lira istediği belirtiliyor. Sabah gazetesinin haberine göre Çilingiroğlu’nun bu tutumu, inşaat sürecini geciktirirken, komşuları ise bu durumdan şikayetçi. Site sakinleri, Çilingiroğlu ve diğer iki kiracının direnişi nedeniyle yetkililere şikayette bulunarak mahkemeye başvurmuş durumda.
İnşaat sürecinde gecikme yaşanıyor
Kaya Çilingiroğlu’nun daireyi boşaltmaması, binanın yıkılıp yeniden yapılması sürecini geciktiriyor. Site sakinleri, inşaatın zamanında başlayamamasından dolayı mağdur olduklarını belirterek, Çilingiroğlu'nun bir an önce evi boşaltmasını talep ediyor. Çilingiroğlu'nun bu direnişi, kamuoyunda da tartışmalara yol açmış durumda.