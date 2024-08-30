https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/depreme-dayanikli-degil-kaya-cilingiroglunun-kentsel-donusum-direnisi-site-sakinlerini-cileden-1087441873.html

'Depreme dayanıklı değil': Kaya Çilingiroğlu’nun Kentsel Dönüşüm direnişi site sakinlerini 'çileden çıkardı'

'Depreme dayanıklı değil': Kaya Çilingiroğlu’nun Kentsel Dönüşüm direnişi site sakinlerini 'çileden çıkardı'

Sputnik Türkiye

Ünlü magazin figürü ve spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Etiler’de kiracı olarak oturduğu daireden çıkmaması nedeniyle site sakinlerinin tepkisini çekiyor... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T08:08+0300

2024-08-30T08:08+0300

2024-08-30T08:08+0300

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Aylık 10 bin lira kira ödediği daireden çıkmak için ev sahibinden taşınma masraflarının karşılanmasını talep eden Çilingiroğlu’nun, iddiaya göre bu masraflar için 2 milyon lira istediği belirtiliyor. Sabah gazetesinin haberine göre Çilingiroğlu’nun bu tutumu, inşaat sürecini geciktirirken, komşuları ise bu durumdan şikayetçi. Site sakinleri, Çilingiroğlu ve diğer iki kiracının direnişi nedeniyle yetkililere şikayette bulunarak mahkemeye başvurmuş durumda.İnşaat sürecinde gecikme yaşanıyorKaya Çilingiroğlu’nun daireyi boşaltmaması, binanın yıkılıp yeniden yapılması sürecini geciktiriyor. Site sakinleri, inşaatın zamanında başlayamamasından dolayı mağdur olduklarını belirterek, Çilingiroğlu'nun bir an önce evi boşaltmasını talep ediyor. Çilingiroğlu'nun bu direnişi, kamuoyunda da tartışmalara yol açmış durumda.

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