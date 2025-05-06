https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/zona-asisi-kalp-hastaliklarina-karsi-kalkan-olabilir-hastalik-riskini-yuzde-23-azaltiyor-1095953706.html

Zona aşısı kalp hastalıklarına karşı kalkan olabilir: Hastalık riskini yüzde 23 azaltıyor

Zona aşısı kalp hastalıklarına karşı kalkan olabilir: Hastalık riskini yüzde 23 azaltıyor

Sputnik Türkiye

Yeni bir araştırma, zona aşısının yalnızca virüse karşı değil, kalp krizi ve inme gibi ölümcül hastalıklara karşı da uzun vadeli koruma sunduğunu ortaya koydu... 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T10:05+0300

2025-05-06T10:05+0300

2025-05-06T10:05+0300

sağlik

yaşam

kalp hastalıkları

zona hastalığı

aşı

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Zona hastalığı genellikle ileri yaşlarda çıkan, sinir sistemini etkileyerek ciddi ağrılara ve ciltte döküntülere neden olan viral bir enfeksiyon olarak biliniyor. Ancak Güney Kore merkezli yeni bir araştırma, zona aşısının yalnızca bu hastalığa karşı değil, kalp damar hastalıklarına karşı da güçlü bir savunma oluşturabileceğini ortaya koydu.European Heart Journal dergisinde yayımlanan çalışmada, 2012 yılından itibaren takip edilen 1 milyondan fazla 50 yaş üzeri bireyin sağlık verileri incelendi. Araştırmacılar, zona aşısı yaptıran kişilerin, yaptırmayanlara kıyasla inme, kalp krizi ve kalp yetmezliği gibi kardiyovasküler olaylara yüzde 23 oranında daha az yakalandığını belirledi. Bu etkinin 8 yıla kadar sürdüğü görüldü.Kyung Hee Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları tarafından yapılan çalışmada uzmanlar, aşının sağladığı bu ekstra korumanın olası nedenlerini şöyle açıklıyor: “Zona virüsü, vücutta sessizce kalabilir ve bağışıklık zayıfladığında yeniden aktive olabilir. Bu yeniden aktivasyon, sistemik inflamasyonu artırarak kalp damarlarında hasara yol açabilir. Aşı sayesinde bu aktivasyon baskılanıyor ve enflamasyon azalıyor”Özellikle 60 yaş altı bireylerde, erkeklerde, sigara ve alkol kullananlar ile fiziksel aktivite düzeyi düşük olan gruplarda bu koruyucu etkinin daha güçlü olduğu tespit edildi. Bu gruplar, zaten kalp hastalıkları açısından yüksek risk taşıdığı için aşının etkisi burada daha belirgin hale geldiği belirtildi.Şimdilik bu koruyucu etkinin sadece 'rekombinant zona aşısı' (Shingrix) ile ilişkili olup olmadığı netleşmiş değil. Araştırmacılar, benzer sonuçların farklı bölgelerde ve diğer aşı türleriyle yapılacak çalışmalarla da teyit edilmesini beklediklerini belirtti.

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yaşam, kalp hastalıkları, zona hastalığı, aşı