https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/zaharova-uc-deniz-girisimi-umut-vaat-etmiyor-1095990116.html

Zaharova: Üç Deniz Girişimi umut vaat etmiyor

Zaharova: Üç Deniz Girişimi umut vaat etmiyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Baltık, Adriyatik ve Karadeniz arasındaki 13 Avrupa Birliği (AB) ülkesini kapsayan Üç Deniz Girişimi’nin katılımcı... 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T18:19+0300

2025-05-06T18:19+0300

2025-05-06T18:17+0300

dünya

adriyatik denizi

baltık denizi

karadeniz

avrupa birliği

ab

rusya

kiev

ukrayna

rusya dışişleri bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090439_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_8d788d2fc39e135273f61f27d62ea971.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği günlük basın brifinginde Baltık'tan başlayıp Adriyatik Denizi'ne ve Karadeniz'e ulaşan ülkelerin başlattığı Üç Deniz Girişimi’ni ‘beyhude bir çaba’ ve katılımcı ülkeleri krize daha da sürükleyen bir girişim olarak nitelendirdi.Zaharova, “Bu girişim durumu iyileştirmiyor, krizden çıkış için bir yol sunmuyor, aksine daha da derinleştiriyor. Bu girişimin özü aslında zirvenin ortak bildirisine de yansımış durumda. Bildiri, Kiev rejimini destekleyen ve elbette Rusya'ya hakaret içeren tezlerle dolu” dedi.Zaharova, Üç Deniz Girişimi’nin 28-29 Nisan’da Varşova'da düzenlenen 10. zirvesinin sonuç bildirgesinin çok açık bir şekilde Rus düşmanlığı içerdiğini ve girişime katılan Macaristan’ın ayrı bir açıklama yaparak ‘bu klişeler dizisinden uzak durduğunu’ belirtiğini vurguladı.Aynı zamanda, Rusya'yı bypass eden herhangi bir siyasi altyapı projesinin uygulanmasının ‘yapay ve beyhude’ olduğunu vurgulayan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:Adriyatik, Baltık ve Karadeniz arasında yer alan ülkeler arasındaki bölgesel siyasi ve ekonomik işbirliğini sağlamak amacıyla oluşturulan Üç Deniz Girişimi, aralarında Polonya, Slovakya, Macaristan, Çekya, Hırvatistan, Slovenya, Avusturya, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Litvanya, Letonya ve Estonya’nın olduğu 13 ülkeden oluşuyor. Ukrayna ve Moldova ise bölgesel ortaklar olarak yer alıyor.Üç Deniz Girişimi’nin 10. Zirvesi 28-29 Nisan2025'te Polonya’nın başkenti Varşova'da düzenlenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/usakov-9-mayis-zafer-gununde-29-yabanci-liderin-moskovaya-gelmesini-bekliyoruz-1095985498.html

baltık denizi

karadeniz

rusya

kiev

ukrayna

varşova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adriyatik denizi, baltık denizi, karadeniz, avrupa birliği, ab, rusya, kiev, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, varşova, zirve