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Zaharova: Üç Deniz Girişimi umut vaat etmiyor
Zaharova: Üç Deniz Girişimi umut vaat etmiyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Baltık, Adriyatik ve Karadeniz arasındaki 13 Avrupa Birliği (AB) ülkesini kapsayan Üç Deniz Girişimi’nin katılımcı... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T18:19+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği günlük basın brifinginde Baltık'tan başlayıp Adriyatik Denizi'ne ve Karadeniz'e ulaşan ülkelerin başlattığı Üç Deniz Girişimi’ni ‘beyhude bir çaba’ ve katılımcı ülkeleri krize daha da sürükleyen bir girişim olarak nitelendirdi.Zaharova, “Bu girişim durumu iyileştirmiyor, krizden çıkış için bir yol sunmuyor, aksine daha da derinleştiriyor. Bu girişimin özü aslında zirvenin ortak bildirisine de yansımış durumda. Bildiri, Kiev rejimini destekleyen ve elbette Rusya'ya hakaret içeren tezlerle dolu” dedi.Zaharova, Üç Deniz Girişimi’nin 28-29 Nisan’da Varşova'da düzenlenen 10. zirvesinin sonuç bildirgesinin çok açık bir şekilde Rus düşmanlığı içerdiğini ve girişime katılan Macaristan’ın ayrı bir açıklama yaparak ‘bu klişeler dizisinden uzak durduğunu’ belirtiğini vurguladı.Aynı zamanda, Rusya'yı bypass eden herhangi bir siyasi altyapı projesinin uygulanmasının ‘yapay ve beyhude’ olduğunu vurgulayan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:Adriyatik, Baltık ve Karadeniz arasında yer alan ülkeler arasındaki bölgesel siyasi ve ekonomik işbirliğini sağlamak amacıyla oluşturulan Üç Deniz Girişimi, aralarında Polonya, Slovakya, Macaristan, Çekya, Hırvatistan, Slovenya, Avusturya, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Litvanya, Letonya ve Estonya’nın olduğu 13 ülkeden oluşuyor. Ukrayna ve Moldova ise bölgesel ortaklar olarak yer alıyor.Üç Deniz Girişimi’nin 10. Zirvesi 28-29 Nisan2025'te Polonya’nın başkenti Varşova'da düzenlenmişti.
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adriyatik denizi, baltık denizi, karadeniz, avrupa birliği, ab, rusya, kiev, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, varşova, zirve
adriyatik denizi, baltık denizi, karadeniz, avrupa birliği, ab, rusya, kiev, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, varşova, zirve

Zaharova: Üç Deniz Girişimi umut vaat etmiyor

18:19 06.05.2025
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Baltık, Adriyatik ve Karadeniz arasındaki 13 Avrupa Birliği (AB) ülkesini kapsayan Üç Deniz Girişimi’nin katılımcı ülkeleri derin bir krize sürükleyeceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği günlük basın brifinginde Baltık'tan başlayıp Adriyatik Denizi'ne ve Karadeniz'e ulaşan ülkelerin başlattığı Üç Deniz Girişimi’ni ‘beyhude bir çaba’ ve katılımcı ülkeleri krize daha da sürükleyen bir girişim olarak nitelendirdi.
Zaharova, “Bu girişim durumu iyileştirmiyor, krizden çıkış için bir yol sunmuyor, aksine daha da derinleştiriyor. Bu girişimin özü aslında zirvenin ortak bildirisine de yansımış durumda. Bildiri, Kiev rejimini destekleyen ve elbette Rusya'ya hakaret içeren tezlerle dolu” dedi.
Zaharova, Üç Deniz Girişimi’nin 28-29 Nisan’da Varşova'da düzenlenen 10. zirvesinin sonuç bildirgesinin çok açık bir şekilde Rus düşmanlığı içerdiğini ve girişime katılan Macaristan’ın ayrı bir açıklama yaparak ‘bu klişeler dizisinden uzak durduğunu’ belirtiğini vurguladı.
Aynı zamanda, Rusya'yı bypass eden herhangi bir siyasi altyapı projesinin uygulanmasının ‘yapay ve beyhude’ olduğunu vurgulayan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

Üç Deniz Girişimi'yle ilişkili yabancı meslektaşlarımı, Kiev rejimiyle pervasızca flört etmemeleri konusunda bir kez daha uyarmak istiyorum. Ukrayna'nın güvenliğin güçlendirilmesi, enerji ve ulaştırma altyapısının korunması konusundaki analitik bulgularını ve değerli deneyimlerini Üç Deniz ülkeleriyle paylaşmaya hazır olması ve bunu Baltık ve Adriyatik'e yayma arzusu aslında kulağa tımarhane haberi gibi geliyor.

Adriyatik, Baltık ve Karadeniz arasında yer alan ülkeler arasındaki bölgesel siyasi ve ekonomik işbirliğini sağlamak amacıyla oluşturulan Üç Deniz Girişimi, aralarında Polonya, Slovakya, Macaristan, Çekya, Hırvatistan, Slovenya, Avusturya, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Litvanya, Letonya ve Estonya’nın olduğu 13 ülkeden oluşuyor. Ukrayna ve Moldova ise bölgesel ortaklar olarak yer alıyor.
Üç Deniz Girişimi’nin 10. Zirvesi 28-29 Nisan2025'te Polonya’nın başkenti Varşova'da düzenlenmişti.
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