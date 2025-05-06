Zaharova: İngiltere Rusya'yı nasıl yenilgiye uğratacağını düşünedursun, Rusya yoluna devam ediyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Devlet Bahçeli’den Özgür Özel’e ‘geçmiş olsun’ mesajı
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Doç. Dr. Oğuz Demir: ‘Enflasyonla mücadelede toplumsal bir mutabakatın sağlanması gerek’
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Selvi Boylum Al Yazmalım','Kibar Feyzo' gibi birçok ünlü filmin mimarıydı...
12:10
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Depremleri cep telefonlarına erken haber vermek için kullanılan program
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Fikirlerin gücü: Karl Marx ve devrim
15:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Trump: ‘Avrupa liderleri Putin’i aramamı rica ediyor’
17:40
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Oğuz Demir: ‘Enflasyonla mücadelede toplumsal bir mutabakatın sağlanması gerek’
17:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
TARİHTE BUGÜN
Baharın ayak sesi Hıdırellez inanışları
18:17
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
12:10
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
18:10
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/zaharova-ingiltere-rusyayi-nasil-yenilgiye-ugratacagini-dusunedursun-rusya-yoluna-devam-ediyor-1095942856.html
Zaharova: İngiltere Rusya'yı nasıl yenilgiye uğratacağını düşünedursun, Rusya yoluna devam ediyor
Zaharova: İngiltere Rusya'yı nasıl yenilgiye uğratacağını düşünedursun, Rusya yoluna devam ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun, Nazi Almanya'sına karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümü dolayısıyla Londra'da düzenlenen... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T04:27+0300
2025-05-06T04:27+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
londra
9 mayıs zafer bayramı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090660_0:200:2929:1848_1920x0_80_0_0_428319dfc61f3ce4cefe47396824f534.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, katıldığı bir programda, Ukraynalı askerlerin, SSCB'nin Büyük Anavatan Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin 80. yıldönümü dolayısıyla Londra'da düzenlenen geçit törenine katılmasını yorumladı. Zaharova, ''İngiltere yüzyıllardır yanlış taktiği seçiyor. Onlar bize yeni teknolojik imkanlarla, entrika ve provokasyon yöntemleriyle nasıl stratejik bir yenilgi yaşatabileceklerini düşünürken, Rusya ilerliyor" dedi.Zaharova, Rusya'nın İngiltere'nin tüm planlarını 'boşa çıkardığını' ve sürekli zaferler kazandığını belirterek, şöyle konuştu:Zaharova, ayrıca İngilizlerin önemli bir noktayı gözden kaçırdığını söyledi: Zaharova açıklamasında, Londra'da yürüyen Ukrayna ordusunun bu eylemini değerlendirerek söz konusu bu eylemin Rusya'yı stratejik bir yenilgi uğratmak gayesiyle Anglosaksonların verdiği emrin bir neticesi olduğunun altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/moskova-belediye-baskani-sobyanin-acikladi-baskente-dogru-gelen-5-ihanin-ardindan-10-tane-daha-imha-1095942731.html
rusya
ukrayna
londra
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090660_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_168a9129c9807b77ca1b9db8626dd90c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, londra, 9 mayıs zafer bayramı
rusya, ukrayna, londra, 9 mayıs zafer bayramı

Zaharova: İngiltere Rusya'yı nasıl yenilgiye uğratacağını düşünedursun, Rusya yoluna devam ediyor

04:27 06.05.2025
© Sputnik / Сергей ГунеевRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun, Nazi Almanya'sına karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümü dolayısıyla Londra'da düzenlenen geçit törenine katılmasını yorumladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, katıldığı bir programda, Ukraynalı askerlerin, SSCB'nin Büyük Anavatan Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin 80. yıldönümü dolayısıyla Londra'da düzenlenen geçit törenine katılmasını yorumladı.
Zaharova, ''İngiltere yüzyıllardır yanlış taktiği seçiyor. Onlar bize yeni teknolojik imkanlarla, entrika ve provokasyon yöntemleriyle nasıl stratejik bir yenilgi yaşatabileceklerini düşünürken, Rusya ilerliyor" dedi.
Zaharova, Rusya'nın İngiltere'nin tüm planlarını 'boşa çıkardığını' ve sürekli zaferler kazandığını belirterek, şöyle konuştu:
"Rusya dünya çapında dekolonizasyon süreçlerine öncülük ederek ülkelerin ve halkların özgürleşmesine katkıda bulundu, uzaya uydu ve ilk kozmonotu gönderdi," diyen Zaharova, sözlerini şu ifadeyle sürdürdü: "Yanlış taktiği seçtiler! Doğru taktiği seçmiş olsalardı onlar da şimdi uzayda olurdu"
Zaharova, ayrıca İngilizlerin önemli bir noktayı gözden kaçırdığını söyledi:
"Bizde herkes sadece kendi için değil, herkes birbirinin arkasındadır. Biz hakikat için, birbirimiz için varız. Onların anlayamadığı da işte bu. Onlarda bireycilik daha doğrusu bencillik bir ideolojiye, hatta devlet ideolojisine dönüşmüş durumda. Oysa bizim için yoldaşımız, ülkemiz için tehdit ne olursa olsun mücadele etmek sadece bir onur meselesi değil, yaşamımızın ve varoluşumuzun anlamıdır."
Zaharova açıklamasında, Londra'da yürüyen Ukrayna ordusunun bu eylemini değerlendirerek söz konusu bu eylemin Rusya'yı stratejik bir yenilgi uğratmak gayesiyle Anglosaksonların verdiği emrin bir neticesi olduğunun altını çizdi.
Военнослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами Минобороны в Московской области. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
UKRAYNA KRİZİ
Moskova Belediye Başkanı Sobyanin açıkladı: Başkent'e doğru gelen 5 İHA'nın ardından 10 tane daha imha edildi
03:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала