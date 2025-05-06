https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/zaharova-ingiltere-rusyayi-nasil-yenilgiye-ugratacagini-dusunedursun-rusya-yoluna-devam-ediyor-1095942856.html
Zaharova: İngiltere Rusya'yı nasıl yenilgiye uğratacağını düşünedursun, Rusya yoluna devam ediyor
Zaharova: İngiltere Rusya'yı nasıl yenilgiye uğratacağını düşünedursun, Rusya yoluna devam ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun, Nazi Almanya'sına karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümü dolayısıyla Londra'da düzenlenen... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T04:27+0300
2025-05-06T04:27+0300
2025-05-06T04:27+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
londra
9 mayıs zafer bayramı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090660_0:200:2929:1848_1920x0_80_0_0_428319dfc61f3ce4cefe47396824f534.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, katıldığı bir programda, Ukraynalı askerlerin, SSCB'nin Büyük Anavatan Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin 80. yıldönümü dolayısıyla Londra'da düzenlenen geçit törenine katılmasını yorumladı. Zaharova, ''İngiltere yüzyıllardır yanlış taktiği seçiyor. Onlar bize yeni teknolojik imkanlarla, entrika ve provokasyon yöntemleriyle nasıl stratejik bir yenilgi yaşatabileceklerini düşünürken, Rusya ilerliyor" dedi.Zaharova, Rusya'nın İngiltere'nin tüm planlarını 'boşa çıkardığını' ve sürekli zaferler kazandığını belirterek, şöyle konuştu:Zaharova, ayrıca İngilizlerin önemli bir noktayı gözden kaçırdığını söyledi: Zaharova açıklamasında, Londra'da yürüyen Ukrayna ordusunun bu eylemini değerlendirerek söz konusu bu eylemin Rusya'yı stratejik bir yenilgi uğratmak gayesiyle Anglosaksonların verdiği emrin bir neticesi olduğunun altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/moskova-belediye-baskani-sobyanin-acikladi-baskente-dogru-gelen-5-ihanin-ardindan-10-tane-daha-imha-1095942731.html
rusya
ukrayna
londra
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090660_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_168a9129c9807b77ca1b9db8626dd90c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, londra, 9 mayıs zafer bayramı
rusya, ukrayna, londra, 9 mayıs zafer bayramı
Zaharova: İngiltere Rusya'yı nasıl yenilgiye uğratacağını düşünedursun, Rusya yoluna devam ediyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun, Nazi Almanya'sına karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümü dolayısıyla Londra'da düzenlenen geçit törenine katılmasını yorumladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, katıldığı bir programda, Ukraynalı askerlerin, SSCB'nin Büyük Anavatan Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin 80. yıldönümü dolayısıyla Londra'da düzenlenen geçit törenine katılmasını yorumladı.
Zaharova, ''İngiltere yüzyıllardır yanlış taktiği seçiyor. Onlar bize yeni teknolojik imkanlarla, entrika ve provokasyon yöntemleriyle nasıl stratejik bir yenilgi yaşatabileceklerini düşünürken, Rusya ilerliyor" dedi.
Zaharova, Rusya'nın İngiltere'nin tüm planlarını 'boşa çıkardığını' ve sürekli zaferler kazandığını belirterek, şöyle konuştu:
"Rusya dünya çapında dekolonizasyon süreçlerine öncülük ederek ülkelerin ve halkların özgürleşmesine katkıda bulundu, uzaya uydu ve ilk kozmonotu gönderdi," diyen Zaharova, sözlerini şu ifadeyle sürdürdü: "Yanlış taktiği seçtiler! Doğru taktiği seçmiş olsalardı onlar da şimdi uzayda olurdu"
Zaharova, ayrıca İngilizlerin önemli bir noktayı gözden kaçırdığını söyledi:
"Bizde herkes sadece kendi için değil, herkes birbirinin arkasındadır. Biz hakikat için, birbirimiz için varız. Onların anlayamadığı da işte bu. Onlarda bireycilik daha doğrusu bencillik bir ideolojiye, hatta devlet ideolojisine dönüşmüş durumda. Oysa bizim için yoldaşımız, ülkemiz için tehdit ne olursa olsun mücadele etmek sadece bir onur meselesi değil, yaşamımızın ve varoluşumuzun anlamıdır."
Zaharova açıklamasında, Londra'da yürüyen Ukrayna ordusunun bu eylemini değerlendirerek söz konusu bu eylemin Rusya'yı stratejik bir yenilgi uğratmak gayesiyle Anglosaksonların verdiği emrin bir neticesi olduğunun altını çizdi.