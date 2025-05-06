Zaharova: İngiltere Rusya'yı nasıl yenilgiye uğratacağını düşünedursun, Rusya yoluna devam ediyor

"Bizde herkes sadece kendi için değil, herkes birbirinin arkasındadır. Biz hakikat için, birbirimiz için varız. Onların anlayamadığı da işte bu. Onlarda bireycilik daha doğrusu bencillik bir ideolojiye, hatta devlet ideolojisine dönüşmüş durumda. Oysa bizim için yoldaşımız, ülkemiz için tehdit ne olursa olsun mücadele etmek sadece bir onur meselesi değil, yaşamımızın ve varoluşumuzun anlamıdır."