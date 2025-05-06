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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/moskova-belediye-baskani-sobyanin-acikladi-baskente-dogru-gelen-5-ihanin-ardindan-10-tane-daha-imha-1095942731.html
Moskova Belediye Başkanı Sobyanin açıkladı: Başkent'e doğru gelen 5 İHA'nın ardından 10 tane daha imha edildi
Moskova Belediye Başkanı Sobyanin açıkladı: Başkent'e doğru gelen 5 İHA'nın ardından 10 tane daha imha edildi
Sputnik Türkiye
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna tarafından Moskova'ya karşı gerçekleştirilen 5İHA saldırısının ardından 10 saldırısının daha püskürtüldüğünü... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T03:39+0300
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ukrayna kri̇zi̇
moskova
savunma bakanlığı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
sergey sobyanin
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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanlığı'nın hava savunma güçleri Moskova'ya doğru uçan beş insansız hava aracının saldırısını püskürttü" ifadelerini kullandı.Sobyanin, enkazın Kaşirskoye otoyoluna düştüğünü ve ilk verilere göre ciddi bir hasar ya da yaralanma olmadığını belirtti. Olay yerinde acil servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.Hava savunma güçleri Moskova'ya doğru uçan on İHA'yı daha imha ettiDaha sonra Sobyanin Telegram hesabında, 10 İHA'nın daha imha edildiğini ifade ederek, şöyle yazdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/soygu-batinin-kieve-yardimi-bm-sartinin-en-belirgin-ihlali-ornegidir-1095942414.html
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moskova, savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sergey sobyanin
moskova, savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sergey sobyanin

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin açıkladı: Başkent'e doğru gelen 5 İHA'nın ardından 10 tane daha imha edildi

03:39 06.05.2025
© Sputnik / Kirill KallinikovВоеннослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами Минобороны в Московской области.
Военнослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами Минобороны в Московской области. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
© Sputnik / Kirill Kallinikov
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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna tarafından Moskova'ya karşı gerçekleştirilen 5İHA saldırısının ardından 10 saldırısının daha püskürtüldüğünü bildirdi.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanlığı'nın hava savunma güçleri Moskova'ya doğru uçan beş insansız hava aracının saldırısını püskürttü" ifadelerini kullandı.
Sobyanin, enkazın Kaşirskoye otoyoluna düştüğünü ve ilk verilere göre ciddi bir hasar ya da yaralanma olmadığını belirtti. Olay yerinde acil servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.
Hava savunma güçleri Moskova'ya doğru uçan on İHA'yı daha imha etti
Daha sonra Sobyanin Telegram hesabında, 10 İHA'nın daha imha edildiğini ifade ederek, şöyle yazdı:
“Savunma Bakanlığı hava savunma güçleri farklı yönlerden Moskova'ya doğru uçan on İHA'yı daha imha etti. Enkazın düştüğü yerde, ilk verilere göre, herhangi bir yıkım ve kurban yok. Acil servis uzmanları olay yerinde çalışıyor”
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
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