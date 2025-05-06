https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/moskova-belediye-baskani-sobyanin-acikladi-baskente-dogru-gelen-5-ihanin-ardindan-10-tane-daha-imha-1095942731.html
Moskova Belediye Başkanı Sobyanin açıkladı: Başkent'e doğru gelen 5 İHA'nın ardından 10 tane daha imha edildi
Moskova Belediye Başkanı Sobyanin açıkladı: Başkent'e doğru gelen 5 İHA'nın ardından 10 tane daha imha edildi
Sputnik Türkiye
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna tarafından Moskova'ya karşı gerçekleştirilen 5İHA saldırısının ardından 10 saldırısının daha püskürtüldüğünü... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T03:39+0300
2025-05-06T03:39+0300
2025-05-06T03:39+0300
ukrayna kri̇zi̇
moskova
savunma bakanlığı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
sergey sobyanin
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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanlığı'nın hava savunma güçleri Moskova'ya doğru uçan beş insansız hava aracının saldırısını püskürttü" ifadelerini kullandı.Sobyanin, enkazın Kaşirskoye otoyoluna düştüğünü ve ilk verilere göre ciddi bir hasar ya da yaralanma olmadığını belirtti. Olay yerinde acil servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.Hava savunma güçleri Moskova'ya doğru uçan on İHA'yı daha imha ettiDaha sonra Sobyanin Telegram hesabında, 10 İHA'nın daha imha edildiğini ifade ederek, şöyle yazdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/soygu-batinin-kieve-yardimi-bm-sartinin-en-belirgin-ihlali-ornegidir-1095942414.html
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moskova, savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sergey sobyanin
moskova, savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sergey sobyanin
Moskova Belediye Başkanı Sobyanin açıkladı: Başkent'e doğru gelen 5 İHA'nın ardından 10 tane daha imha edildi
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna tarafından Moskova'ya karşı gerçekleştirilen 5İHA saldırısının ardından 10 saldırısının daha püskürtüldüğünü bildirdi.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanlığı'nın hava savunma güçleri Moskova'ya doğru uçan beş insansız hava aracının saldırısını püskürttü" ifadelerini kullandı.
Sobyanin, enkazın Kaşirskoye otoyoluna düştüğünü ve ilk verilere göre ciddi bir hasar ya da yaralanma olmadığını belirtti. Olay yerinde acil servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.
Hava savunma güçleri Moskova'ya doğru uçan on İHA'yı daha imha etti
Daha sonra Sobyanin Telegram hesabında, 10 İHA'nın daha imha edildiğini ifade ederek, şöyle yazdı:
“Savunma Bakanlığı hava savunma güçleri farklı yönlerden Moskova'ya doğru uçan on İHA'yı daha imha etti. Enkazın düştüğü yerde, ilk verilere göre, herhangi bir yıkım ve kurban yok. Acil servis uzmanları olay yerinde çalışıyor”