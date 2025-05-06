https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/moskova-belediye-baskani-sobyanin-acikladi-baskente-dogru-gelen-5-ihanin-ardindan-10-tane-daha-imha-1095942731.html

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin açıkladı: Başkent'e doğru gelen 5 İHA'nın ardından 10 tane daha imha edildi

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin açıkladı: Başkent'e doğru gelen 5 İHA'nın ardından 10 tane daha imha edildi

Sputnik Türkiye

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna tarafından Moskova'ya karşı gerçekleştirilen 5İHA saldırısının ardından 10 saldırısının daha püskürtüldüğünü... 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T03:39+0300

2025-05-06T03:39+0300

2025-05-06T03:39+0300

ukrayna kri̇zi̇

moskova

savunma bakanlığı

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

sergey sobyanin

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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanlığı'nın hava savunma güçleri Moskova'ya doğru uçan beş insansız hava aracının saldırısını püskürttü" ifadelerini kullandı.Sobyanin, enkazın Kaşirskoye otoyoluna düştüğünü ve ilk verilere göre ciddi bir hasar ya da yaralanma olmadığını belirtti. Olay yerinde acil servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.Hava savunma güçleri Moskova'ya doğru uçan on İHA'yı daha imha ettiDaha sonra Sobyanin Telegram hesabında, 10 İHA'nın daha imha edildiğini ifade ederek, şöyle yazdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/soygu-batinin-kieve-yardimi-bm-sartinin-en-belirgin-ihlali-ornegidir-1095942414.html

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Sputnik Türkiye

moskova, savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sergey sobyanin