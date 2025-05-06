https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/altin-yeniden-hareketlendi-gozler-carsamba-gunu-gelecek-verilerde-gram-altinda-tahmin-ne-1095952012.html

Altın yeniden hareketlendi: Gözler çarşamba günü gelecek verilerde, gram altında tahmin ne?

Altın yeniden hareketlendi: Gözler çarşamba günü gelecek verilerde, gram altında tahmin ne?

Sputnik Türkiye

altın fiyatları

2025-05-06T09:47+0300

2025-05-06T09:47+0300

2025-05-06T09:47+0300

ekonomi̇

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Altın fiyatları tarifelerdeki belirsizlik ortamı nedeniyle yükseliş sergiliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomiye ilişkin ne yapacağına dair belirsizlik risk iştahını artırıyor ve altın fiyatları güçleniyor.Gözler çarşamba günündeABD Merkez Bankası Fed'in yarın açıklayacağı ve muhtemelen sabit tutması beklenen faiz oranı sonrasında Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'a yüklenebileceği ihtimali de altına olan talebi artırdı.Küresel ticaret üzerinde büyük etkileri olan ve dev şirketleri mali tahmin yapmakta zor duruma sokan tarifeler altını destekliyor.Ons altın ne kadar?Ons altın güne 3336 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3323 dolar, en yüksek de 3386 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3363 dolardan işlem geçiyor.Gram altın ne kadar?Gram altın güne 4134 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4121 lira, en yüksek de 4204 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4172 liradan alıcı buluyor.Kapalıçarşı'da altın fiyatlarıKapalıçarşı'da gram altın 4198 liradan alınırken 4253 liradan satılıyor.Çeyrek altın 6876 liradan alınırken 6939 liradan satılıyor.Altın fiyatları artar mı? Faiz inerse altın yükselir mi?Milliyet'e konuşan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar ABD'den gelecek faiz kararı sonrası beklentileri şu şekilde özetledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/piyasa-uzmani-islam-memis-acikladi-altinda-yukselis-devam-edecek-mi-1095930870.html

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