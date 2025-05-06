Yeni papanın seçileceği konklav sırasında Vatikan'ın cep telefonu sinyalleri kesilecek

Türkiye
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Devlet Bahçeli’den Özgür Özel’e ‘geçmiş olsun’ mesajı
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Doç. Dr. Oğuz Demir: ‘Enflasyonla mücadelede toplumsal bir mutabakatın sağlanması gerek’
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Selvi Boylum Al Yazmalım','Kibar Feyzo' gibi birçok ünlü filmin mimarıydı...
12:10
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Depremleri cep telefonlarına erken haber vermek için kullanılan program
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Fikirlerin gücü: Karl Marx ve devrim
15:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Ahmed eş-Şara silahlı grupları kontrol mü edemiyor yoksa güç gösterisi mi yapıyor?'
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Trump: ‘Avrupa liderleri Putin’i aramamı rica ediyor’
17:40
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Oğuz Demir: ‘Enflasyonla mücadelede toplumsal bir mutabakatın sağlanması gerek’
17:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
TARİHTE BUGÜN
Baharın ayak sesi Hıdırellez inanışları
18:17
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Kıbrıs’taki Külliye açılışı sonrası havalimanında gerginlik iddiası
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kayıtdışından 150 milyar liralık vergi kaybı’
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
12:11
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
ANKARA FARKI
CHP'ye yönelik saldırılar arttı: Amaç ne?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
18:10
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/yeni-papanin-secilecegi-konklav-sirasinda-vatikanin-cep-telefonu-sinyalleri-kesilecek-1095962949.html
Yeni papanın seçileceği konklav sırasında Vatikan'ın cep telefonu sinyalleri kesilecek
Yeni papanın seçileceği konklav sırasında Vatikan'ın cep telefonu sinyalleri kesilecek
Sputnik Türkiye
Vatikan, yeni papanın seçileceği konklav sırasında küçük şehir devletindeki cep telefonu sinyalinin keseceğini ancak bunun Aziz Petrus Meydanı'nı... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T13:02+0300
2025-05-06T13:02+0300
dünya
vatikan
aziz petrus meydanı
papa francis
konklav
yeni papa
papalık seçimleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/17/1095601480_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cbdd41bd2f872e319f743b1f25778825.jpg
Vatikan Şehir Devleti Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Vatikan Şehir Devleti topraklarında bulunan cep telefonları için telekomünikasyon sinyalinin tüm iletim sistemlerinin ... 7 Mayıs günü saat 15:00'ten itibaren devre dışı bırakılacağı' belirtildi. “Sinyal, yüce papa seçiminin duyurulmasının ardından yeniden sağlanacaktır” diyen Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, sinyal kesintisinin Aziz Petrus Meydanı'nı kapsamayacağını söyledi. Binlerce kişinin 21 Nisan'da ölen Papa Francis'in halefinin açıklanmasını beklemek üzere Aziz Petrus Bazilikası'nın önündeki meydanda toplanması bekleniyor. Geniş önlemlerDünyanın dört bir yanından toplam 133 kardinal, 7 Mayıs Çarşamba günü Vatikan'ın Sistine Şapeli'nde bir araya gelerek dünyadaki 1,4 milyar Katoliğin yeni lideri için oy kullanmaya başlayacak. Bruni, seçimin büyük bir gizlilik içinde yapılacağını ve kardinallerin konklava girerken cep telefonlarını geride bırakmaları gerekeceğini de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/kulislerde-konusulan-isimler-yeni-papa-kim-olacak-1095608688.html
aziz petrus meydanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/17/1095601480_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_a9d212087f00e3534e9f98598ab95a7d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vatikan, aziz petrus meydanı, papa francis, konklav, yeni papa, papalık seçimleri
vatikan, aziz petrus meydanı, papa francis, konklav, yeni papa, papalık seçimleri

Yeni papanın seçileceği konklav sırasında Vatikan'ın cep telefonu sinyalleri kesilecek

13:02 06.05.2025
© AA / Riccardo De LucaDünya liderleri bir bir açıklıyor: Papa Francis'in cenazesine kimler katılacak?
Dünya liderleri bir bir açıklıyor: Papa Francis'in cenazesine kimler katılacak? - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
© AA / Riccardo De Luca
Abone ol
Vatikan, yeni papanın seçileceği konklav sırasında küçük şehir devletindeki cep telefonu sinyalinin keseceğini ancak bunun Aziz Petrus Meydanı'nı etkilemeyeceğini açıkladı. Kesintinin yerel saatle 15.00'te başlayacağı ve yeni papa seçilene kadar devam edeceği vurgulandı.
Vatikan Şehir Devleti Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Vatikan Şehir Devleti topraklarında bulunan cep telefonları için telekomünikasyon sinyalinin tüm iletim sistemlerinin ... 7 Mayıs günü saat 15:00'ten itibaren devre dışı bırakılacağı' belirtildi.
Sinyal, yüce papa seçiminin duyurulmasının ardından yeniden sağlanacaktır” diyen Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, sinyal kesintisinin Aziz Petrus Meydanı'nı kapsamayacağını söyledi.
Binlerce kişinin 21 Nisan'da ölen Papa Francis'in halefinin açıklanmasını beklemek üzere Aziz Petrus Bazilikası'nın önündeki meydanda toplanması bekleniyor.

Geniş önlemler

Dünyanın dört bir yanından toplam 133 kardinal, 7 Mayıs Çarşamba günü Vatikan'ın Sistine Şapeli'nde bir araya gelerek dünyadaki 1,4 milyar Katoliğin yeni lideri için oy kullanmaya başlayacak.
Bruni, seçimin büyük bir gizlilik içinde yapılacağını ve kardinallerin konklava girerken cep telefonlarını geride bırakmaları gerekeceğini de sözlerine ekledi.
Kardinaller - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
DÜNYA
Kulislerde konuşulan isimler: Yeni papa kim olacak?
23 Nisan, 14:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала