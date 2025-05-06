https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/yeni-papanin-secilecegi-konklav-sirasinda-vatikanin-cep-telefonu-sinyalleri-kesilecek-1095962949.html

Yeni papanın seçileceği konklav sırasında Vatikan'ın cep telefonu sinyalleri kesilecek

Yeni papanın seçileceği konklav sırasında Vatikan'ın cep telefonu sinyalleri kesilecek

Sputnik Türkiye

Vatikan, yeni papanın seçileceği konklav sırasında küçük şehir devletindeki cep telefonu sinyalinin keseceğini ancak bunun Aziz Petrus Meydanı'nı... 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T13:02+0300

2025-05-06T13:02+0300

2025-05-06T13:02+0300

dünya

vatikan

aziz petrus meydanı

papa francis

konklav

yeni papa

papalık seçimleri

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Vatikan Şehir Devleti Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Vatikan Şehir Devleti topraklarında bulunan cep telefonları için telekomünikasyon sinyalinin tüm iletim sistemlerinin ... 7 Mayıs günü saat 15:00'ten itibaren devre dışı bırakılacağı' belirtildi. “Sinyal, yüce papa seçiminin duyurulmasının ardından yeniden sağlanacaktır” diyen Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, sinyal kesintisinin Aziz Petrus Meydanı'nı kapsamayacağını söyledi. Binlerce kişinin 21 Nisan'da ölen Papa Francis'in halefinin açıklanmasını beklemek üzere Aziz Petrus Bazilikası'nın önündeki meydanda toplanması bekleniyor. Geniş önlemlerDünyanın dört bir yanından toplam 133 kardinal, 7 Mayıs Çarşamba günü Vatikan'ın Sistine Şapeli'nde bir araya gelerek dünyadaki 1,4 milyar Katoliğin yeni lideri için oy kullanmaya başlayacak. Bruni, seçimin büyük bir gizlilik içinde yapılacağını ve kardinallerin konklava girerken cep telefonlarını geride bırakmaları gerekeceğini de sözlerine ekledi.

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vatikan, aziz petrus meydanı, papa francis, konklav, yeni papa, papalık seçimleri