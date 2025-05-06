https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/yeni-papanin-secilecegi-konklav-sirasinda-vatikanin-cep-telefonu-sinyalleri-kesilecek-1095962949.html
Yeni papanın seçileceği konklav sırasında Vatikan'ın cep telefonu sinyalleri kesilecek
Yeni papanın seçileceği konklav sırasında Vatikan'ın cep telefonu sinyalleri kesilecek
Sputnik Türkiye
Vatikan, yeni papanın seçileceği konklav sırasında küçük şehir devletindeki cep telefonu sinyalinin keseceğini ancak bunun Aziz Petrus Meydanı'nı... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T13:02+0300
2025-05-06T13:02+0300
2025-05-06T13:02+0300
dünya
vatikan
aziz petrus meydanı
papa francis
konklav
yeni papa
papalık seçimleri
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Vatikan Şehir Devleti Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Vatikan Şehir Devleti topraklarında bulunan cep telefonları için telekomünikasyon sinyalinin tüm iletim sistemlerinin ... 7 Mayıs günü saat 15:00'ten itibaren devre dışı bırakılacağı' belirtildi. “Sinyal, yüce papa seçiminin duyurulmasının ardından yeniden sağlanacaktır” diyen Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, sinyal kesintisinin Aziz Petrus Meydanı'nı kapsamayacağını söyledi. Binlerce kişinin 21 Nisan'da ölen Papa Francis'in halefinin açıklanmasını beklemek üzere Aziz Petrus Bazilikası'nın önündeki meydanda toplanması bekleniyor. Geniş önlemlerDünyanın dört bir yanından toplam 133 kardinal, 7 Mayıs Çarşamba günü Vatikan'ın Sistine Şapeli'nde bir araya gelerek dünyadaki 1,4 milyar Katoliğin yeni lideri için oy kullanmaya başlayacak. Bruni, seçimin büyük bir gizlilik içinde yapılacağını ve kardinallerin konklava girerken cep telefonlarını geride bırakmaları gerekeceğini de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/kulislerde-konusulan-isimler-yeni-papa-kim-olacak-1095608688.html
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vatikan, aziz petrus meydanı, papa francis, konklav, yeni papa, papalık seçimleri
vatikan, aziz petrus meydanı, papa francis, konklav, yeni papa, papalık seçimleri
Yeni papanın seçileceği konklav sırasında Vatikan'ın cep telefonu sinyalleri kesilecek
Vatikan, yeni papanın seçileceği konklav sırasında küçük şehir devletindeki cep telefonu sinyalinin keseceğini ancak bunun Aziz Petrus Meydanı'nı etkilemeyeceğini açıkladı. Kesintinin yerel saatle 15.00'te başlayacağı ve yeni papa seçilene kadar devam edeceği vurgulandı.
Vatikan Şehir Devleti Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Vatikan Şehir Devleti topraklarında bulunan cep telefonları için telekomünikasyon sinyalinin tüm iletim sistemlerinin ... 7 Mayıs günü saat 15:00'ten itibaren devre dışı bırakılacağı' belirtildi.
“Sinyal, yüce papa seçiminin duyurulmasının ardından yeniden sağlanacaktır” diyen Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, sinyal kesintisinin Aziz Petrus Meydanı'nı kapsamayacağını söyledi.
Binlerce kişinin 21 Nisan'da ölen Papa Francis'in halefinin açıklanmasını beklemek üzere Aziz Petrus Bazilikası'nın önündeki meydanda toplanması bekleniyor.
Dünyanın dört bir yanından toplam 133 kardinal, 7 Mayıs Çarşamba günü Vatikan'ın Sistine Şapeli'nde bir araya gelerek dünyadaki 1,4 milyar Katoliğin yeni lideri için oy kullanmaya başlayacak.
Bruni, seçimin büyük bir gizlilik içinde yapılacağını ve kardinallerin konklava girerken cep telefonlarını geride bırakmaları gerekeceğini de sözlerine ekledi.