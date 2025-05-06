https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/uzayda-kural-disi-hareket-gaiadan-tarihi-kesif-samanyolundaki-ophion-yildiz-ailesi-binlerce-parcaya-1095947741.html

Uzayda kural dışı hareket, Gaia’dan tarihi keşif: Samanyolu'ndaki Ophion Yıldız Ailesi binlerce parçaya ayrıldı

Uzayda kural dışı hareket, Gaia’dan tarihi keşif: Samanyolu'ndaki Ophion Yıldız Ailesi binlerce parçaya ayrıldı

Sputnik Türkiye

Gaia teleskobunun tespit ettiği 1.000'den fazla genç yıldızdan oluşan Ophion ailesi, olağanüstü hızla galaksiye saçılıyor. Bilim insanları nedeni araştırıyor.

2025-05-06T08:29+0300

2025-05-06T08:29+0300

2025-05-06T08:29+0300

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Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) yüksek çözünürlüklü uzay teleskobu Gaia, Samanyolu Galaksisi’nde alışılmadık davranışlar sergileyen yeni bir yıldız ailesi keşfetti. Bu yapı, "Ophion" adıyla adlandırıldı ve 1.000’den fazla genç yıldız içeriyor.Yıldız grubu, benzer yapılarla karşılaştırıldığında alışılmadık biçimde hızlı ve düzensiz bir şekilde dağılma eğiliminde. Araştırmacılar bu durumu, yıldız oluşumları hakkındaki bilgilerimizi yeniden değerlendirmemiz gerektiğini vurgulayan bir bulgu olarak değerlendiriyor.Klasik yıldız kümelemesinin ötesindeYıldızlar genellikle doğdukları kümeler içinde milyonlarca yıl kalır ve yavaş yavaş dağılır. Ancak Ophion yıldızları bu normu tamamen bozuyor. Koordinasyonsuz ve hızla yayılan bu grup, klasik yıldız evrim modellerine aykırı bir dinamik sergiliyor.Araştırmanın başyazarı Dylan Huson, “Bu kadar büyük bir grubun bu hızla dağılması alışılmışın dışında,” diyor.Yapay zeka destekli keşifOphion’un keşfi, Gaia teleskobunun üçüncü veri seti kapsamında gerçekleşti. Bu seti analiz etmek için bilim insanları, yeni bir yapay zekâ modeli geliştirdi. Model, 20 milyon yıldan genç yıldızları taradı ve bu sayede Ophion’un varlığı ortaya çıktı.Bu yöntem, genç yıldız verilerinin kitlesel biçimde analiz edildiği ilk çalışmalar arasında yer alıyor ve gelecek için umut vadediyor.Süpernova etkisi mi, komşu grubun dinamiği mi?Ophion’un bu hızla ve koordinasyonsuz şekilde dağılmasının arkasında ne olduğu ise henüz tam olarak netleşmiş değil. Araştırmacılar iki olasılığı değerlendiriyor:Geleneksel sınıflandırmalar yetersiz kalıyorBu gözlem, bilim insanlarının yıldız gruplarını tanımlarken kullandığı geleneksel sınıflandırmaların yetersiz kalabileceğine işaret ediyor. Gaia’nın sağladığı yüksek hacimli veriler, gökbilimcilere daha önce görülmemiş yapılar hakkında yeni perspektifler sunuyor.Gaia’nın bıraktığı miras henüz yeni başlıyor2024’te gözlemleri tamamlanan Gaia uydusu, ardında devasa bir veri mirası bıraktı. Bu veriler:Araştırmacılar, bu veri setlerinden yüzlerce yeni gök cismi ve dinamik yapı keşfetmeyi umuyor.

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