Roscongress: Trump'ın tarifeleri küresel piyasaları 2008 krizinden daha fazla sarstı

Roscongress Vakfı, ABD Başkanı Donald Trump'ın benzeri görülmemiş tarife önlemlerinin küresel piyasaları 2008 krizinden daha fazla etkilediğini, ancak Rus ekonomisinin özel dış ticaret yapısı sayesinde bu önlemlerin doğrudan sonuçlarından nispeten korunduğunu belirtti.



Rusya hükümetine bağlı Roscongress Vakfı, Trump'ın uyguladığı gümrük tarifeleri ve onun etkileri üzerine bir rapor yayınladı.



Raporda, ABD Başkanı'nın ticari ortaklarına agresif gümrük vergileri uygulama kararı küresel piyasalarda sürpriz olarak değerlendirildi.



Belgeye göre piyasa katılımcıları, Trump'ın ilk dönemde uyguladığı, bazı ortaklara yönelik agresif söylemlerin ardından uzlaşma anlaşmalarının yer aldığı stratejinin tekrarlanmasını bekliyordu. Ancak ikinci döneminde başkan benzeri görülmemiş önlemler aldı.



Raporu hazırlayan Rus uzmanlar, "Bu durum, 2020 krizinin, 2011'de ABD kredi notunun düşürülmesinin, 2008'de Lehman Brothers'ın iflasının ve 11 Eylül 2001 terör saldırılarının yol açtığı düşüş hızını aşan bir finansal çöküşe neden oldu" ifadelerini kullandı.



Ancak daha önceki yıllarda ABD'deki ekonomik süreçlere karşı oldukça hassas olan Rus ekonomisinin gümrük tarifelerinden gördüğü etkinin bu kez sınırlı olduğunu kaydeden uzmanlar, şöyle devam etti: