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Roscongress: Trump'ın tarifeleri küresel piyasaları 2008 krizinden daha fazla sarstı
Roscongress: Trump'ın tarifeleri küresel piyasaları 2008 krizinden daha fazla sarstı
Sputnik Türkiye
ABD'de yeniden göreve gelen Başkan Trump'ın gümrük tarifeleri politikasına mercek tutan Roscongress, Rus ekonomisinin 2000'den itibaren yaşanan krizler... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T16:06+0300
2025-05-06T16:06+0300
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Roscongress Vakfı, ABD Başkanı Donald Trump'ın benzeri görülmemiş tarife önlemlerinin küresel piyasaları 2008 krizinden daha fazla etkilediğini, ancak Rus ekonomisinin özel dış ticaret yapısı sayesinde bu önlemlerin doğrudan sonuçlarından nispeten korunduğunu belirtti.Rusya hükümetine bağlı Roscongress Vakfı, Trump'ın uyguladığı gümrük tarifeleri ve onun etkileri üzerine bir rapor yayınladı.Raporda, ABD Başkanı'nın ticari ortaklarına agresif gümrük vergileri uygulama kararı küresel piyasalarda sürpriz olarak değerlendirildi. Belgeye göre piyasa katılımcıları, Trump'ın ilk dönemde uyguladığı, bazı ortaklara yönelik agresif söylemlerin ardından uzlaşma anlaşmalarının yer aldığı stratejinin tekrarlanmasını bekliyordu. Ancak ikinci döneminde başkan benzeri görülmemiş önlemler aldı.Raporu hazırlayan Rus uzmanlar, "Bu durum, 2020 krizinin, 2011'de ABD kredi notunun düşürülmesinin, 2008'de Lehman Brothers'ın iflasının ve 11 Eylül 2001 terör saldırılarının yol açtığı düşüş hızını aşan bir finansal çöküşe neden oldu" ifadelerini kullandı.Ancak daha önceki yıllarda ABD'deki ekonomik süreçlere karşı oldukça hassas olan Rus ekonomisinin gümrük tarifelerinden gördüğü etkinin bu kez sınırlı olduğunu kaydeden uzmanlar, şöyle devam etti:
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haberler, donald trump, abd, rusya, roscongress vakfı, rus ekonomisi, gümrük vergisi, trump ek gümrük vergileri, trump gümrük vergileri, abd gümrük vergileri

Roscongress: Trump'ın tarifeleri küresel piyasaları 2008 krizinden daha fazla sarstı

16:06 06.05.2025
© AFP 2023 / Alexander NEMENOVRusya / Rus ekonomisi
Rusya / Rus ekonomisi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
© AFP 2023 / Alexander NEMENOV
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ABD'de yeniden göreve gelen Başkan Trump'ın gümrük tarifeleri politikasına mercek tutan Roscongress, Rus ekonomisinin 2000'den itibaren yaşanan krizler karşısındaki tepkisine de yakından baktı.
Roscongress Vakfı, ABD Başkanı Donald Trump'ın benzeri görülmemiş tarife önlemlerinin küresel piyasaları 2008 krizinden daha fazla etkilediğini, ancak Rus ekonomisinin özel dış ticaret yapısı sayesinde bu önlemlerin doğrudan sonuçlarından nispeten korunduğunu belirtti.

Rusya hükümetine bağlı Roscongress Vakfı, Trump'ın uyguladığı gümrük tarifeleri ve onun etkileri üzerine bir rapor yayınladı.

Raporda, ABD Başkanı'nın ticari ortaklarına agresif gümrük vergileri uygulama kararı küresel piyasalarda sürpriz olarak değerlendirildi.

Belgeye göre piyasa katılımcıları, Trump'ın ilk dönemde uyguladığı, bazı ortaklara yönelik agresif söylemlerin ardından uzlaşma anlaşmalarının yer aldığı stratejinin tekrarlanmasını bekliyordu. Ancak ikinci döneminde başkan benzeri görülmemiş önlemler aldı.

Raporu hazırlayan Rus uzmanlar, "Bu durum, 2020 krizinin, 2011'de ABD kredi notunun düşürülmesinin, 2008'de Lehman Brothers'ın iflasının ve 11 Eylül 2001 terör saldırılarının yol açtığı düşüş hızını aşan bir finansal çöküşe neden oldu" ifadelerini kullandı.

Ancak daha önceki yıllarda ABD'deki ekonomik süreçlere karşı oldukça hassas olan Rus ekonomisinin gümrük tarifelerinden gördüğü etkinin bu kez sınırlı olduğunu kaydeden uzmanlar, şöyle devam etti:

Rusya'ya daha önce görülmemiş sayıda yaptırım uygulanması ve ulusal bankaların uluslararası finans sisteminden çıkarılmasıyla birlikte petrol fiyatları ve sermaye çıkışları gibi faktörlerin etkisi zayıfladı. Ayrıca, küresel tarife savaşlarının Rusya üzerindeki etkisi, Rusya'nın küresel değer zincirleri sistemindeki zayıf katılımı nedeniyle sınırlı kaldı. Rus ekonomisinin küresel üretim zincirleri içindeki konumu, onun 'orta gelir tuzağından' kurtulmasına izin vermiyor, ancak aynı zamanda onu uluslararası ticaretteki bazı şoklardan koruyor.

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