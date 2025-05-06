https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/unlu-sanatci-sezen-aksu-18-milyon-dolara-imza-atti-1095957787.html

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, 18 milyon dolara imza attı

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, 18 milyon dolara imza attı

Sputnik Türkiye

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Sezen Aksu, müzik kataloğunu 18 milyon dolara Universal Music Group'a sattı. 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T10:59+0300

2025-05-06T10:59+0300

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yaşam

sezen aksu

universal music group (umg)

müzik

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Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun müzik kataloğunu, Universal Music Group'a (UMG) 18 milyon dolara yaklaşık 695 milyon TL'ye sattığı açıklandı. Sezen Aksu, haklarını satmış olsa da şarkıların yönetimi yine kendisinde olacakTüm dünyada beğeniyle dinlenmesini sağlamak için çalışacağızUniversal Music Group (UMG), Sezen Aksu'nun müzik kataloğunu satın aldığını duyurdu. Edilen bilgiye göre; Universal Music Group, bu anlaşma için Minik Serçe'ye 18 milyon dolar (Yaklaşık 695 milyon TL) ödedi. Sezen Aksu'nun kataloğunun haklarının satın alınmasına ilişkin şirketten yapılan açıklamada, "Bu son derece başarılı kataloğun emanetçisi olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Türkiye'nin en başarılı söz yazarı ve yapımcılarından biri olan Sezen Aksu'nun kariyerine her zaman hayrandık, hayranız. Bu kataloğun büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz ve Sezen Aksu'nun müziğinin önümüzdeki yıllarda tüm dünyada beğeniyle dinlenmesini sağlamak için çok çalışacağız. " ifadelerine yer verildi. 21 Single ve 30 albümden oluşuyorŞirket tarafından yapılan açıklamada satın alma işlemine ilişkin, "Tüm zamanların en başarılı Türk sanatçı, söz yazarı ve yapımcılarından biri olan Sezen Aksu, 21 single ve 30 albüm yayınlamış, dünya çapında 40 milyondan fazla fiziksel albüm satışı gerçekleştirmiştir. Son 7 yıl boyunca Türkiye'de Spotify'da ayda yaklaşık 6 milyon dinleyici ile en çok dinlenen kadın sanatçı olmuştur" denildi.Sezen Aksu, haklarını satmış olsa da şarkıların yönetimi yine kendisinde olacak.

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