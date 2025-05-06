Ünlü sanatçı Sezen Aksu, 18 milyon dolara imza attı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Devlet Bahçeli’den Özgür Özel’e ‘geçmiş olsun’ mesajı
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Doç. Dr. Oğuz Demir: ‘Enflasyonla mücadelede toplumsal bir mutabakatın sağlanması gerek’
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Selvi Boylum Al Yazmalım','Kibar Feyzo' gibi birçok ünlü filmin mimarıydı...
12:10
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Depremleri cep telefonlarına erken haber vermek için kullanılan program
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Fikirlerin gücü: Karl Marx ve devrim
15:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Ahmed eş-Şara silahlı grupları kontrol mü edemiyor yoksa güç gösterisi mi yapıyor?'
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Trump: ‘Avrupa liderleri Putin’i aramamı rica ediyor’
17:40
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Oğuz Demir: ‘Enflasyonla mücadelede toplumsal bir mutabakatın sağlanması gerek’
17:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
TARİHTE BUGÜN
Baharın ayak sesi Hıdırellez inanışları
18:17
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Kıbrıs’taki Külliye açılışı sonrası havalimanında gerginlik iddiası
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Saldırganın MASAK ve HTS kayıtları araştırılıyor
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
14 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
12:10
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
18:10
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/unlu-sanatci-sezen-aksu-18-milyon-dolara-imza-atti-1095957787.html
Ünlü sanatçı Sezen Aksu, 18 milyon dolara imza attı
Ünlü sanatçı Sezen Aksu, 18 milyon dolara imza attı
Sputnik Türkiye
Türk müziğinin sevilen isimlerinden Sezen Aksu, müzik kataloğunu 18 milyon dolara Universal Music Group'a sattı. 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T10:59+0300
2025-05-06T11:00+0300
yaşam
sezen aksu
universal music group (umg)
müzik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/05/1044433616_12:0:1200:668_1920x0_80_0_0_b88bc808a0093ca6df9798bf5c8f60a4.jpg
Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun müzik kataloğunu, Universal Music Group'a (UMG) 18 milyon dolara yaklaşık 695 milyon TL'ye sattığı açıklandı. Sezen Aksu, haklarını satmış olsa da şarkıların yönetimi yine kendisinde olacakTüm dünyada beğeniyle dinlenmesini sağlamak için çalışacağızUniversal Music Group (UMG), Sezen Aksu'nun müzik kataloğunu satın aldığını duyurdu. Edilen bilgiye göre; Universal Music Group, bu anlaşma için Minik Serçe'ye 18 milyon dolar (Yaklaşık 695 milyon TL) ödedi. Sezen Aksu'nun kataloğunun haklarının satın alınmasına ilişkin şirketten yapılan açıklamada, "Bu son derece başarılı kataloğun emanetçisi olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Türkiye'nin en başarılı söz yazarı ve yapımcılarından biri olan Sezen Aksu'nun kariyerine her zaman hayrandık, hayranız. Bu kataloğun büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz ve Sezen Aksu'nun müziğinin önümüzdeki yıllarda tüm dünyada beğeniyle dinlenmesini sağlamak için çok çalışacağız. " ifadelerine yer verildi. 21 Single ve 30 albümden oluşuyorŞirket tarafından yapılan açıklamada satın alma işlemine ilişkin, "Tüm zamanların en başarılı Türk sanatçı, söz yazarı ve yapımcılarından biri olan Sezen Aksu, 21 single ve 30 albüm yayınlamış, dünya çapında 40 milyondan fazla fiziksel albüm satışı gerçekleştirmiştir. Son 7 yıl boyunca Türkiye'de Spotify'da ayda yaklaşık 6 milyon dinleyici ile en çok dinlenen kadın sanatçı olmuştur" denildi.Sezen Aksu, haklarını satmış olsa da şarkıların yönetimi yine kendisinde olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/unlu-oyuncu-sukran-ovali-sezen-aksunun-kendisine-verdigi-vasiyeti-paylasti-1094257407.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/05/1044433616_223:0:1114:668_1920x0_80_0_0_be65548ac4d0d2fc9bf73775b7f6f0a3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sezen aksu, sezen aksu anlaşma, sezen aksu albümleri,
sezen aksu, sezen aksu anlaşma, sezen aksu albümleri,

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, 18 milyon dolara imza attı

10:59 06.05.2025 (güncellendi: 11:00 06.05.2025)
© AASezen Aksu
Sezen Aksu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
© AA
Abone ol
Türk müziğinin sevilen isimlerinden Sezen Aksu, müzik kataloğunu 18 milyon dolara Universal Music Group'a sattı.
Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun müzik kataloğunu, Universal Music Group'a (UMG) 18 milyon dolara yaklaşık 695 milyon TL'ye sattığı açıklandı. Sezen Aksu, haklarını satmış olsa da şarkıların yönetimi yine kendisinde olacak

Tüm dünyada beğeniyle dinlenmesini sağlamak için çalışacağız

Universal Music Group (UMG), Sezen Aksu'nun müzik kataloğunu satın aldığını duyurdu. Edilen bilgiye göre; Universal Music Group, bu anlaşma için Minik Serçe'ye 18 milyon dolar (Yaklaşık 695 milyon TL) ödedi. Sezen Aksu'nun kataloğunun haklarının satın alınmasına ilişkin şirketten yapılan açıklamada, "Bu son derece başarılı kataloğun emanetçisi olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Türkiye'nin en başarılı söz yazarı ve yapımcılarından biri olan Sezen Aksu'nun kariyerine her zaman hayrandık, hayranız. Bu kataloğun büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz ve Sezen Aksu'nun müziğinin önümüzdeki yıllarda tüm dünyada beğeniyle dinlenmesini sağlamak için çok çalışacağız. " ifadelerine yer verildi.

21 Single ve 30 albümden oluşuyor

Şirket tarafından yapılan açıklamada satın alma işlemine ilişkin, "Tüm zamanların en başarılı Türk sanatçı, söz yazarı ve yapımcılarından biri olan Sezen Aksu, 21 single ve 30 albüm yayınlamış, dünya çapında 40 milyondan fazla fiziksel albüm satışı gerçekleştirmiştir. Son 7 yıl boyunca Türkiye'de Spotify'da ayda yaklaşık 6 milyon dinleyici ile en çok dinlenen kadın sanatçı olmuştur" denildi.
Sezen Aksu, haklarını satmış olsa da şarkıların yönetimi yine kendisinde olacak.
Şükran Ovalı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
YAŞAM
Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, Sezen Aksu’nun kendisine verdiği vasiyeti paylaştı
6 Mart, 15:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала