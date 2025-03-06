https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/unlu-oyuncu-sukran-ovali-sezen-aksunun-kendisine-verdigi-vasiyeti-paylasti-1094257407.html

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, Sezen Aksu’nun kendisine verdiği vasiyeti paylaştı

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, Sezen Aksu’nun kendisine verdiği vasiyeti paylaştı

Sputnik Türkiye

2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile Roma’da evlenen Şükran Ovalı, bir derginin kapağında yer aldı. Ovalı, kendisine Sezen Aksu’nun verdiği öğüdü de ilk kez... 06.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-06T15:10+0300

2025-03-06T15:10+0300

2025-03-06T15:10+0300

yaşam

şükran ovalı

sezen aksu

vasiyet

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Oyuncu Şükran Ovalı, hem özel hayatı hem de kariyeriyle sık sık gündeme geliyor. 2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile Roma’da dünyaevine giren Ovalı, 8 Mart Kadınlar Günü’ne özel olarak gerçekleştirilen röportajda, kariyer yolculuğundan, sektördeki zorluklardan ve kadınlara ilham veren deneyimlerinden bahsetti.Röportajda ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun kendisine verdiği önemli bir öğüdü ilk kez paylaşan Şükran Ovalı, usta sanatçının kendisine şu sözleri söylediğini açıkladı:“Sezen Aksu, canım Sezen’im bana ‘Şükran, övgüye de, yergiye de mesafeli ol, bu sana vasiyetim olsun’ dedi. Samimi bir mesafe her şeydir. Hayallerinizi susturmayın.”

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Sputnik Türkiye

şükran ovalı, sezen aksu, vasiyet