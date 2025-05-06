https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/umman-disisleri-bakanligi-abd-ve-husiler-ateskes-konusunda-anlasti-1095994779.html

Umman Dışişleri Bakanlığı: ABD ve Husiler ateşkes konusunda anlaştı

Umman Dışişleri Bakanlığı: ABD ve Husiler ateşkes konusunda anlaştı

Sputnik Türkiye

Umman Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Husilerin ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurdu. 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T21:58+0300

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dünya

abd

husiler

ensarullah

yemen

umman

kızıldeniz

ateşkes

anlaşma

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Umman Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Yemen'in kuzeyini kontrol eden Ensarullah (Husiler) hareketi ile ABD'nin Umman Sultanlığı'nın arabuluculuğunda ateşkes ve birbirlerine yönelik saldırıların durdurulması konusunda anlaşmaya vardığını belirtti.Açıklamada, “Yemen'in başkenti Sana'da Umman Sultanlığı, ABD ve ilgili yapılar arasında gerginliği azaltmayı amaçlayan son görüşme ve temasların ardından, iki taraf arasında ateşkes anlaşması sağlandı. Bundan sonra, Kızıldeniz ve Bab el-Mandeb Boğazı'ndaki Amerikan gemileri de dahil olmak üzere hiçbir taraf diğerine saldırmayacak, seyrüsefer özgürlüğü ve uluslararası ticari gemiciliğin sorunsuz akışı sağlanacaktır” ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/trump-husilere-yonelik-saldirilari-durduruyoruz-1095992710.html

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umman

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abd, husiler, ensarullah, yemen, umman, kızıldeniz, ateşkes, anlaşma