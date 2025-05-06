https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/umman-disisleri-bakanligi-abd-ve-husiler-ateskes-konusunda-anlasti-1095994779.html
Umman Dışişleri Bakanlığı: ABD ve Husiler ateşkes konusunda anlaştı
Umman Dışişleri Bakanlığı: ABD ve Husiler ateşkes konusunda anlaştı
Sputnik Türkiye
Umman Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Husilerin ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurdu. 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T21:58+0300
2025-05-06T21:58+0300
2025-05-06T21:56+0300
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abd
husiler
ensarullah
yemen
umman
kızıldeniz
ateşkes
anlaşma
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Umman Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Yemen'in kuzeyini kontrol eden Ensarullah (Husiler) hareketi ile ABD'nin Umman Sultanlığı'nın arabuluculuğunda ateşkes ve birbirlerine yönelik saldırıların durdurulması konusunda anlaşmaya vardığını belirtti.Açıklamada, “Yemen'in başkenti Sana'da Umman Sultanlığı, ABD ve ilgili yapılar arasında gerginliği azaltmayı amaçlayan son görüşme ve temasların ardından, iki taraf arasında ateşkes anlaşması sağlandı. Bundan sonra, Kızıldeniz ve Bab el-Mandeb Boğazı'ndaki Amerikan gemileri de dahil olmak üzere hiçbir taraf diğerine saldırmayacak, seyrüsefer özgürlüğü ve uluslararası ticari gemiciliğin sorunsuz akışı sağlanacaktır” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/trump-husilere-yonelik-saldirilari-durduruyoruz-1095992710.html
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abd, husiler, ensarullah, yemen, umman, kızıldeniz, ateşkes, anlaşma
abd, husiler, ensarullah, yemen, umman, kızıldeniz, ateşkes, anlaşma
Umman Dışişleri Bakanlığı: ABD ve Husiler ateşkes konusunda anlaştı
Umman Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Husilerin ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurdu.
Umman Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Yemen'in kuzeyini kontrol eden Ensarullah (Husiler) hareketi ile ABD'nin Umman Sultanlığı'nın arabuluculuğunda ateşkes ve birbirlerine yönelik saldırıların durdurulması konusunda anlaşmaya vardığını belirtti.
Açıklamada, “Yemen'in başkenti Sana'da Umman Sultanlığı, ABD ve ilgili yapılar arasında gerginliği azaltmayı amaçlayan son görüşme ve temasların ardından, iki taraf arasında ateşkes anlaşması sağlandı. Bundan sonra, Kızıldeniz ve Bab el-Mandeb Boğazı'ndaki Amerikan gemileri de dahil olmak üzere hiçbir taraf diğerine saldırmayacak, seyrüsefer özgürlüğü ve uluslararası ticari gemiciliğin sorunsuz akışı sağlanacaktır” ifadelerine yer verildi.