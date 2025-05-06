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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/ukraynalilar-zafer-gununu-kutlamak-icin-moldovaya-gidiyor-1095955072.html
Ukraynalılar, Zafer Günü'nü kutlamak için Moldova'ya gidiyor
Ukraynalılar, Zafer Günü'nü kutlamak için Moldova'ya gidiyor
Sputnik Türkiye
Rusya ve Sovyet tarihinin en önemli zaferlerinden birinin kutlandığı 9 Mayıs Zafer Günü'nün Ukrayna'da Avrupa Günü olarak değiştirilmesi, tarihine sahip çıkan... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T10:12+0300
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Moldova’nın ‘Zafer’ Koordinasyon Komitesi lideri Aleksey Petroviç, Ukraynalıların Zafer Günü kutlamaları için son 3 yıldır Moldova'yı ziyaret ettiklerini söyledi.Sputnik'e konuşan Petroviç, "Ukrayna vatandaşlarının Zafer Günü etkinliklerini engellemeye çalıştığı durumlar ülkemizde hiçbir zaman yaşanmadı. Aksine, 2022-2024 yıllarında Ukraynalılar, Zafer Günü vesilesiyle düzenlenen anma etkinliklerine katılmak için sınırdaki yerleşim yerlerinden ülkemize geldiler" dedi.Ukrayna'da 2015 yılından bu yana 8 Mayıs'ta Anma ve Zafer Günü kutlanıyor. Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 9 Mayıs'ı Avrupa Günü olarak değiştirmişti. Böylece Ukrayna, Nazi Almanyası'na karşı zaferin Batı Avrupa tarzında kutlandığı geleneğe fiilen dahil olmuştu.Moldova yönetimi, son yıllarda Zafer Günü kutlamalarını kısıtlamaya ve Aziz Georgiy kurdelesinin kullanımını yasaklamaya yönelik girişimlerde bulunuyor. Buna rağmen, her yıl binlerce vatandaş Zafer kutlamalarına katılıyor. Polisin verdiği bilgiye göre, son iki yılda Aziz Georgiy kurdelesi takıldığı için 500'den fazla ceza kesildi.Moldova'da Cumhurbaşkanı Maia Sandu liderliğindeki Eylem ve Dayanışma Partisi'nin (PDS) iktidara gelmesinden bu yana, tarihi yeniden yazma politikası uygulanıyor. Parlamentoda çoğunluğa sahip PDS, Aziz Georgiy kurdelesinin kullanımının yasaklanması ve Hitler Almanyası'nın yanında savaşan Rumen askerlerinin anıtlarının dikilmesi gibi tartışmalı yasaları kabul etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/uzayda-kural-disi-hareket-gaiadan-tarihi-kesif-samanyolundaki-ophion-yildiz-ailesi-binlerce-parcaya-1095947741.html
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vladimir zelenskiy, moldova, ukrayna, batı avrupa, sputnik, nazi almanyası, pobeda (zafer) organizasyon komitesi
vladimir zelenskiy, moldova, ukrayna, batı avrupa, sputnik, nazi almanyası, pobeda (zafer) organizasyon komitesi

Ukraynalılar, Zafer Günü'nü kutlamak için Moldova'ya gidiyor

10:12 06.05.2025
© Sputnik / Кирилл БрагаAziz Georgiy Kurdelesi
Aziz Georgiy Kurdelesi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
© Sputnik / Кирилл Брага
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Rusya ve Sovyet tarihinin en önemli zaferlerinden birinin kutlandığı 9 Mayıs Zafer Günü'nün Ukrayna'da Avrupa Günü olarak değiştirilmesi, tarihine sahip çıkan Ukraynalıları komşu ülkelere yöneltiyor.
Moldova’nın ‘Zafer’ Koordinasyon Komitesi lideri Aleksey Petroviç, Ukraynalıların Zafer Günü kutlamaları için son 3 yıldır Moldova'yı ziyaret ettiklerini söyledi.

Sputnik'e konuşan Petroviç, "Ukrayna vatandaşlarının Zafer Günü etkinliklerini engellemeye çalıştığı durumlar ülkemizde hiçbir zaman yaşanmadı. Aksine, 2022-2024 yıllarında Ukraynalılar, Zafer Günü vesilesiyle düzenlenen anma etkinliklerine katılmak için sınırdaki yerleşim yerlerinden ülkemize geldiler" dedi.

Ukrayna'da 2015 yılından bu yana 8 Mayıs'ta Anma ve Zafer Günü kutlanıyor. Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 9 Mayıs'ı Avrupa Günü olarak değiştirmişti. Böylece Ukrayna, Nazi Almanyası'na karşı zaferin Batı Avrupa tarzında kutlandığı geleneğe fiilen dahil olmuştu.

Moldova yönetimi, son yıllarda Zafer Günü kutlamalarını kısıtlamaya ve Aziz Georgiy kurdelesinin kullanımını yasaklamaya yönelik girişimlerde bulunuyor. Buna rağmen, her yıl binlerce vatandaş Zafer kutlamalarına katılıyor. Polisin verdiği bilgiye göre, son iki yılda Aziz Georgiy kurdelesi takıldığı için 500'den fazla ceza kesildi.

Moldova'da Cumhurbaşkanı Maia Sandu liderliğindeki Eylem ve Dayanışma Partisi'nin (PDS) iktidara gelmesinden bu yana, tarihi yeniden yazma politikası uygulanıyor. Parlamentoda çoğunluğa sahip PDS, Aziz Georgiy kurdelesinin kullanımının yasaklanması ve Hitler Almanyası'nın yanında savaşan Rumen askerlerinin anıtlarının dikilmesi gibi tartışmalı yasaları kabul etmişti.
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