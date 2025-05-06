https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/trump-karar-aliyor-federal-yargiclar-bozuyor-seyahatlerini-askiya-alinan-12-bin-multecinin-ulkeye-1095958191.html

Trump karar alıyor, federal yargıçlar bozuyor: Seyahatlerini askıya alınan 12 bin mültecinin ülkeye girmesine hükmedildi

Trump karar alıyor, federal yargıçlar bozuyor: Seyahatlerini askıya alınan 12 bin mültecinin ülkeye girmesine hükmedildi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiğini günlerden itibaren aldığı sert kararlardan bazıları federal yargıçlar tarafından bozuluyor. Bunun son örneği yasa... 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T11:27+0300

2025-05-06T11:27+0300

2025-05-06T11:36+0300

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ABD Bölge Yargıcı Jamal Whitehead, 20 Ocak'tan önce "düzenlenmiş ve onaylanabilir" seyahat planı olan mültecilerin ülkeye kabul edilmesine yönelik temyiz mahkemesi kararının ardından, Adalet Bakanlığı'nın bu karara karşı iddialarını dinledi.ABD Adalet Bakanlığı avukatlarından David Kim, söz konusu kararın, Trump'ın konuya ilişkin kararnameyi imzalamasından sonraki iki hafta içinde ABD'ye seyahat planı bulunan yaklaşık 160 mülteci için geçerli olduğunu savundu.Bu iddianın yanlış olduğunu kaydeden Yargıç Whitehead, Trump yönetiminin ABD'ye seyahatlerini askıya aldığı yaklaşık 12 bin mültecinin ülkeye kabul edilmesine karar verdi.2023'te eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından atanan Whitehead, ABD yönetiminin büyükelçilikler dahil olmak üzere kurum ofisleri ve personeline, mahkeme kararıyla korunan mültecilerin dosyalarında sürecin işletilmesine devam edilmesi gerektiğini belirtti.Yargıç ayrıca, yönetimi, izinleri bulunan mültecilerin ülkeye kabulünü kolaylaştıracak adımları "derhal atmaya" çağırdı.Trump kararı neydi?Trump yönetimi, ABD'ye 20 Ocak'tan önce seyahat etmeleri onaylanan mültecilerin giriş izinlerini askıya almıştı.Kongre tarafından 1980'de oluşturulan mülteci programı, savaş, doğal afet veya zulüm nedeniyle yerinden edilmiş kişiler için ABD'ye yasal bir göç biçimidir - genellikle yıllar süren ve önemli bir inceleme gerektiren bir süreçtir. ABD'ye yeni gelen kişilerin kendi ülkelerinde zulüm görmekten korktukları için kalma izni alabilecekleri sığınmacılıktan farklıdır.ABD medyası, Trump'ın ani durdurma kararından etkilenenler arasında, eski Başkan Joe Biden ve yönetiminin 2021'de Afganistan'dan çekilmesinin ardından başlattığı program kapsamında ABD'ye yerleşme izni verilen 1600'den fazla Afgan'ın bulunduğunu belirtmişti.Bölge Yargıcı Whitehead 25 Şubat'ta, Trump'ın bu kararını geçici olarak durdurmuştu. Trump yönetimi, bunun ardından temyiz mahkemesine başvurmuş, mahkeme, 20 Ocak'tan önce "düzenlenmiş ve onaylanabilir" seyahat planı olan mültecilerin ülkeye kabul edilmesine karar vermişti.Adalet Bakanlığı bu kategorideki mülteci sayısını yaklaşık 12 bin kişi olarak belirledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/trump-filmlere-konu-olan-dunyanin-en-unlu-hapishanesini-yeniden-aciyor-1095909150.html

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afganistan, donald trump, abd, adalet bakanlığı, mülteci krizi, mülteci, mülteci sorunu, kaçak göçmen, göçmen krizi