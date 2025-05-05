https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/trump-filmlere-konu-olan-dunyanin-en-unlu-hapishanesini-yeniden-aciyor-1095909150.html

Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor

Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor

Sputnik Türkiye

Clint Eastwood, Sean Connery ve Nicolas Cage gibi film yıldızlarının rol aldığı ve bir çok film ve diziye konu olan ünlü Alcatraz hapishanesi yeniden açılıyor... 05.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-05T06:50+0300

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2025-05-05T06:50+0300

dünya

sean connery

clint eastwood

nicolas cage

alcatraz

san francisco

california

hapishane

alcatraz hapishanesi

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ABD Başkanı Donald Trump, California eyaletinin San Francisco kentinde bulunan ve müzeye çevrilen Alcatraz hapishanesinin "azılı suçlular" için yeniden açılması konusunda Federal Cezaevleri Bürosu'na talimat verdi.Trump, Truth Social sosyal medya hesabından Alcatraz hapishanesine ilişkin yaptığı açıklamada ABD'nin uzun zamandır "şiddet yanlısı azılı suçlularla" uğraştığını kaydetti. Trump "Geçmişte daha ciddi bir ulusken, en tehlikeli suçluları hapsetmekten çekinmezdik. Bu suçlulara daha fazla müsamaha göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.Bu kapsamda Trump, Federal Cezaevleri Bürosu'na, Alcatraz'ın onarılıp genişletilerek, "en azılı suçlular" için yeniden kullanıma açılması talimatını verdiğini belirtti.Alcatraz'ın tarihiSan Francisco'nun en önemli simgelerinden Alcatraz Adası, dünyanın en ünlü hapishanesi olarak bilinen ve filmlere konu olan Alcatraz hapishanesine de ev sahipliği yapıyor. Ada, halka açık turistik alan olarak kullanılmaya başlandığı 1973 yılından bu yana her yıl 1,5 milyon turist ağırlıyor.Kaçışın çok zor olduğu hapishane, koşulları nedeniyle adeta bir esir kampına benzetiliyordu.Ünlü hapishanede geçen filmler

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alcatraz

san francisco

california

alcatraz hapishanesi

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sean connery, clint eastwood, nicolas cage, alcatraz, san francisco, california, hapishane, alcatraz hapishanesi