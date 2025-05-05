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Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor
Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor
Sputnik Türkiye
Clint Eastwood, Sean Connery ve Nicolas Cage gibi film yıldızlarının rol aldığı ve bir çok film ve diziye konu olan ünlü Alcatraz hapishanesi yeniden açılıyor... 05.05.2025, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump, California eyaletinin San Francisco kentinde bulunan ve müzeye çevrilen Alcatraz hapishanesinin "azılı suçlular" için yeniden açılması konusunda Federal Cezaevleri Bürosu'na talimat verdi.Trump, Truth Social sosyal medya hesabından Alcatraz hapishanesine ilişkin yaptığı açıklamada ABD'nin uzun zamandır "şiddet yanlısı azılı suçlularla" uğraştığını kaydetti. Trump "Geçmişte daha ciddi bir ulusken, en tehlikeli suçluları hapsetmekten çekinmezdik. Bu suçlulara daha fazla müsamaha göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.Bu kapsamda Trump, Federal Cezaevleri Bürosu'na, Alcatraz'ın onarılıp genişletilerek, "en azılı suçlular" için yeniden kullanıma açılması talimatını verdiğini belirtti.Alcatraz'ın tarihiSan Francisco'nun en önemli simgelerinden Alcatraz Adası, dünyanın en ünlü hapishanesi olarak bilinen ve filmlere konu olan Alcatraz hapishanesine de ev sahipliği yapıyor. Ada, halka açık turistik alan olarak kullanılmaya başlandığı 1973 yılından bu yana her yıl 1,5 milyon turist ağırlıyor.Kaçışın çok zor olduğu hapishane, koşulları nedeniyle adeta bir esir kampına benzetiliyordu.Ünlü hapishanede geçen filmler
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Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor

06:50 05.05.2025
© AP Photo / Eric RisbergTrump, filmlere konu olan ünlü hapishaneyi yeniden açıyor
Trump, filmlere konu olan ünlü hapishaneyi yeniden açıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Eric Risberg
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Clint Eastwood, Sean Connery ve Nicolas Cage gibi film yıldızlarının rol aldığı ve bir çok film ve diziye konu olan ünlü Alcatraz hapishanesi yeniden açılıyor. Trump, "azılı suçlular" için San Francisco’daki tarihi cezaevinin restore edilip genişletilmesi talimatını verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, California eyaletinin San Francisco kentinde bulunan ve müzeye çevrilen Alcatraz hapishanesinin "azılı suçlular" için yeniden açılması konusunda Federal Cezaevleri Bürosu'na talimat verdi.
Trump, Truth Social sosyal medya hesabından Alcatraz hapishanesine ilişkin yaptığı açıklamada ABD'nin uzun zamandır "şiddet yanlısı azılı suçlularla" uğraştığını kaydetti. Trump "Geçmişte daha ciddi bir ulusken, en tehlikeli suçluları hapsetmekten çekinmezdik. Bu suçlulara daha fazla müsamaha göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Bu kapsamda Trump, Federal Cezaevleri Bürosu'na, Alcatraz'ın onarılıp genişletilerek, "en azılı suçlular" için yeniden kullanıma açılması talimatını verdiğini belirtti.

Alcatraz'ın tarihi

San Francisco'nun en önemli simgelerinden Alcatraz Adası, dünyanın en ünlü hapishanesi olarak bilinen ve filmlere konu olan Alcatraz hapishanesine de ev sahipliği yapıyor. Ada, halka açık turistik alan olarak kullanılmaya başlandığı 1973 yılından bu yana her yıl 1,5 milyon turist ağırlıyor.
Kaçışın çok zor olduğu hapishane, koşulları nedeniyle adeta bir esir kampına benzetiliyordu.

Ünlü hapishanede geçen filmler

Escape from Alcatraz (1979)
Başrol: Clint Eastwood
▸ Gerçek bir firar hikâyesine dayanır. Alcatraz’dan kaçmayı başaran birkaç mahkûmun planını anlatır. En ikonik Alcatraz filmlerinden biridir.
The Rock (1996)
Başroller: Sean Connery, Nicolas Cage
▸ Alcatraz’da rehin alınan turistleri kurtarmaya çalışan bir FBI ajanı ve eski mahkûmun aksiyon dolu hikâyesi. Gerçekle kurgu iç içe geçer.
Murder in the First (1995)
Başroller: Kevin Bacon, Christian Slater
▸ Alcatraz’da kötü muamele gören bir mahkûmun dramatik ve çarpıcı hikâyesini konu alır. Alcatraz’ın karanlık tarafını gözler önüne serer.
Birdman of Alcatraz (1962)
Başrol: Burt Lancaster
▸ Mahkûm Robert Stroud’un, Alcatraz’daki hücresinde kuşlar üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen hayatını anlatır. Biyografik bir dramdır.
Point Blank (1967)
▸ Alcatraz’dan çıkan bir adamın intikam peşine düşmesini konu alan bir neo-noir klasiği.
Alcatraz dizisi
▸ Bilim kurgu ve gizem türünde bir dizi. Alcatraz'dan bir gecede kaybolan mahkûmların yıllar sonra yeniden ortaya çıkması üzerine kurgulanmıştır.
Başroller: Sarah Jones, Jorge Garcia, Sam Neill
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