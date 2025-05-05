https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/abd-ve-israil-yemenin-hudeyde-kentine-ve-limanina-bir-dizi-saldiri-duzenledi-1095939566.html

ABD ve İsrail Yemen'in Hudeyde kentine ve limanına bir dizi saldırı düzenledi

ABD ve İsrail Yemen'in Hudeyde kentine ve limanına bir dizi saldırı düzenledi

Sputnik Türkiye

ABD ve İsrail'in, Husilerin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na düzenlediği roket saldırısının ardından, Yemen'in batısındaki Hudeyde limanına ve kentine... 05.05.2025, Sputnik Türkiye

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Yemen'in El Mesire televizyonunun haberine göre, Ensarullah (Husi) hareketinin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na roket fırlatmasının ardından ABD ve İsrail hava kuvvetleri, Yemen'in batısındaki Hudeyde limanı ve kentine bir dizi saldırı düzenledi. "Amerikan-İsrail saldırganları, Hudeyde limanına altı hava saldırısı düzenledi" ifadelerine yer verilen haberde ayrıca Bajil şehri ile bölgesinin de vurduğu ifade edildi.Daha önce Pazar günü Yemen'den atılan bir roket İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na isabet etmişti. Bu durum havalimanının yarım saat süreyle kapatılmasına yol açmıştı. Saldırıda can kaybı yaşanmamıştı.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, Ensarullah hareketinin Ben Gurion Havalimanı'na düzenlediği roket saldırısına İsrail'in yedi misliyle karşılık vereceğini belirtmişti.

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i̇srail, abd, yemen, hudeyde, saldırı, ortadoğu