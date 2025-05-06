https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/trabzonspor--galatasaray-maci-biletleri-satista-misafir-tribunu-biletleri-250-tl-oldu-1095966447.html

Trabzonspor- Galatasaray maçı biletleri satışta: Misafir Tribünü biletleri 250 TL oldu

Trabzonspor- Galatasaray maçı biletleri satışta: Misafir Tribünü biletleri 250 TL oldu

Sputnik Türkiye

Trabzonspor, Galatasaray maçı için misafir tribün bilet fiyatlarını 250 TL olarak belirledi. 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T14:37+0300

2025-05-06T14:37+0300

2025-05-06T14:37+0300

spor

galatasaray

trabzonspor

derbi

bilet satışı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/17/1053042320_0:2:615:348_1920x0_80_0_0_2954dc23a1bd0bec7c812023b1c9a0b4.jpg

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor- Galatasaray karşı karşıya gelecek. Cumartesi günü oynanacak maçın biletleri satışta. Trabzonspor, Galatasaray maçı için misafir tribün bilet fiyatları ise 250 TL olarak belirlendi.Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki derbi mücadelesi 10 Mayıs Cumartesi günü 19.00'da Papara Park'ta oynanacak. Kritik müsabakanın biletleri satışa sunuldu. Trabzonspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/fenerbahce-besiktas-derbisinde-gedsona-lazer-tutan-taraftarin-cezasi-belli-oldu-1095932151.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

trabzonspor-galatasaray derbisi, trabzonspor-galatasaray maçı ne zaman, trabzonspor-galatasaray saat kaçta, trabzonspor-galatasaray bilet fiyatları, trabzonspor-galatasaray nerede oynanacak, trabzonspor-galatasaray misafir biletleri ne kadar