https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/trabzonspor--galatasaray-maci-biletleri-satista-misafir-tribunu-biletleri-250-tl-oldu-1095966447.html
Trabzonspor- Galatasaray maçı biletleri satışta: Misafir Tribünü biletleri 250 TL oldu
Trabzonspor- Galatasaray maçı biletleri satışta: Misafir Tribünü biletleri 250 TL oldu
Sputnik Türkiye
Trabzonspor, Galatasaray maçı için misafir tribün bilet fiyatlarını 250 TL olarak belirledi. 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T14:37+0300
2025-05-06T14:37+0300
2025-05-06T14:37+0300
spor
galatasaray
trabzonspor
derbi
bilet satışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/17/1053042320_0:2:615:348_1920x0_80_0_0_2954dc23a1bd0bec7c812023b1c9a0b4.jpg
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor- Galatasaray karşı karşıya gelecek. Cumartesi günü oynanacak maçın biletleri satışta. Trabzonspor, Galatasaray maçı için misafir tribün bilet fiyatları ise 250 TL olarak belirlendi.Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki derbi mücadelesi 10 Mayıs Cumartesi günü 19.00'da Papara Park'ta oynanacak. Kritik müsabakanın biletleri satışa sunuldu. Trabzonspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/fenerbahce-besiktas-derbisinde-gedsona-lazer-tutan-taraftarin-cezasi-belli-oldu-1095932151.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/17/1053042320_75:0:540:349_1920x0_80_0_0_97eb2294c5f5f05305f014007ae4ebfa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
trabzonspor-galatasaray derbisi, trabzonspor-galatasaray maçı ne zaman, trabzonspor-galatasaray saat kaçta, trabzonspor-galatasaray bilet fiyatları, trabzonspor-galatasaray nerede oynanacak, trabzonspor-galatasaray misafir biletleri ne kadar
trabzonspor-galatasaray derbisi, trabzonspor-galatasaray maçı ne zaman, trabzonspor-galatasaray saat kaçta, trabzonspor-galatasaray bilet fiyatları, trabzonspor-galatasaray nerede oynanacak, trabzonspor-galatasaray misafir biletleri ne kadar
Trabzonspor- Galatasaray maçı biletleri satışta: Misafir Tribünü biletleri 250 TL oldu
Trabzonspor, Galatasaray maçı için misafir tribün bilet fiyatlarını 250 TL olarak belirledi.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor- Galatasaray karşı karşıya gelecek. Cumartesi günü oynanacak maçın biletleri satışta. Trabzonspor, Galatasaray maçı için misafir tribün bilet fiyatları ise 250 TL olarak belirlendi.
Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki derbi mücadelesi 10 Mayıs Cumartesi günü 19.00'da Papara Park'ta oynanacak. Kritik müsabakanın biletleri satışa sunuldu. Trabzonspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları şu şekilde:
VIP Platinum - A/C: ₺5.000
Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü: ₺300
Güney - Kuzey Kale Arkası: ₺ 250