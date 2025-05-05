https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/fenerbahce-besiktas-derbisinde-gedsona-lazer-tutan-taraftarin-cezasi-belli-oldu-1095932151.html

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson'a lazer tutan taraftarın cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson'a lazer tutan taraftarın cezası belli oldu

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi mücadelesinde penaltı vuruşu kullanacak oyuncunun gözüne lazer tutan taraftara spordan men cezası verildi. 05.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-05T16:35+0300

2025-05-05T16:35+0300

2025-05-05T16:35+0300

spor

lazer

fenerbahçe

beşiktaş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/05/1095933525_0:0:2922:1645_1920x0_80_0_0_f65d54dc302bf247241c1a287c524d7c.jpg

Beşiktaş oyuncusuna lazer tutan taraftar spordan men edildi.Penaltı esnasında lazer tutulduİstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın 36. dakikasında Beşiktaş'ın kazandığı penaltı vuruşunu gerçekleştirecek Gedson Fernandes'in gözüne tribünden lazer tutan seyirci B.Y'nin, gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı'ndaki işlemleri tamamlandı.'Aniden karar verdim, planlı değildi'Anadolu Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan B.Y, Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirterek, vakit buldukça maçlara gittiğini belirtti.B.Y, daha önce adli bir olaya karışmadığını belirterek, "Yanımda lazer olduğunu bilen arkadaşım ve etrafımdaki taraftarlar penaltı pozisyonu olunca oyuncunun gözüne tut dediler. Anlık gelişen bir olaydı. Planlanmış bir şey değildi. Taraftar olmanın vermiş olduğu bir heyecanla yaptım. Kimseye zarar verme niyetim yoktu. Olaydan dolayı pişmanım. Polislere olaydan sonra lazeri teslim ettim." beyanında bulundu.Hakkında Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında spordan men cezası verilen B.Y, maçları stadyumda izlemediğine ilişkin 1 yıl boyunca müsabaka öncesinde ve sonrasında polise imza verecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/jose-mourinhodan-fenerbahce-derbisi-sonrasi-ani-aciklama-besiktas-maglubiyeti-sonrasi-ayrilik-1095911866.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lazer, fenerbahçe, beşiktaş