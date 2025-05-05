https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/fenerbahce-besiktas-derbisinde-gedsona-lazer-tutan-taraftarin-cezasi-belli-oldu-1095932151.html
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson'a lazer tutan taraftarın cezası belli oldu
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson'a lazer tutan taraftarın cezası belli oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi mücadelesinde penaltı vuruşu kullanacak oyuncunun gözüne lazer tutan taraftara spordan men cezası verildi. 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T16:35+0300
2025-05-05T16:35+0300
2025-05-05T16:35+0300
spor
lazer
fenerbahçe
beşiktaş
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Beşiktaş oyuncusuna lazer tutan taraftar spordan men edildi.Penaltı esnasında lazer tutulduİstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın 36. dakikasında Beşiktaş'ın kazandığı penaltı vuruşunu gerçekleştirecek Gedson Fernandes'in gözüne tribünden lazer tutan seyirci B.Y'nin, gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı'ndaki işlemleri tamamlandı.'Aniden karar verdim, planlı değildi'Anadolu Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan B.Y, Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirterek, vakit buldukça maçlara gittiğini belirtti.B.Y, daha önce adli bir olaya karışmadığını belirterek, "Yanımda lazer olduğunu bilen arkadaşım ve etrafımdaki taraftarlar penaltı pozisyonu olunca oyuncunun gözüne tut dediler. Anlık gelişen bir olaydı. Planlanmış bir şey değildi. Taraftar olmanın vermiş olduğu bir heyecanla yaptım. Kimseye zarar verme niyetim yoktu. Olaydan dolayı pişmanım. Polislere olaydan sonra lazeri teslim ettim." beyanında bulundu.Hakkında Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında spordan men cezası verilen B.Y, maçları stadyumda izlemediğine ilişkin 1 yıl boyunca müsabaka öncesinde ve sonrasında polise imza verecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/jose-mourinhodan-fenerbahce-derbisi-sonrasi-ani-aciklama-besiktas-maglubiyeti-sonrasi-ayrilik-1095911866.html
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lazer, fenerbahçe, beşiktaş
lazer, fenerbahçe, beşiktaş
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson'a lazer tutan taraftarın cezası belli oldu
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi mücadelesinde penaltı vuruşu kullanacak oyuncunun gözüne lazer tutan taraftara spordan men cezası verildi.
Beşiktaş oyuncusuna lazer tutan taraftar spordan men edildi.
Penaltı esnasında lazer tutuldu
İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın 36. dakikasında Beşiktaş'ın kazandığı penaltı vuruşunu gerçekleştirecek Gedson Fernandes'in gözüne tribünden lazer tutan seyirci B.Y'nin, gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı'ndaki işlemleri tamamlandı.
'Aniden karar verdim, planlı değildi'
Anadolu Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan B.Y, Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirterek, vakit buldukça maçlara gittiğini belirtti.
B.Y, daha önce adli bir olaya karışmadığını belirterek, "Yanımda lazer olduğunu bilen arkadaşım ve etrafımdaki taraftarlar penaltı pozisyonu olunca oyuncunun gözüne tut dediler. Anlık gelişen bir olaydı. Planlanmış bir şey değildi. Taraftar olmanın vermiş olduğu bir heyecanla yaptım. Kimseye zarar verme niyetim yoktu. Olaydan dolayı pişmanım. Polislere olaydan sonra lazeri teslim ettim." beyanında bulundu.
Hakkında Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında spordan men cezası verilen B.Y, maçları stadyumda izlemediğine ilişkin 1 yıl boyunca müsabaka öncesinde ve sonrasında polise imza verecek.