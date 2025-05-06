https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/tffden-resmi-aciklama-geldi-biri-haric-maclar-ayni-gun-ve-saatte-oynanacak-1095967973.html

TFF'den resmi açıklama geldi: Biri hariç maçlar aynı gün ve saatte oynanacak

TFF'den resmi açıklama geldi: Biri hariç maçlar aynı gün ve saatte oynanacak

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in son 3 haftasında şampiyonluk ve küme düşme hattını ilgilendiren maçların aynı gün ve saatte oynanacağını... 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T15:31+0300

2025-05-06T15:31+0300

2025-05-06T15:31+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

süper lig

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 36. haftasına ilişkin resmi maç programını açıkladı. Yapılan duyuruda, ligin kaderini etkileyen maçların eş zamanlı oynanacağı bildirildi.Son 3 haftada eş zamanlı maç kararıTFF açıklamasında şu ifadelere yer verildi:“Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 36. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Daha önceki sezonlarda olduğu gibi, ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılacaktır.”Süper Lig'in 36. haftasında yapılacak müsabakaların programı şöyle:17 Mayıs Cumartesi:19.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)18 Mayıs Pazar:19.00 Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)19.00 Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)19.00 Sipay Bodrum FK-Trabzonspor (Grey Beton Bodrum)19.00 Galatasaray-Bellona Kayserispor (RAMS Park)19.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor (Ülker)19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Gain Park)

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/trabzonspor--galatasaray-maci-biletleri-satista-misafir-tribunu-biletleri-250-tl-oldu-1095966447.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig