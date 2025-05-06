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TFF'den resmi açıklama geldi: Biri hariç maçlar aynı gün ve saatte oynanacak
TFF'den resmi açıklama geldi: Biri hariç maçlar aynı gün ve saatte oynanacak
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in son 3 haftasında şampiyonluk ve küme düşme hattını ilgilendiren maçların aynı gün ve saatte oynanacağını... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 36. haftasına ilişkin resmi maç programını açıkladı. Yapılan duyuruda, ligin kaderini etkileyen maçların eş zamanlı oynanacağı bildirildi.Son 3 haftada eş zamanlı maç kararıTFF açıklamasında şu ifadelere yer verildi:“Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 36. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Daha önceki sezonlarda olduğu gibi, ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılacaktır.”Süper Lig'in 36. haftasında yapılacak müsabakaların programı şöyle:17 Mayıs Cumartesi:19.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)18 Mayıs Pazar:19.00 Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)19.00 Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)19.00 Sipay Bodrum FK-Trabzonspor (Grey Beton Bodrum)19.00 Galatasaray-Bellona Kayserispor (RAMS Park)19.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor (Ülker)19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Gain Park)
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türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig
türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig

TFF'den resmi açıklama geldi: Biri hariç maçlar aynı gün ve saatte oynanacak

15:31 06.05.2025
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Trendyol Süper Lig - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in son 3 haftasında şampiyonluk ve küme düşme hattını ilgilendiren maçların aynı gün ve saatte oynanacağını açıkladı. 36. hafta programı duyurulurken, ligin kalan bölümünde heyecan doruğa çıkacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 36. haftasına ilişkin resmi maç programını açıkladı. Yapılan duyuruda, ligin kaderini etkileyen maçların eş zamanlı oynanacağı bildirildi.

Son 3 haftada eş zamanlı maç kararı

TFF açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 36. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Daha önceki sezonlarda olduğu gibi, ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılacaktır.
Süper Lig'in 36. haftasında yapılacak müsabakaların programı şöyle:
17 Mayıs Cumartesi:
19.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)
18 Mayıs Pazar:
19.00 Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)
19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Sipay Bodrum FK-Trabzonspor (Grey Beton Bodrum)
19.00 Galatasaray-Bellona Kayserispor (RAMS Park)
19.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor (Ülker)
19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Gain Park)
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