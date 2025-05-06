https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/teror-magdurlarina-aylik-baglama-kolayligi-sgkdan-yeni-adim-1095946908.html

Terör mağdurlarına aylık bağlama kolaylığı: SGK’dan yeni adım

Terör mağdurlarına aylık bağlama kolaylığı: SGK’dan yeni adım

Sputnik Türkiye

SGK, terör olaylarında hayatını kaybeden veya engelli hale gelen vatandaşlara, kesinleşmiş mahkeme kararıyla aylık bağlanmasının önünü açtı. Komisyon kararı şartı kaldırıldı.

2025-05-06T08:15+0300

2025-05-06T08:15+0300

2025-05-06T08:15+0300

yaşam

sgk

i̇çişleri bakanlığı

valilik

terör mağdurlarına aylık

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), terör olaylarında hayatını kaybeden veya engelli hale gelen kişilerin kendilerine ya da yakınlarına aylık bağlanması konusunda geçici uygulamayı duyurdu. Daha önce yalnızca valilikler bünyesindeki zarar tespiti komisyonlarının kararıyla mümkün olan aylık bağlama işlemi, yeni uygulamayla birlikte kesinleşmiş mahkeme kararlarıyla da yapılabilecek.Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre uygulamayla zarar tespiti komisyonlarından karar alamadıkları için bugüne kadar mağduriyet yaşayanlara, ellerinde kesinleşmiş mahkeme kararı bulunması durumunda aylık bağlanabilecek. Ancak kalıcı bir çözüm için mevcut yasal düzenlemede değişiklik yapılması gerektiği ifade ediliyor.İçişleri Bakanlığı yazısında valiliklerce temin edilip SGK’ya gönderilecek olaya ilişkin adli, idari ve askeri mercilerden sağlanacak her türlü bilgi ve belgenin, terör eylemi veya terörle mücadele nedeniyle yaralanma, engelli hale gelme ve ölüm halinin gerçekleşip gerçekleşmediğini ortaya koyacak nitelikte olduğu, ayrıca zarar tespit komisyonu kararı aranmasına gerek olmadığı belirtildi.Aylıklar ne kadar?Mevcut uygulamada terörden zarar gören kişiler için çalışma gücünde kayıp oranı birinci derece olanlara aylık 9.619 TL, ikinci derece olanlara 7.695 TL, üçüncü derece olanlara 5.771 TL ödeme yapılıyor. Hayatını kaybedenlerin eş ve çocuklarına ise 9.619 TL aylık hisseleri oranında paylaştırılıyor.

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