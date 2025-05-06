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Terör mağdurlarına aylık bağlama kolaylığı: SGK’dan yeni adım
Terör mağdurlarına aylık bağlama kolaylığı: SGK’dan yeni adım
Sputnik Türkiye
SGK, terör olaylarında hayatını kaybeden veya engelli hale gelen vatandaşlara, kesinleşmiş mahkeme kararıyla aylık bağlanmasının önünü açtı. Komisyon kararı şartı kaldırıldı.
2025-05-06T08:15+0300
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valilik
terör mağdurlarına aylık
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), terör olaylarında hayatını kaybeden veya engelli hale gelen kişilerin kendilerine ya da yakınlarına aylık bağlanması konusunda geçici uygulamayı duyurdu. Daha önce yalnızca valilikler bünyesindeki zarar tespiti komisyonlarının kararıyla mümkün olan aylık bağlama işlemi, yeni uygulamayla birlikte kesinleşmiş mahkeme kararlarıyla da yapılabilecek.Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre uygulamayla zarar tespiti komisyonlarından karar alamadıkları için bugüne kadar mağduriyet yaşayanlara, ellerinde kesinleşmiş mahkeme kararı bulunması durumunda aylık bağlanabilecek. Ancak kalıcı bir çözüm için mevcut yasal düzenlemede değişiklik yapılması gerektiği ifade ediliyor.İçişleri Bakanlığı yazısında valiliklerce temin edilip SGK’ya gönderilecek olaya ilişkin adli, idari ve askeri mercilerden sağlanacak her türlü bilgi ve belgenin, terör eylemi veya terörle mücadele nedeniyle yaralanma, engelli hale gelme ve ölüm halinin gerçekleşip gerçekleşmediğini ortaya koyacak nitelikte olduğu, ayrıca zarar tespit komisyonu kararı aranmasına gerek olmadığı belirtildi.Aylıklar ne kadar?Mevcut uygulamada terörden zarar gören kişiler için çalışma gücünde kayıp oranı birinci derece olanlara aylık 9.619 TL, ikinci derece olanlara 7.695 TL, üçüncü derece olanlara 5.771 TL ödeme yapılıyor. Hayatını kaybedenlerin eş ve çocuklarına ise 9.619 TL aylık hisseleri oranında paylaştırılıyor.
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terör mağdurlarına aylık bağlanması, sgk terör mağduru maaşı 2025, mahkeme kararıyla aylık bağlama, sgk yeni uygulama, zarar tespit komisyonu kararı, terörle mücadele aylık ne kadar, şehit yakını maaşı 2025, engelli hale gelenlere sgk aylığı, sgk terör mağdurları son dakika, sgk geçici düzenleme terör mağduru

Terör mağdurlarına aylık bağlama kolaylığı: SGK’dan yeni adım

08:15 06.05.2025
© TRT HaberSGK, başvuru
SGK, başvuru - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
© TRT Haber
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), terör olaylarında hayatını kaybeden veya engelli hale gelen kişilerin kendilerine ya da yakınlarına aylık bağlanması konusunda önemli bir adım attı. Kesinleşmiş mahkeme kararıyla aylık bağlanmasının önü açıldı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), terör olaylarında hayatını kaybeden veya engelli hale gelen kişilerin kendilerine ya da yakınlarına aylık bağlanması konusunda geçici uygulamayı duyurdu. Daha önce yalnızca valilikler bünyesindeki zarar tespiti komisyonlarının kararıyla mümkün olan aylık bağlama işlemi, yeni uygulamayla birlikte kesinleşmiş mahkeme kararlarıyla da yapılabilecek.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre uygulamayla zarar tespiti komisyonlarından karar alamadıkları için bugüne kadar mağduriyet yaşayanlara, ellerinde kesinleşmiş mahkeme kararı bulunması durumunda aylık bağlanabilecek. Ancak kalıcı bir çözüm için mevcut yasal düzenlemede değişiklik yapılması gerektiği ifade ediliyor.
İçişleri Bakanlığı yazısında valiliklerce temin edilip SGK’ya gönderilecek olaya ilişkin adli, idari ve askeri mercilerden sağlanacak her türlü bilgi ve belgenin, terör eylemi veya terörle mücadele nedeniyle yaralanma, engelli hale gelme ve ölüm halinin gerçekleşip gerçekleşmediğini ortaya koyacak nitelikte olduğu, ayrıca zarar tespit komisyonu kararı aranmasına gerek olmadığı belirtildi.

Aylıklar ne kadar?

Mevcut uygulamada terörden zarar gören kişiler için çalışma gücünde kayıp oranı birinci derece olanlara aylık 9.619 TL, ikinci derece olanlara 7.695 TL, üçüncü derece olanlara 5.771 TL ödeme yapılıyor. Hayatını kaybedenlerin eş ve çocuklarına ise 9.619 TL aylık hisseleri oranında paylaştırılıyor.
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