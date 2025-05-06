https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/sunucu-ece-uner-hakkinda-dava-acildi-iki-yila-kadar-hapsi-istendi-1095959914.html
Sunucu Ece Üner hakkında dava açıldı: İki yıla kadar hapsi istendi
Sunucu Ece Üner hakkında dava açıldı: İki yıla kadar hapsi istendi
Sputnik Türkiye
Ünlü sunucu Ece Üner hakkında dava açıldı. Üner hakkında iki yıla kadar cezası isteniyor. 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T11:51+0300
2025-05-06T11:51+0300
2025-05-06T11:55+0300
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Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner hakkında "Devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, açılan davada Üner hakkında 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Üner İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/ece-uner-ifadeye-cagrildi-ana-haberde-birlikte-olamayabiliriz-1094617158.html
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ece üner, ece üner halk tv, ece üner dava, ece üner hapis
ece üner, ece üner halk tv, ece üner dava, ece üner hapis
Sunucu Ece Üner hakkında dava açıldı: İki yıla kadar hapsi istendi
11:51 06.05.2025 (güncellendi: 11:55 06.05.2025)
Ayrıntılar geliyor
Ünlü sunucu Ece Üner hakkında dava açıldı. Üner hakkında iki yıla kadar cezası isteniyor.
Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner hakkında "Devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, açılan davada Üner hakkında 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Üner İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.