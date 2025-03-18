https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/ece-uner-ifadeye-cagrildi-ana-haberde-birlikte-olamayabiliriz-1094617158.html
Ece Üner ifadeye çağrıldı: 'Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz'
Ece Üner ifadeye çağrıldı: 'Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz'
Sputnik Türkiye
Geçtiğimiz hafta İsmail Saymaz’ın yurt dışına çıkışı engellenirken, şimdi de Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner ifadeye çağrıldı. Üner, sosyal medya... 18.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-18T14:55+0300
2025-03-18T14:55+0300
2025-03-18T14:57+0300
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Halk TV ana haber sunucusu Ece Üner, savcılık tarafından ifadeye çağrıldığını duyurdu. Üner, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ifadeye çağrılma nedenini henüz bilmediğini belirtti.Üner açıklamasında, "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz." ifadelerini kullandı.Bu gelişme, geçtiğimiz hafta Halk TV yazarı İsmail Saymaz’ın pasaportuna el konulmasının ardından geldi. Saymaz hakkında hangi soruşturma kapsamında bu tedbirin alındığı bilinmezken, avukatlarının bile sürece dair net bilgi alamadığı belirtilmişti.Halk TV’ye yönelik soruşturmalar artıyorSon dönemde Halk TV çalışanlarına yönelik soruşturmaların arttığı dikkat çekiyor. İsmail Saymaz’ın yurt dışına çıkışının engellenmesi ve şimdi de Ece Üner’in ifadeye çağrılması, medya dünyasında yankı uyandırdı.Kamuoyunda, bu soruşturmaların basın özgürlüğü ile ilgili olduğu yönünde tartışmalar yaşanırken, Üner’in ifadesi sonrası gelişmelerin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/ozgur-ozel-emekli-bayram-ikramiyesi-22-bin-lira-olsun-1094616350.html
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ece üner, halk tv, i̇smail saymaz, haberler, türkiye
Ece Üner ifadeye çağrıldı: 'Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz'
14:55 18.03.2025 (güncellendi: 14:57 18.03.2025)
Geçtiğimiz hafta İsmail Saymaz’ın yurt dışına çıkışı engellenirken, şimdi de Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner ifadeye çağrıldı. Üner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada savcılığın kendisini ifadeye çağırdığını ancak henüz gerekçeyi bilmediğini duyurdu.
Halk TV ana haber sunucusu Ece Üner, savcılık tarafından ifadeye çağrıldığını duyurdu. Üner, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ifadeye çağrılma nedenini henüz bilmediğini belirtti.
Üner açıklamasında, "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz." ifadelerini kullandı.
Bu gelişme, geçtiğimiz hafta Halk TV yazarı İsmail Saymaz’ın pasaportuna el konulmasının ardından geldi. Saymaz hakkında hangi soruşturma kapsamında bu tedbirin alındığı bilinmezken, avukatlarının bile sürece dair net bilgi alamadığı belirtilmişti.
Halk TV’ye yönelik soruşturmalar artıyor
Son dönemde Halk TV çalışanlarına yönelik soruşturmaların arttığı dikkat çekiyor. İsmail Saymaz’ın yurt dışına çıkışının engellenmesi ve şimdi de Ece Üner’in ifadeye çağrılması, medya dünyasında yankı uyandırdı.
Kamuoyunda, bu soruşturmaların basın özgürlüğü ile ilgili olduğu yönünde tartışmalar yaşanırken, Üner’in ifadesi sonrası gelişmelerin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.