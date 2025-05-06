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Şoygu’dan NATO’nun Rusya programına dikkat: ‘Doğrudan çatışma hazırlığı yapıyorlar’
Şoygu’dan NATO’nun Rusya programına dikkat: ‘Doğrudan çatışma hazırlığı yapıyorlar’
Sputnik Türkiye
Avrupalı elitlerin, Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratma ihtiyacını dile getirmeye devam ettiğine dikkat çeken Şoygu, bu durumda Rusya Güvenlik Konseyi'nin... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
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sergey şoygu
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, NATO ve Avrupa Birliği’nin (AB), Rusya’yla doğrudan askeri çatışmaya hazır hale gelmeyi amaçlayan programlar başlattığını ifade etti.Şoygu, Rossiyskaya Gazeta için kaleme aldığı yazısında, İngiltere ve Fransa’nın “kışkırttığı ve vesayeti altında olduğu” Avrupalı elitlerin Rusya’nın stratejik yenilgiye uğratılması gerektiğini beyan etmeye devam ettiklerine dikkat çekerek şunu yazdı:Rus yetkili, bu adımların, “Goebbels propagandasının en iyi geleneklerine uygun olarak, Rusofobik uydurmalarla meşrulaştırıldığını” kaydetti.Şoygu, mevcut koşullarda, Rusya Güvenlik Konseyi'nin devlet ve askeri yönetimin organizasyonundaki rolünün artmaya devam ettiğini ekledi.
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Şoygu’dan NATO’nun Rusya programına dikkat: ‘Doğrudan çatışma hazırlığı yapıyorlar’

08:06 06.05.2025 (güncellendi: 08:25 06.05.2025)
Sergey Şoygu
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
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Avrupalı elitlerin, Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratma ihtiyacını dile getirmeye devam ettiğine dikkat çeken Şoygu, bu durumda Rusya Güvenlik Konseyi'nin devlet ve ordu yönetiminin düzenlenmesindeki rolünün arttığını belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, NATO ve Avrupa Birliği’nin (AB), Rusya’yla doğrudan askeri çatışmaya hazır hale gelmeyi amaçlayan programlar başlattığını ifade etti.
Şoygu, Rossiyskaya Gazeta için kaleme aldığı yazısında, İngiltere ve Fransa’nın “kışkırttığı ve vesayeti altında olduğu” Avrupalı elitlerin Rusya’nın stratejik yenilgiye uğratılması gerektiğini beyan etmeye devam ettiklerine dikkat çekerek şunu yazdı:
NATO ve Avrupa Birliği, bu yapışkan aldatmacaya eşlik etmek üzere kolektif Batı'yı Rusya ile doğrudan bir askeri çatışmaya hazırlamayı amaçlayan programlar başlattı.
Rus yetkili, bu adımların, “Goebbels propagandasının en iyi geleneklerine uygun olarak, Rusofobik uydurmalarla meşrulaştırıldığını” kaydetti.
Şoygu, mevcut koşullarda, Rusya Güvenlik Konseyi'nin devlet ve askeri yönetimin organizasyonundaki rolünün artmaya devam ettiğini ekledi.
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