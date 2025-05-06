https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/soygudan-natonun-rusya-programina-dikkat-dogrudan-catisma-hazirligi-yapiyorlar-1095947618.html

Şoygu’dan NATO’nun Rusya programına dikkat: ‘Doğrudan çatışma hazırlığı yapıyorlar’

Şoygu’dan NATO’nun Rusya programına dikkat: ‘Doğrudan çatışma hazırlığı yapıyorlar’

Sputnik Türkiye

Avrupalı elitlerin, Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratma ihtiyacını dile getirmeye devam ettiğine dikkat çeken Şoygu, bu durumda Rusya Güvenlik Konseyi'nin... 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T08:06+0300

2025-05-06T08:06+0300

2025-05-06T08:25+0300

dünya

rusya

rusya güvenlik konseyi

nato

avrupa birliği

sergey şoygu

goebbels

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/04/1084509430_0:39:703:434_1920x0_80_0_0_c08db29132def7d5ccdc87c8106a3987.png

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, NATO ve Avrupa Birliği’nin (AB), Rusya’yla doğrudan askeri çatışmaya hazır hale gelmeyi amaçlayan programlar başlattığını ifade etti.Şoygu, Rossiyskaya Gazeta için kaleme aldığı yazısında, İngiltere ve Fransa’nın “kışkırttığı ve vesayeti altında olduğu” Avrupalı elitlerin Rusya’nın stratejik yenilgiye uğratılması gerektiğini beyan etmeye devam ettiklerine dikkat çekerek şunu yazdı:Rus yetkili, bu adımların, “Goebbels propagandasının en iyi geleneklerine uygun olarak, Rusofobik uydurmalarla meşrulaştırıldığını” kaydetti.Şoygu, mevcut koşullarda, Rusya Güvenlik Konseyi'nin devlet ve askeri yönetimin organizasyonundaki rolünün artmaya devam ettiğini ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/abddeki-askeri-propaganda-unlu-gazeteci-carlsonu-dehsete-dusurdu---1095946766.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya güvenlik konseyi, nato, avrupa birliği, sergey şoygu, goebbels