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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/abddeki-askeri-propaganda-unlu-gazeteci-carlsonu-dehsete-dusurdu---1095946766.html
ABD’deki askeri propaganda ünlü gazeteci Carlson’u dehşete düşürdü
ABD’deki askeri propaganda ünlü gazeteci Carlson’u dehşete düşürdü
Sputnik Türkiye
Ukrayna'yla ilgili savaş propagandasının Amerikan toplumunda yaygın hale geldiğini dile getiren Carlson, savaş karşıtı hareketlerin kelimenin tam anlamıyla... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
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abd
tucker carlson
rusya
ukrayna
jeffrey sachs
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ABD’li gazeteci Tucker Carlson, sosyal medya platformu X paylaşımında, Amerikalıların Batı'nın Ukrayna ile ilgili anlatılarına olan inancına kızdı.“Ukrayna'da özgürlük ve demokrasiyi savunmaya ilişkin aynı eski güzel sloganları duyuyoruz” diye yazan Carlson, sözlerini şöyle sürdürdü:Amerikan toplumunda, Rusya ile ilgili her şeyin iptal edilmesine neden olan bir savaş ateşinin başladığını ve geleneksel savaş karşıtı hareketlerin ve liderlerinin farklı bir bakış açısını ifade etmekten korktuğunu belirten gazeteci şunu ekledi:Daha önce Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, ülkesinin yoğun bir dezenformasyon çemberi içinde olduğunu ve pek çok ülkenin kasıtlı olarak Moskova’nın bakış açısını çarpıttığını ya da hiç aktarılmasına izin vermediğini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/abd-ordusu-general-ve-amiral-sayisini-yuzde-20-azaltiyor-1095943861.html
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abd, tucker carlson, rusya, ukrayna, jeffrey sachs, kirill dmitriyev
abd, tucker carlson, rusya, ukrayna, jeffrey sachs, kirill dmitriyev

ABD’deki askeri propaganda ünlü gazeteci Carlson’u dehşete düşürdü

07:37 06.05.2025 (güncellendi: 08:06 06.05.2025)
© Getty Images / Chip SomodevillaTucker Carlson
Tucker Carlson - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
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Ukrayna'yla ilgili savaş propagandasının Amerikan toplumunda yaygın hale geldiğini dile getiren Carlson, savaş karşıtı hareketlerin kelimenin tam anlamıyla buharlaşmış durumda olmasından yakındı.
ABD’li gazeteci Tucker Carlson, sosyal medya platformu X paylaşımında, Amerikalıların Batı'nın Ukrayna ile ilgili anlatılarına olan inancına kızdı.
“Ukrayna'da özgürlük ve demokrasiyi savunmaya ilişkin aynı eski güzel sloganları duyuyoruz” diye yazan Carlson, sözlerini şöyle sürdürdü:
Kötü olan her şeye karşı iyi olan her şeye inanan pek çok iyi huylu insan bunu kolayca yuttu. Oysa bu kişilerin, bu durumdan fayda sağlayan birer savaş çığırtkanı olmadığı açık. Bu kişiler kelimenin tam anlamıyla sıradan bir komşunuz olabilir.
Amerikan toplumunda, Rusya ile ilgili her şeyin iptal edilmesine neden olan bir savaş ateşinin başladığını ve geleneksel savaş karşıtı hareketlerin ve liderlerinin farklı bir bakış açısını ifade etmekten korktuğunu belirten gazeteci şunu ekledi:
Ukrayna'ya gelince durum farklı. ABD’de sol arasında her zaman geniş çaplı bir savaş karşıtı hareket olmuştur. Ama şimdi sanki buharlaşmış gibiler. Jeffrey Sachs ve Chris Hedges kaldı, ama diğerleri nerede?
Daha önce Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, ülkesinin yoğun bir dezenformasyon çemberi içinde olduğunu ve pek çok ülkenin kasıtlı olarak Moskova’nın bakış açısını çarpıttığını ya da hiç aktarılmasına izin vermediğini dile getirmişti.
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