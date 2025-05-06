https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/abddeki-askeri-propaganda-unlu-gazeteci-carlsonu-dehsete-dusurdu---1095946766.html

ABD’deki askeri propaganda ünlü gazeteci Carlson’u dehşete düşürdü

ABD’deki askeri propaganda ünlü gazeteci Carlson’u dehşete düşürdü

Sputnik Türkiye

Ukrayna'yla ilgili savaş propagandasının Amerikan toplumunda yaygın hale geldiğini dile getiren Carlson, savaş karşıtı hareketlerin kelimenin tam anlamıyla... 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T07:37+0300

2025-05-06T07:37+0300

2025-05-06T08:06+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

tucker carlson

rusya

ukrayna

jeffrey sachs

kirill dmitriyev

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ABD’li gazeteci Tucker Carlson, sosyal medya platformu X paylaşımında, Amerikalıların Batı'nın Ukrayna ile ilgili anlatılarına olan inancına kızdı.“Ukrayna'da özgürlük ve demokrasiyi savunmaya ilişkin aynı eski güzel sloganları duyuyoruz” diye yazan Carlson, sözlerini şöyle sürdürdü:Amerikan toplumunda, Rusya ile ilgili her şeyin iptal edilmesine neden olan bir savaş ateşinin başladığını ve geleneksel savaş karşıtı hareketlerin ve liderlerinin farklı bir bakış açısını ifade etmekten korktuğunu belirten gazeteci şunu ekledi:Daha önce Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, ülkesinin yoğun bir dezenformasyon çemberi içinde olduğunu ve pek çok ülkenin kasıtlı olarak Moskova’nın bakış açısını çarpıttığını ya da hiç aktarılmasına izin vermediğini dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/abd-ordusu-general-ve-amiral-sayisini-yuzde-20-azaltiyor-1095943861.html

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abd, tucker carlson, rusya, ukrayna, jeffrey sachs, kirill dmitriyev