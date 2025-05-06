https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/soygu-batinin-kieve-yardimi-bm-sartinin-en-belirgin-ihlali-ornegidir-1095942414.html
Şoygu: Batı'nın Kiev'e yardımı, BM Şartı'nın en belirgin ihlali örneğidir
Şoygu: Batı'nın Kiev'e yardımı, BM Şartı'nın en belirgin ihlali örneğidir
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Batı'nın Kiev'e yardımının, BM Şartı'nın en belirgin ihlali örneği olduğunu açıkladı. 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T03:27+0300
2025-05-06T03:27+0300
2025-05-06T03:27+0300
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bm güvenlik konseyi
rossiyskaya gazeta
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Batı’nın Kiev rejimine sağladığı askeri, istihbari ve mali desteğin, BM Şartı'nın temel ilkelerinin en bariz şekilde ihlal edilmesine örnek teşkil ettiğini söyledi. Şoygu, Rossiyskaya Gazeta için kaleme aldığı 'Modern jeopolitik koşullarda ulusal güvenliğin sağlanması için Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndan alınan derslerin önemi üzerine' başlıklı makalesinde, İkinci Dünya Savaşı'nın en önemli sonuçlarından birinin, dünyada istikrarın sağlanması için uluslararası kabul gören bir kurum olan Birleşmiş Milletler'in kurulması olduğunu yazdı.Şoygu, “Seksen yıl sonra, uluslararası alanda tanınan bu kurum da rövanşist bir önyargıyla reforme edilmeye çalışılıyor. Batılı ülkelerin, Devletlerin bağımsızlığı ve egemen eşitliği, içişlerine karışılmaması ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi gibi BM Şartı'nın temel ilkelerini ihlal ettiğine dair çok sayıda örnek bu durumu doğrulamaktadır. Bunun en çarpıcı örneği de neo-faşist Kiev rejimine askeri, istihbari ve mali yardım sağlanmasıdır” dedi. Ayrıca Şoygu, bu ihlaller zincirine Sırbistan'ın bombalanması, Irak’ın işgali ve Libya'daki devlet yapısının yok edilmesini de dahil ederek, "Bu suç niteliğindeki eylemleri meşrulaştırmak için sahte gerekçeler üretildi ve BM Güvenlik Konseyi’nin yetkisi açıkça suistimal edildi. Sonuç ise insanların çektiği acılar, yıkım ve kaos oldu" ifadelerini kullandı.Şoygu sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-bin-400-kadar-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1095926095.html
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şoygu, kiev, rusya güvenlik konseyi, bm güvenlik konseyi, rossiyskaya gazeta, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
şoygu, kiev, rusya güvenlik konseyi, bm güvenlik konseyi, rossiyskaya gazeta, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
Şoygu: Batı'nın Kiev'e yardımı, BM Şartı'nın en belirgin ihlali örneğidir
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Batı'nın Kiev'e yardımının, BM Şartı'nın en belirgin ihlali örneği olduğunu açıkladı.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Batı’nın Kiev rejimine sağladığı askeri, istihbari ve mali desteğin, BM Şartı'nın temel ilkelerinin en bariz şekilde ihlal edilmesine örnek teşkil ettiğini söyledi.
Şoygu, Rossiyskaya Gazeta için kaleme aldığı 'Modern jeopolitik koşullarda ulusal güvenliğin sağlanması için Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndan alınan derslerin önemi üzerine' başlıklı makalesinde, İkinci Dünya Savaşı'nın en önemli sonuçlarından birinin, dünyada istikrarın sağlanması için uluslararası kabul gören bir kurum olan Birleşmiş Milletler'in kurulması olduğunu yazdı.
Şoygu, “Seksen yıl sonra, uluslararası alanda tanınan bu kurum da rövanşist bir önyargıyla reforme edilmeye çalışılıyor. Batılı ülkelerin, Devletlerin bağımsızlığı ve egemen eşitliği, içişlerine karışılmaması ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi gibi BM Şartı'nın temel ilkelerini ihlal ettiğine dair çok sayıda örnek bu durumu doğrulamaktadır. Bunun en çarpıcı örneği de neo-faşist Kiev rejimine askeri, istihbari ve mali yardım sağlanmasıdır” dedi.
Ayrıca Şoygu, bu ihlaller zincirine Sırbistan'ın bombalanması, Irak’ın işgali ve Libya'daki devlet yapısının yok edilmesini de dahil ederek, "Bu suç niteliğindeki eylemleri meşrulaştırmak için sahte gerekçeler üretildi ve BM Güvenlik Konseyi’nin yetkisi açıkça suistimal edildi. Sonuç ise insanların çektiği acılar, yıkım ve kaos oldu" ifadelerini kullandı.
Şoygu sözlerini şöyle sürdürdü:
Rövanşizmin yeniden canlanması, dünya meselelerinde hakimiyet kurmayı, kendi ayrıcalığını dayatmayı ve tek taraflı olarak askeri güç kullanabilmeyi hayal eden Batı'nın bir politika aracıdır. Bu tür yaklaşımlar Birleşmiş Milletler'in dayandığı ilkelerle çelişmekte ve insanlığın çok kutuplu bir dünya oluşturma yönündeki nesnel eğilimiyle çatışmaktadır.