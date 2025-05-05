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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-bin-400-kadar-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1095926095.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde bin 400 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde bin 400 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde Kiev rejimi güçlerine ağır kayıplar yaşatmaya devam... 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T13:18+0300
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ukrayna
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özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde bin 395 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi, dört tank ve on zırhlı savaş aracı imha etti.Ukrayna’nın 142 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna hava üssü altyapısı, savaş uçağı onarım işletmeleri, mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun altı adet ABD yapımı dört adet JDAM güdümlü uçak bombası, dört adet HIMARS füzesi ve 123 uçak tipi İHA imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/rusya-abd-iliskilerinin-normallesmesi-tum-dunyanin-menfaatine-1095921459.html
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde bin 400 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

13:18 05.05.2025
© Sputnik / Алексей Майшев / Multimedya arşivine gidin Özel askeri harekat
 Özel askeri harekat - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
© Sputnik / Алексей Майшев
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Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde Kiev rejimi güçlerine ağır kayıplar yaşatmaya devam ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde bin 395 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi, dört tank ve on zırhlı savaş aracı imha etti.
Ukrayna’nın 142 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna hava üssü altyapısı, savaş uçağı onarım işletmeleri, mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun altı adet ABD yapımı dört adet JDAM güdümlü uçak bombası, dört adet HIMARS füzesi ve 123 uçak tipi İHA imha etti.
Dmitriy Polyanskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
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