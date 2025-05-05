https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-bin-400-kadar-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1095926095.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde bin 400 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde bin 400 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde Kiev rejimi güçlerine ağır kayıplar yaşatmaya devam... 05.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-05T13:18+0300

2025-05-05T13:18+0300

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ukrayna

donbass

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

himars

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde bin 395 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi, dört tank ve on zırhlı savaş aracı imha etti.Ukrayna’nın 142 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna hava üssü altyapısı, savaş uçağı onarım işletmeleri, mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun altı adet ABD yapımı dört adet JDAM güdümlü uçak bombası, dört adet HIMARS füzesi ve 123 uçak tipi İHA imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/rusya-abd-iliskilerinin-normallesmesi-tum-dunyanin-menfaatine-1095921459.html

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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars