https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-bin-400-kadar-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1095926095.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde bin 400 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde bin 400 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde Kiev rejimi güçlerine ağır kayıplar yaşatmaya devam... 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T13:18+0300
2025-05-05T13:18+0300
2025-05-05T13:17+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
himars
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/18/1068724153_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a7c0dc86f9d3c0a1e496a7468a7faa1b.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde bin 395 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi, dört tank ve on zırhlı savaş aracı imha etti.Ukrayna’nın 142 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna hava üssü altyapısı, savaş uçağı onarım işletmeleri, mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun altı adet ABD yapımı dört adet JDAM güdümlü uçak bombası, dört adet HIMARS füzesi ve 123 uçak tipi İHA imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/rusya-abd-iliskilerinin-normallesmesi-tum-dunyanin-menfaatine-1095921459.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/18/1068724153_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a8708663d9173804407b8215af35b51d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde bin 400 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde Kiev rejimi güçlerine ağır kayıplar yaşatmaya devam ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde bin 395 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi, dört tank ve on zırhlı savaş aracı imha etti.
Ukrayna’nın 142 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna hava üssü altyapısı, savaş uçağı onarım işletmeleri, mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun altı adet ABD yapımı dört adet JDAM güdümlü uçak bombası, dört adet HIMARS füzesi ve 123 uçak tipi İHA imha etti.