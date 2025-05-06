Sokak ortasında eski eşi Bahar Aksu'yu katletti: 'Boşanmayı kabul edemedim, sürekli sosyal medyadan takip ediyordum'

Türkiye
Rusya ve Ukrayna’dan esir takası
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Devlet Bahçeli’den Özgür Özel’e ‘geçmiş olsun’ mesajı
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Doç. Dr. Oğuz Demir: ‘Enflasyonla mücadelede toplumsal bir mutabakatın sağlanması gerek’
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Selvi Boylum Al Yazmalım','Kibar Feyzo' gibi birçok ünlü filmin mimarıydı...
12:10
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Depremleri cep telefonlarına erken haber vermek için kullanılan program
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Fikirlerin gücü: Karl Marx ve devrim
15:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Ahmed eş-Şara silahlı grupları kontrol mü edemiyor yoksa güç gösterisi mi yapıyor?'
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Trump: ‘Avrupa liderleri Putin’i aramamı rica ediyor’
17:40
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Oğuz Demir: ‘Enflasyonla mücadelede toplumsal bir mutabakatın sağlanması gerek’
17:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
TARİHTE BUGÜN
Baharın ayak sesi Hıdırellez inanışları
18:17
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Kıbrıs’taki Külliye açılışı sonrası havalimanında gerginlik iddiası
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kayıtdışından 150 milyar liralık vergi kaybı’
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
12:11
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
36 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘ABD büyükelçisi istenmeyen kişi ilan edilmeli’
14:38
9 dk
ANKARA FARKI
CHP'ye yönelik saldırılar arttı: Amaç ne?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
18:10
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/sokak-ortasinda-eski-esi-bahar-aksuyu-katletti-bosanmayi-kabul-edemedim-surekli-sosyal-medyadan-1095967625.html
Sokak ortasında eski eşi Bahar Aksu'yu katletti: 'Boşanmayı kabul edemedim, sürekli sosyal medyadan takip ediyordum'
Sokak ortasında eski eşi Bahar Aksu'yu katletti: 'Boşanmayı kabul edemedim, sürekli sosyal medyadan takip ediyordum'
Sputnik Türkiye
İstanbul'da boşandığı eşi Bahar Aksu'yu sokak ortasında vurarak öldüren Rüstem Elibol'un ifadesi ortaya çıktı. 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T15:14+0300
2025-05-06T15:14+0300
türki̇ye
kadın cinayeti
i̇stanbul
şişli
bahar aksu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/07/1072120237_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_d068bb503fdbc28c3027275ced05bf49.jpg
İstanbul Şişli'de Bahar Aksu isimli genç kadın, boşandığı kocası tarafından sokak ortasında öldürüldü. Yakalanan koca Rüstem Elibol'un ifadesinde, "Bu boşanmayı kabul edemedim. Kendisini sürekli, sosyal medya üzerinden takip ediyordum" dediği ortaya çıktı. Şişli'de dün sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan 34 yaşındaki Bahar Aksu, eski eşi ve arkadaşları tarafından kaçırılmak istendi. Genç kadın direnince, eski eşi Rüstem Elibol tarafından vurularak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan ve polis tarafından yakalanan eski koca ilk ifadesinde, "2019 yılında evlendik. 3 yıl sonra boşandık. Bu durumu kabullenemedim. Sürekli sosyal medya hesaplarını takip ediyordum. Görüşmeye gitmiştim" dedi. Elibol, eski eşinin arabaya binmemesi üzerine sinirlenerek ateş açtığını iddia etti. Tehdit ve kasten yaralamadan iki kez müracaat kaydı varSürdürülen soruşturmada ikili arasındaki detaylarda ortaya çıkarıldı. Bahar Aksu ile şüpheli Rüstem Elibol 2019 yılında evlendikleri, 2022 yılında boşandıkları, müşterek çocuklarının olmadığı, 2020 yılında maktul kadının şüpheli hakkında tehdit ve kasten yaralama suçlarından 2 ayrı müracaat kaydının olduğu, aralarında devam eden herhangi bir tedbir kararının bulunmadığı tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde sorgulanan katil zanlısı ve 3 arkadaşı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/sokak-ortasinda-kadin-cinayeti-once-kacirmaya-calistilar-basaramayinca-oldurduler-1095924670.html
türki̇ye
i̇stanbul
şişli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/07/1072120237_96:0:568:354_1920x0_80_0_0_e46e79d1d3b1de7d5baef3ec28a4a3e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kadın cinayeti, i̇stanbul, şişli, bahar aksu
kadın cinayeti, i̇stanbul, şişli, bahar aksu

Sokak ortasında eski eşi Bahar Aksu'yu katletti: 'Boşanmayı kabul edemedim, sürekli sosyal medyadan takip ediyordum'

15:14 06.05.2025
© İHAOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
© İHA
Abone ol
İstanbul'da boşandığı eşi Bahar Aksu'yu sokak ortasında vurarak öldüren Rüstem Elibol'un ifadesi ortaya çıktı.
İstanbul Şişli'de Bahar Aksu isimli genç kadın, boşandığı kocası tarafından sokak ortasında öldürüldü. Yakalanan koca Rüstem Elibol'un ifadesinde, "Bu boşanmayı kabul edemedim. Kendisini sürekli, sosyal medya üzerinden takip ediyordum" dediği ortaya çıktı.
Şişli'de dün sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan 34 yaşındaki Bahar Aksu, eski eşi ve arkadaşları tarafından kaçırılmak istendi. Genç kadın direnince, eski eşi Rüstem Elibol tarafından vurularak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan ve polis tarafından yakalanan eski koca ilk ifadesinde, "2019 yılında evlendik. 3 yıl sonra boşandık. Bu durumu kabullenemedim. Sürekli sosyal medya hesaplarını takip ediyordum. Görüşmeye gitmiştim" dedi. Elibol, eski eşinin arabaya binmemesi üzerine sinirlenerek ateş açtığını iddia etti.

Tehdit ve kasten yaralamadan iki kez müracaat kaydı var

Sürdürülen soruşturmada ikili arasındaki detaylarda ortaya çıkarıldı. Bahar Aksu ile şüpheli Rüstem Elibol 2019 yılında evlendikleri, 2022 yılında boşandıkları, müşterek çocuklarının olmadığı, 2020 yılında maktul kadının şüpheli hakkında tehdit ve kasten yaralama suçlarından 2 ayrı müracaat kaydının olduğu, aralarında devam eden herhangi bir tedbir kararının bulunmadığı tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde sorgulanan katil zanlısı ve 3 arkadaşı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.
Burdur - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
TÜRKİYE
İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti: Önce kaçırmaya çalıştılar başaramayınca öldürdüler
Dün, 12:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала