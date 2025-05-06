https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/sokak-ortasinda-eski-esi-bahar-aksuyu-katletti-bosanmayi-kabul-edemedim-surekli-sosyal-medyadan-1095967625.html

Sokak ortasında eski eşi Bahar Aksu'yu katletti: 'Boşanmayı kabul edemedim, sürekli sosyal medyadan takip ediyordum'

Sokak ortasında eski eşi Bahar Aksu'yu katletti: 'Boşanmayı kabul edemedim, sürekli sosyal medyadan takip ediyordum'

Sputnik Türkiye

İstanbul'da boşandığı eşi Bahar Aksu'yu sokak ortasında vurarak öldüren Rüstem Elibol'un ifadesi ortaya çıktı. 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T15:14+0300

2025-05-06T15:14+0300

2025-05-06T15:14+0300

türki̇ye

kadın cinayeti

i̇stanbul

şişli

bahar aksu

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İstanbul Şişli'de Bahar Aksu isimli genç kadın, boşandığı kocası tarafından sokak ortasında öldürüldü. Yakalanan koca Rüstem Elibol'un ifadesinde, "Bu boşanmayı kabul edemedim. Kendisini sürekli, sosyal medya üzerinden takip ediyordum" dediği ortaya çıktı. Şişli'de dün sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan 34 yaşındaki Bahar Aksu, eski eşi ve arkadaşları tarafından kaçırılmak istendi. Genç kadın direnince, eski eşi Rüstem Elibol tarafından vurularak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan ve polis tarafından yakalanan eski koca ilk ifadesinde, "2019 yılında evlendik. 3 yıl sonra boşandık. Bu durumu kabullenemedim. Sürekli sosyal medya hesaplarını takip ediyordum. Görüşmeye gitmiştim" dedi. Elibol, eski eşinin arabaya binmemesi üzerine sinirlenerek ateş açtığını iddia etti. Tehdit ve kasten yaralamadan iki kez müracaat kaydı varSürdürülen soruşturmada ikili arasındaki detaylarda ortaya çıkarıldı. Bahar Aksu ile şüpheli Rüstem Elibol 2019 yılında evlendikleri, 2022 yılında boşandıkları, müşterek çocuklarının olmadığı, 2020 yılında maktul kadının şüpheli hakkında tehdit ve kasten yaralama suçlarından 2 ayrı müracaat kaydının olduğu, aralarında devam eden herhangi bir tedbir kararının bulunmadığı tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde sorgulanan katil zanlısı ve 3 arkadaşı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/sokak-ortasinda-kadin-cinayeti-once-kacirmaya-calistilar-basaramayinca-oldurduler-1095924670.html

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kadın cinayeti, i̇stanbul, şişli, bahar aksu