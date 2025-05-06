https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/samsunda-bir-kisi-56-gun-uyudu-doktorlari-sasirtan-vaka-1095965287.html

Samsun'da bir kişi 56 gün uyudu: Doktorları şaşırtan vaka

Samsun'da bir kişi 56 gün uyudu: Doktorları şaşırtan vaka

Sputnik Türkiye

Samsun’da ağır depresyon yaşayan 26 yaşındaki genç kadın tam 56 gün boyunca bilinçsiz şekilde uyudu. OMÜ Tıp Fakültesi’nde tedavi altına alınan hastaya... 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T14:01+0300

2025-05-06T14:01+0300

2025-05-06T14:01+0300

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Samsun’da yaşayan 26 yaşındaki bir kadın, sadece depresyon geçmişi olmasına rağmen bilinç kaybı yaşadı. Hastaneye bilinci kapalı halde kaldırılan kadın, 32 gün boyunca hiçbir tepki vermeden uyudu. Yapılan tetkiklerle fiziksel bir neden saptanamayan hasta, ileri tedavi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.Yoğun bakımda takip altına alındıOMÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kılıç, hastayı yoğun bakımda izlemeye aldıklarını belirtti. Kılıç, “Hasta gözlerini açmıyor, ağrılı uyaranlara dahi yanıt vermiyor, kaskatı kesilmiş şekilde yatıyordu,” dedi.Tüm tetkikler temiz çıktı, psikiyatrik neden düşünüldüNörolojik, metabolik, enfeksiyöz, toksik ve endokrin tetkikler dahil olmak üzere birçok testin sonucunda fiziksel bir bozukluk bulunamadı. Dr. Kılıç, “Organik bir sorun yoktu ama hasta adeta donmuş gibiydi. Bu noktada psikiyatrik bir durum olabileceğini düşündük,” ifadelerini kullandı.Tanı: Katatoni sendromuPsikiyatri, nöroloji ve yoğun bakım uzmanlarının oluşturduğu ortak konseyde tüm bulgular birlikte değerlendirildi. Sonuç olarak hastaya, bazı ağır psikiyatrik durumlarda ortaya çıkan ve kişinin çevreyle tüm bağını kopardığı katatoni teşhisi kondu.Uygulanan elektrokonvülsif terapi (EKT) ile birlikte hasta, tam 56. gün gözlerini açtı.

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