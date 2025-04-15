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Gün içinde sık sık esnemek sandığınız kadar masum değil: Uzmanlardan 'Ciddi bir sağlık sorunu' uyarısı geldi
Gün içinde sık sık esnemek sandığınız kadar masum değil: Uzmanlardan 'Ciddi bir sağlık sorunu' uyarısı geldi
Sputnik Türkiye
ABD Uyku Tıbbı Akademisi'nin yeni raporu, sık esneme ve gün içindeki dalgınlığın ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabileceğine dikkat çekti. Uzmanlar... 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T10:19+0300
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Gün içinde sık sık esneme, toplantılarda dalma, kahveye yönelme… Bunların hepsi aslında vücudun verdiği kritik bir alarm olabilir. ABD Uyku Tıbbı Akademisi tarafından yayımlanan yeni bir rapor, bu belirtilerin ciddi uyku yetersizliğine işaret ettiğini ortaya koydu.Uzmanlara göre yetersiz uyku, yalnızca bireysel sağlığı değil, toplumsal güvenliği de tehdit ediyor. Trafik kazalarından iş kazalarına kadar birçok olumsuz sonuç, uykusuzlukla doğrudan bağlantılı.Uykusuzluk gündelik yaşamı ve toplumu etkiliyorMayo Clinic Uyku Uzmanı Dr. Eric Olson, “Uykusuzluk hali toplumun her alanında etkileri görülen ciddi bir sağlık sorunudur” diyerek, özellikle trafik kazaları ve iş yerindeki verim kaybına dikkat çekiyor.Gecede en az 7 saat uyku şartUzmanlar, kaliteli bir yaşam için gecede en az 7-8 saat kesintisiz uyku gerektiğini belirtiyor. Bu sürenin altındaki uyku; kalp hastalıkları, diyabet, depresyon ve inme gibi ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarabiliyor.Esneme ve dalgınlık göz ardı edilmemeliNorthwestern Üniversitesi'nden Dr. Kristen Knutson, "İyi uyuyan biri sıkıcı bir toplantıda bile uyuklamaz" diyerek, esneme ve dikkat dağınıklığının ciddiye alınması gerektiğini söylüyor.Beyin mikro uykulara geçiyor: Büyük tehlikeDr. Indira Gurubhagavatula, uykusuzluk arttıkça beynin mikro uykulara girdiğini ve bunun araç kullanımı gibi durumlarda ölümcül olabileceğini vurguluyor.Uykululuk testiyle risk seviyesi ölçülebiliyor“Epworth Uykululuk Ölçeği” gibi testler, kişinin gün içindeki uykululuk durumunu değerlendirmeye yarıyor. 10 puan üzeri sonuçlar, uzman görüşü gerektiren bir duruma işaret ediyor.Fiziksel belirtiler: Göz kapanması ve titremeİleri düzey uykusuzluk; göz kapaklarında düşme, bedende dengesizlik, baş dönmesi ve ani dürtüsel davranışlara yol açabiliyor.Alkol ve kafein uykuyu bozabilirDr. Gurubhagavatula’ya göre alkol ve yüksek miktarda kafein, uyku kalitesini olumsuz etkiliyor. Ayrıca geç saatlerde ekran kullanımı da beyin dalgalarını uyanık tutuyor.
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uykusuzluk belirtileri, sık esneme neden olur, gün içinde dalgınlık, epworth uykululuk testi, uyku yetersizliği tehlikeleri, mikro uyku nedir, gece uykusunun önemi, alkol uyku ilişkisi, kafein uykuyu bozar mı, uyku sağlığı uzman uyarısı
uykusuzluk belirtileri, sık esneme neden olur, gün içinde dalgınlık, epworth uykululuk testi, uyku yetersizliği tehlikeleri, mikro uyku nedir, gece uykusunun önemi, alkol uyku ilişkisi, kafein uykuyu bozar mı, uyku sağlığı uzman uyarısı

Gün içinde sık sık esnemek sandığınız kadar masum değil: Uzmanlardan 'Ciddi bir sağlık sorunu' uyarısı geldi

10:19 15.04.2025
© AADünya Uyku Günü
Dünya Uyku Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
© AA
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ABD Uyku Tıbbı Akademisi'nin yeni raporu, sık esneme ve gün içindeki dalgınlığın ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabileceğine dikkat çekti. Uzmanlar, kaliteli uykunun önemine vurgu yaptı.
Gün içinde sık sık esneme, toplantılarda dalma, kahveye yönelme… Bunların hepsi aslında vücudun verdiği kritik bir alarm olabilir. ABD Uyku Tıbbı Akademisi tarafından yayımlanan yeni bir rapor, bu belirtilerin ciddi uyku yetersizliğine işaret ettiğini ortaya koydu.
Uzmanlara göre yetersiz uyku, yalnızca bireysel sağlığı değil, toplumsal güvenliği de tehdit ediyor. Trafik kazalarından iş kazalarına kadar birçok olumsuz sonuç, uykusuzlukla doğrudan bağlantılı.

Uykusuzluk gündelik yaşamı ve toplumu etkiliyor

Mayo Clinic Uyku Uzmanı Dr. Eric Olson, “Uykusuzluk hali toplumun her alanında etkileri görülen ciddi bir sağlık sorunudur” diyerek, özellikle trafik kazaları ve iş yerindeki verim kaybına dikkat çekiyor.

Gecede en az 7 saat uyku şart

Uzmanlar, kaliteli bir yaşam için gecede en az 7-8 saat kesintisiz uyku gerektiğini belirtiyor. Bu sürenin altındaki uyku; kalp hastalıkları, diyabet, depresyon ve inme gibi ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarabiliyor.

Esneme ve dalgınlık göz ardı edilmemeli

Northwestern Üniversitesi'nden Dr. Kristen Knutson, "İyi uyuyan biri sıkıcı bir toplantıda bile uyuklamaz" diyerek, esneme ve dikkat dağınıklığının ciddiye alınması gerektiğini söylüyor.

Beyin mikro uykulara geçiyor: Büyük tehlike

Dr. Indira Gurubhagavatula, uykusuzluk arttıkça beynin mikro uykulara girdiğini ve bunun araç kullanımı gibi durumlarda ölümcül olabileceğini vurguluyor.

Uykululuk testiyle risk seviyesi ölçülebiliyor

“Epworth Uykululuk Ölçeği” gibi testler, kişinin gün içindeki uykululuk durumunu değerlendirmeye yarıyor. 10 puan üzeri sonuçlar, uzman görüşü gerektiren bir duruma işaret ediyor.

Fiziksel belirtiler: Göz kapanması ve titreme

İleri düzey uykusuzluk; göz kapaklarında düşme, bedende dengesizlik, baş dönmesi ve ani dürtüsel davranışlara yol açabiliyor.

Alkol ve kafein uykuyu bozabilir

Dr. Gurubhagavatula’ya göre alkol ve yüksek miktarda kafein, uyku kalitesini olumsuz etkiliyor. Ayrıca geç saatlerde ekran kullanımı da beyin dalgalarını uyanık tutuyor.
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