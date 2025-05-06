https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/rusyanin-ab-daimi-temsilciligi-ab-rus-enerji-kaynaklarini-reddetmekle-kendi-kendine-zarar-veriyor-1095995006.html

Rusya’nın AB Daimi Temsilciliği: AB, Rus enerji kaynaklarını reddetmekle kendi kendine zarar veriyor

Rusya’nın AB Daimi Temsilciliği: AB, Rus enerji kaynaklarını reddetmekle kendi kendine zarar veriyor

Sputnik Türkiye

Rusya’nın AB Daimi Temsilciliği, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus enerji kaynaklarını reddetme stratejisiyle kendi kendine zarar verdiğini belirtti. 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T22:39+0300

2025-05-06T22:39+0300

2025-05-06T22:38+0300

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ab

avrupa

enerji kaynakları

yol haritası

nükleer yakıt

sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

abd

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Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği tarafından Sputnik’e yapılan açıklamada, AB'nin Rus enerji kaynaklarını reddetmesinin, uygun fiyatlı güvenilir tedarikleri reddetme yönünde kendi kendine zarar veren bir tutum olduğu belirtildi.Açıklamada, “Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan ve daha önce duyurulan son tarihlere aykırı olarak bu yıl 6 Mayıs'ta sunulan Rusya'dan enerji kaynakları ithalatının durdurulmasına ilişkin ‘yol haritası’, AB'nin 2022 yılında uygun fiyatlarla güvenilir, istikrarlı Rus enerji kaynakları tedarikini tamamen terk etme yönündeki kendi kendine zarar verme stratejisiyle örtüşüyor” ifadelerine yer verildi.Bu politikanın Avrupa için uzun süreli ekonomik durgunluk, sanayisizleşme, nüfusun refah seviyesinin düşmesi gibi yıkıcı sonuçları olacağına vurgu yapılan açıklamada, “Brüksel tarafından önerilen ve yalnızca siyasi saiklerle dikte edilen bu son piyasa karşıtı tedbirler, AB ekonomisine daha da fazla zarar verecektir” denildi.Daha önce Avrupa Komisyonu, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve nükleer yakıt da dahil olmak üzere Rus enerji kaynaklarının aşamalı olarak tamamen kullanımdan kaldırılmasına yönelik bir ‘yol haritası’ sunmuştu. Plan henüz topluluk ülkelerinin onayına sunulmadı.Eski İtalya Başbakanı ve eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Avrupa Komisyonu için hazırladığı raporunda, Avrupa Komisyonu'nun enerji krizinin aşılacağı ve Rus enerji kaynaklarının başarıyla ikame edileceği yönündeki iyimser açıklamalarına rağmen, AB enerji piyasasının temel sorunlarla karşı karşıya olduğunu, doğal kaynak sıkıntısı yaşandığını ve AB'de doğal gaz fiyatlarının ABD'ye göre dört-beş kat fazla olduğuna dikkat çekmişti.Rusya daha önce birçok kez Batı’nın kendisinden hidrokarbon almayı reddederek ciddi bir hata yaptığını, yüksek fiyatlar nedeniyle yeni ve daha güçlü bir bağımlılığa düşeceğini açıklamıştı. Rus yakıtını almayı reddedenlerin aracılar üzerinden Rus petrol ve gazını daha yüksek fiyattan aldıklarını ve almaya devam edeceklerini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/ab-enerji-komiseri-ukraynada-baris-olsa-bile-rus-enerji-kaynaklarini-reddedecegiz-1095992478.html

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rusya, avrupa birliği, ab, avrupa, enerji kaynakları, yol haritası, nükleer yakıt, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), abd, batı, avrupa komisyonu