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AB Enerji Komiseri: Ukrayna'da barış olsa bile Rus enerji kaynaklarını reddedeceğiz
AB Enerji Komiseri: Ukrayna'da barış olsa bile Rus enerji kaynaklarını reddedeceğiz
Sputnik Türkiye
AB Enerji Komiseri Jorgensen, Ukrayna'da barış sağlansa bile Avrupa Komisyonu'nun Rusya'dan enerji ithalatını durdurma planlarından vazgeçmeyeceğini belirtti. 06.05.2025, Sputnik Türkiye
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AB Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Dan Jorgensen düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna'da barış sağlansa bile Rusya'dan enerji ithalatını durdurma planlarından vazgeçmeyeceğini söyledi.Jorgensen, bunu müzakerelerden bağımsız olarak yaptıklarını belirterek, “Ancak yarın barış sağlansa bile, Rus yakıtına yeniden bağımlı hale gelmek bizim açımızdan akıllıca olmayacaktır” dedi.Daha önce eski İtalya Başbakanı ve eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Avrupa Komisyonu için hazırladığı raporunda, Avrupa Komisyonu'nun enerji krizinin aşılacağı ve Rus enerji kaynaklarının başarıyla ikame edileceği yönündeki iyimser açıklamalarına rağmen, AB enerji piyasasının temel sorunlarla karşı karşıya olduğunu, doğal kaynak sıkıntısı yaşandığını ve AB'de doğal gaz fiyatlarının ABD'ye göre dört-beş kat fazla olduğuna dikkat çekmişti.Rusya daha önce birçok kez Batı’nın kendisinden hidrokarbon almayı reddederek ciddi bir hata yaptığını, yüksek fiyatlar nedeniyle yeni ve daha güçlü bir bağımlılığa düşeceğini açıklamıştı. Rus yakıtını almayı reddedenlerin aracılar üzerinden Rus petrol ve gazını daha yüksek fiyattan aldıklarını ve almaya devam edeceklerini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/zaharova-uc-deniz-girisimi-umut-vaat-etmiyor-1095990116.html
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AB Enerji Komiseri: Ukrayna'da barış olsa bile Rus enerji kaynaklarını reddedeceğiz

19:23 06.05.2025
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AB Enerji Komiseri Jorgensen, Ukrayna'da barış sağlansa bile Avrupa Komisyonu'nun Rusya'dan enerji ithalatını durdurma planlarından vazgeçmeyeceğini belirtti.
AB Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Dan Jorgensen düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna'da barış sağlansa bile Rusya'dan enerji ithalatını durdurma planlarından vazgeçmeyeceğini söyledi.
Jorgensen, bunu müzakerelerden bağımsız olarak yaptıklarını belirterek, “Ancak yarın barış sağlansa bile, Rus yakıtına yeniden bağımlı hale gelmek bizim açımızdan akıllıca olmayacaktır” dedi.
Daha önce eski İtalya Başbakanı ve eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Avrupa Komisyonu için hazırladığı raporunda, Avrupa Komisyonu'nun enerji krizinin aşılacağı ve Rus enerji kaynaklarının başarıyla ikame edileceği yönündeki iyimser açıklamalarına rağmen, AB enerji piyasasının temel sorunlarla karşı karşıya olduğunu, doğal kaynak sıkıntısı yaşandığını ve AB'de doğal gaz fiyatlarının ABD'ye göre dört-beş kat fazla olduğuna dikkat çekmişti.
Rusya daha önce birçok kez Batı’nın kendisinden hidrokarbon almayı reddederek ciddi bir hata yaptığını, yüksek fiyatlar nedeniyle yeni ve daha güçlü bir bağımlılığa düşeceğini açıklamıştı. Rus yakıtını almayı reddedenlerin aracılar üzerinden Rus petrol ve gazını daha yüksek fiyattan aldıklarını ve almaya devam edeceklerini belirtmişti.
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