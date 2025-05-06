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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/putin-netanyahu-ile-telefonda-gorustu-1095991252.html
Putin, Netanyahu ile telefonda görüştü
Putin, Netanyahu ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T18:45+0300
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rusya
vladimir putin
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benyamin netanyahu
telefon görüşmesi
i̇kinci dünya savaşı
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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı. Liderler Büyük Zafer'in yıldönümü dolayısıyla birbirlerini samimiyetle tebrik ederken Rusya Devlet Başkanı, İsrail'de yaşayan gazilere sağlık dileklerini iletti. Görüşme sırasında iki ülkenin İkinci Dünya Savaşı olayları ile ilgili gerçeği savunma, sonuçlarını gözden geçirme ve tarihi çarpıtma girişimlerine karşı koyma konusundaki kararlılığı vurgulanırken, Kızıl Ordu ve Sovyet halkının Nazizmin yenilgisindeki belirleyici katkısına vurgu yapıldı.Zafer uğruna canlarını veren savaş kahramanlarının anısının hem Rusya'da, hem de 9 Mayıs'ın ulusal bayram olarak kutlandığı İsrail'de yaşatılmakta olduğu vurgulandı. Liderler ayrıca Ortadoğu bölgesindeki durumun çeşitli boyutlarını değerlendirdi, ikili ilişkilerdeki güncel konuları ele aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/putin-iranli-mevkidasi-pezeskiyan-ile-telefonda-gorustu-1095965973.html
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rusya, vladimir putin, i̇srail, benyamin netanyahu, telefon görüşmesi, i̇kinci dünya savaşı, nazizm, 9 mayıs zafer bayramı, kızıl ordu
rusya, vladimir putin, i̇srail, benyamin netanyahu, telefon görüşmesi, i̇kinci dünya savaşı, nazizm, 9 mayıs zafer bayramı, kızıl ordu

Putin, Netanyahu ile telefonda görüştü

18:45 06.05.2025
Putin telefon görüşmesi
Putin telefon görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
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Rusya lideri Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı.
Liderler Büyük Zafer'in yıldönümü dolayısıyla birbirlerini samimiyetle tebrik ederken Rusya Devlet Başkanı, İsrail'de yaşayan gazilere sağlık dileklerini iletti.
Görüşme sırasında iki ülkenin İkinci Dünya Savaşı olayları ile ilgili gerçeği savunma, sonuçlarını gözden geçirme ve tarihi çarpıtma girişimlerine karşı koyma konusundaki kararlılığı vurgulanırken, Kızıl Ordu ve Sovyet halkının Nazizmin yenilgisindeki belirleyici katkısına vurgu yapıldı.
Zafer uğruna canlarını veren savaş kahramanlarının anısının hem Rusya'da, hem de 9 Mayıs'ın ulusal bayram olarak kutlandığı İsrail'de yaşatılmakta olduğu vurgulandı.
Liderler ayrıca Ortadoğu bölgesindeki durumun çeşitli boyutlarını değerlendirdi, ikili ilişkilerdeki güncel konuları ele aldı.
Putin-Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
DÜNYA
Putin, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
14:47
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