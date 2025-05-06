https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/putin-netanyahu-ile-telefonda-gorustu-1095991252.html

Putin, Netanyahu ile telefonda görüştü

Putin, Netanyahu ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T18:45+0300

2025-05-06T18:45+0300

2025-05-06T18:45+0300

dünya

rusya

vladimir putin

i̇srail

benyamin netanyahu

telefon görüşmesi

i̇kinci dünya savaşı

nazizm

9 mayıs zafer bayramı

kızıl ordu

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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı. Liderler Büyük Zafer'in yıldönümü dolayısıyla birbirlerini samimiyetle tebrik ederken Rusya Devlet Başkanı, İsrail'de yaşayan gazilere sağlık dileklerini iletti. Görüşme sırasında iki ülkenin İkinci Dünya Savaşı olayları ile ilgili gerçeği savunma, sonuçlarını gözden geçirme ve tarihi çarpıtma girişimlerine karşı koyma konusundaki kararlılığı vurgulanırken, Kızıl Ordu ve Sovyet halkının Nazizmin yenilgisindeki belirleyici katkısına vurgu yapıldı.Zafer uğruna canlarını veren savaş kahramanlarının anısının hem Rusya'da, hem de 9 Mayıs'ın ulusal bayram olarak kutlandığı İsrail'de yaşatılmakta olduğu vurgulandı. Liderler ayrıca Ortadoğu bölgesindeki durumun çeşitli boyutlarını değerlendirdi, ikili ilişkilerdeki güncel konuları ele aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/putin-iranli-mevkidasi-pezeskiyan-ile-telefonda-gorustu-1095965973.html

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i̇srail

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Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, i̇srail, benyamin netanyahu, telefon görüşmesi, i̇kinci dünya savaşı, nazizm, 9 mayıs zafer bayramı, kızıl ordu